Alig tért magához a világ a koronavírus-válságból, máris jöhet az újabb pofon

Több elemzőház és befektető is felhívta már a figyelmet arra az elmúlt időszakban, hogy kezdetét vehette egy újabb nagy árupiaci szuperciklus, amelynek legfőbb jellemzője a nyersanyagok és más termékek árának markáns, több éves emelkedése. Az elmúlt évtizedben több szektor is szenvedett, köztük a bányaipar is az alacsony árak miatt, de az olajpiac sem járt sokkal jobban, most azonban ismét egy izgalmas, áremelkedéssel jellemezhető periódus következhet, amelyet nem csak a gazdasági kilábalás, hanem az energiaátmenet igényei is hajthatnak, ami fölfelé tolhatja a réz, a platina vagy éppen az olaj árát.

Elkezdődött az új szuperciklus?

A napokban hívta fel a figyelmet szélesebb körben arra a JPMorgan egy elemzője, Marko Kolanovic, hogy elkezdődött egy új árupiaci szuperciklus. Kolanovic ezzel a véleménnyel nincs egyedül, korábban már a Goldman Sachs is adott ki elemzést hasonló konklúzióval. Fontos megjegyezni, hogy nem minden elemző ért egyet ezzel, és vannak ellenérvek is, de egyre többen játszanak el a gondolattal.

Mi az árupiaci szuperciklus?



Az árutőzsdei termékek (pl. olaj, földgáz, réz) jellemzően ciklikus viselkedést mutatnak, vagyis egy sok éven át tartó emelkedést általában hasonlóan hosszú lejtmenet szokott követni. Egy-egy ilyen hosszabb időszakot hívnak szuperciklusnak, amelynek számos kiváltó oka lehet, de jellemzően a gazdasági fellendüléssel és gyors iparosodással hozható összefüggésbe.

Általában, amikor az árupiaci termékek árai esnek bármilyen okból kifolyólag (pl. túlkínálat), akkor a bánya- és olajipari vállalatok sokszor túlélő üzemmódba kapcsolnak át, és az erőforrások megőrzése érdekében bezárják egyes üzemeiket, visszafogják a termelést és egyéb kutatási tevékenységeiket. A pénzügyileg gyengébb lábakon álló vállalatok pedig csődbe mennek. A vállalatok gyengülő eredményei mellett így tehát a kínálat is alaposan megcsappan, aztán amikor egy új trend kezdődik, akkor elég mélyről indul el az új ciklus, és ez adja a jellegzetes "boom-bust" ívet hozzá.

Az elmúlt 100 évben négy ilyen nagyobb ciklus volt megfigyelhető, ezek közül az egyik 1920-ban tetőzött az első világháborút követő években, míg a legutóbbi csúcs 1980-ban volt a hidegháborús évek alatt.

Az alábbi grafikonon látható az árupiaci termékek árindexének változása 1795 óta, amelyről jól kivehető a ciklikus viselkedés:

Forrás: Janus Henderson

A legutóbbi szuperciklus 1996-ban kezdődött, 2008 környékén tetőzött, és egészen 2020-ig tartott a lejtmenet. Az emelkedés legfőbb kiváltó oka Kína és a feltörekvő piacok gazdasági szerepének a térnyerése volt, míg mellette a dollár gyengült, és az eszközkezelők megnövelték a kitettségüket az árupiaci termékek irányába. Ezt a bikapiacot aztán a 2008-as gazdasági világválság állította meg, amikor erősen visszaesett a legtöbb ország gazdasági teljesítménye, amely után több mint egy évtizedig nem talált magára az árupiac, és a koronavírus-járvány tette fel az i-re a pontot, amikor az olajár is negatív tartományba lendült át egy rövid időre.

Az új szuperciklus mozgatórugói

Ennek az éppen kialakulóban lévő szuperciklusnak több fundamentális mozgatórugója is lehet:

Gazdasági kilábalás: a koronavírus- járvány miatt világszerte bedőlt az árupiaci kereslet, ami különösen az olaj esetében volt látványos, de más termékeket sem kímélt, hiszen így számos beruházás megakadt, vagy eltolódott. A vakcinálási programok gyors haladásával pedig megindulhat a normalizálódás, ami már önmagában is fölfelé hajthatja az árakat.

a koronavírus- járvány miatt világszerte bedőlt az árupiaci kereslet, ami különösen az olaj esetében volt látványos, de más termékeket sem kímélt, hiszen így számos beruházás megakadt, vagy eltolódott. A vakcinálási programok gyors haladásával pedig megindulhat a normalizálódás, ami már önmagában is fölfelé hajthatja az árakat. Monetáris politika és infláció: mindezt pedig egyfajta szteroidként segítheti, hogy a legtöbb jegybank rendkívül alacsony kamatokat tart fenn, illetve a különböző eszközvásárlási programok is segítenek, ám ezek hosszú távon inflatórikus hatásúak lehetnek a pénzkínálat növekedése miatt. Ez pedig szintén áremelkedésben csapódik le.

mindezt pedig egyfajta szteroidként segítheti, hogy a legtöbb jegybank rendkívül alacsony kamatokat tart fenn, illetve a különböző eszközvásárlási programok is segítenek, ám ezek hosszú távon inflatórikus hatásúak lehetnek a pénzkínálat növekedése miatt. Ez pedig szintén áremelkedésben csapódik le. Gyengülő dollár: ez részben az ultra laza monetáris politika következménye lehet, bár ezzel a jelenséggel az Egyesült Államok nincs egyedül. A legtöbb árupiaci termék árazása a dollárhoz kötött, így a gyengébb deviza magasabb árakkal jár.

ez részben az ultra laza monetáris politika következménye lehet, bár ezzel a jelenséggel az Egyesült Államok nincs egyedül. A legtöbb árupiaci termék árazása a dollárhoz kötött, így a gyengébb deviza magasabb árakkal jár. Infrastrukturális beruházások: a legtöbb kormányzat 2050-re tűzte ki a klímasemlegesség elérést, azonban a célok megvalósításához masszív beruházásokra lesz szükség már a következő években is. Ennek eredményeként rengeteg tőke irányul majd a nap- és szélenergia, az elektromos autók, a villamosenergia-hálózat és az energiatárolás (pl. akkumulátor technológia) irányába. A berendezések és felszerelések építése azonban rengeteg nyersanyagot igényel, mint amilyen a réz vagy a nikkel.

a legtöbb kormányzat 2050-re tűzte ki a klímasemlegesség elérést, azonban a célok megvalósításához masszív beruházásokra lesz szükség már a következő években is. Ennek eredményeként rengeteg tőke irányul majd a nap- és szélenergia, az elektromos autók, a villamosenergia-hálózat és az energiatárolás (pl. akkumulátor technológia) irányába. A berendezések és felszerelések építése azonban rengeteg nyersanyagot igényel, mint amilyen a réz vagy a nikkel. ESG és zöld befektetések: az elmúlt években egyre népszerűbbé válik ez a befektetési döntéseket támogató forma, amely a vállalatokat nem csak közvetlen pénzügyi mutatóik, hanem környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok alapján is értékeli. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a pénztermelés, sőt, éppen ellenkezőleg, azt mondja, hogy hosszú távon versenyképesebbek azok a cégek, amelyek kiemelten kezelik ezeket a szempontokat is, energiahatékonyan és transzparens módon üzemelnek. Jellemzően azonban, mint minden pontszám alapú értékelés esetében, itt is fontos a fundamentumok megértése (miért magas, miért alacsony az érték), semmint mechanikusan befektetni.

Ennek a trendnek a vonatkozása az árupiac tekintetében, hogy mivel a befektetők és a politika is egyre jobban jutalmazza finanszírozási és egyéb szempontból a zöld befektetéseket, így a tőke is ebbe az irányba mozog.

Ez azt jelenti, hogy egyrészt könnyebb és olcsóbb lehet egy-egy zöld projekt megvalósítása, míg másrészt maguk a vállalatok is fokozatosan csökkentik a beruházásaikat a fosszilis energiaforrások irányában. Ez nyilván hosszú távon egy jó dolog, ugyanakkor rövid távon kínálati deficitet okozhatnak, és ezzel magasabb árakat.

A fundamentális tényezők mellett vannak még különböző pénzügyi hatások is, amik megnyomhatják az árupiaci termékek árait, többek között:

Hedge: az infláció emelkedése esetén számos befektetési alap az árupiaci termékek felé fordulhat menedékként az inflációkövető állampapírok mellett.

az infláció emelkedése esetén számos befektetési alap az árupiaci termékek felé fordulhat menedékként az inflációkövető állampapírok mellett. Rotáció: Szimplán az segíthet, hogy az elmúlt években alulsúlyozott volt az energetikai szektor a legtöbb portfólióban, így megindulhat egy rotációs folyamat az aktívan kezelt alapoktól a kisbefektetőkön át a nyugdíjalapokig.

Szimplán az segíthet, hogy az elmúlt években alulsúlyozott volt az energetikai szektor a legtöbb portfólióban, így megindulhat egy rotációs folyamat az aktívan kezelt alapoktól a kisbefektetőkön át a nyugdíjalapokig. Shortok: hasonló alapon, ha megkezdődik az emelkedés, akkor annak az egyik első következménye lehet a korábbi évek rossz teljesítménye okán felhalmozott shortállomány fokozatos leépülése, és mivel ez vétellel zárható, így technikailag hozzájárul a magasabb kereslethez és árakhoz.

Mi látható az egyes nyersanyagok kapcsán?

Ha az egyes nyersanyagok teljesítményét nézzük az S&P 500 tavalyi legmélyebb pontja óta, amit a koronavírus-járvány első berobbanása után, március 23-án ért el az index, akkor kiválóan látható, hogy a nyersanyagok valami egészen káprázatos teljesítményt nyújtottak azóta, és ez még csak a kezdet, ha hinni lehet annak, hogy tényleg új szuperciklusba értünk.

Látható, hogy a bitcoin messze beelőzi a teljes mezőnyt több mint 600 százalékos emelkedésével, de utána nem a technológiai részvények és a Nasdaq következik, hanem számos nyersanyag, többek között az olaj, az ezüst és a platina, de felfért a Russell 2000 is, ami hagyományosan az amerikai kisvállalatok proxyjaként működik. Emellett kiválóan teljesített még a réz és a földgáz is.

Olaj

Az olajpiaccal éppen a napokban foglalkoztunk részletesebben is, ahol megvizsgáltuk a keresleti és kínálati oldalt, az olajtartalékokat és egyéb vonatkozó statisztikákat és előrejelzéseket. Arra a megállapításra jutottunk, hogy számos erős érv szól a hosszabb távon is magasabb olajárak mellett (pl. elégtelen mennyiségű beruházás, az aktív olajfúró tornyok alacsony száma, energiaátmenet), de árazás szempontjából a piac már egy kissé előre szaladt, hiszen a valós kínálat majd csak a korlátozások feloldása és az átoltottság magas szintje mellett fog jelentkezni, de ez más nyersanyagok kapcsán is elmondható. Részben erre hívta fel a figyelmet friss blogbejegyzésében Zsiday Viktor is a napokban, mondván, hogy a mostani piaci eufória – amiről mi is megemlékeztünk már többször is írásban, illetve Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője podcast formátumban is – legsérülékenyebb területei közé azok tartoznak, amelyek a legfelkapottabbak voltak az elmúlt időszakban, mint például a nyersanyagok, a zöld energia, a bitcoin és így tovább. Természetesen így elképzelhető egy korrekció emiatt az olajárban is, ugyanakkor a strukturális problémák valósak, és hosszabb távon ezek fölfelé nyomhatják az olajárakat, akár jelentősen is.

Réz

A réz árfolyama szintén jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban, amely a gazdaság egyik legfontosabb alapanyaga, amelyet használnak a telekommunikációban, az elektronikában, a jármű- vagy az építőiparban is. A széleskörű felhasználhatósága miatt gyakran Dr. Réz-ként hivatkoznak erre az ipari fémre, mivel a kereslet és az árfolyam növekedése sokszor a gazdasági fellendülés előszele szokott lenni.

Emellett azonban fontos azt is látni, hogy strukturális szempontból is nagyobb szerepe lehet a nyersanyagnak a jövőben, mivel nagy arányban használják a megújuló energiatermelésben is, a nap- és szélerőművekhez, de az elektromos autókhoz is. A Réz Szövetség becslései szerint:

naperőművek esetében egy megawatt kapacitás kiépítése 5,5 tonna rezet igényel, míg a tengeri szélerőművek esetében ez elérheti a 10,5 tonnát is.

Ezek a kábelekhez, vezetékekhez, hőcserélőhöz, szélturbina elemekhez használatosak leginkább. Ha abból indulunk ki, hogy a következő években több száz gigawattnyi kapacitást fognak telepíteni a nap- és szélenergiához kötődően, akkor ez több millió tonna rezet igényelhet.

Az elektromos autók pedig legalább kétszer annyi rezet igényelnek, mint belsőégésű társaik, tehát innen is érkezik egy megnövekedett igény a következő években. Emellett a töltőállomások kábelezésénél is használatos a réz.

Ha pedig netalán mégis a hidrogénhajtás jönne be, akkor meg érdemes abba is belegondolni, hogy a zöld hidrogén előállítását meg nap- és szélenergiával oldják meg, tehát a rézzel nem nagyon lehet mellélőni az energiaátmenet kapcsán.

Platina

A platinával valószínűleg kevesen ápolnak közeli viszonyt, semmiképpen sem egy tipikusnak mondható befektetés. Az elmúlt években elég sokat szenvedett az árfolyam, mivel elsősorban dízelautók katalizátorainál használatos (a benzinesnél palládium), sőt, az autóipar adja a platina globális keresletének több mint harmadát. A korábbi évek dízelbotrányai után pedig alaposan visszaesett a dízeles autók értékesítése. Azonban nincs minden veszve, hiszen a dízeles hibrid autók értékesítése emelkedett mostanában, és több autógyártó is ezen a vonalon nyomul, másrészt a magas palládium árak mellett már benzines autókban is platinát használnak esetenként. Emellett kifejezetten biztató, hogy Kínában erősen támogatják a hidrogén üzemanyagcellás járműgyártást, amihez meg kétszer annyi platinát használnak fel, mint a hagyományos belsőégésű motorokban. Az árfolyam pedig már ezen a piacon is emelkedésnek indult, és már 6 éve nem látott magasságokban van, de a korábbi csúcsok még arrébb vannak.

Ezüst

Az ezüst kapcsán a legtöbbeknek az elmúlt hetek spekulatív jellegű mozgásai juthatnak eszükbe, ami hirtelen jött és ugyanilyen gyorsan távozott is, akár redditesek, akár intézményi szereplők idézték elő. Ellenben a kereslet várhatóan itt is emelkedni fog, az Ezüst Intézet becslései szerint nyolc éve a legmagasabb szintre. Itt némileg nehezíti a becslést, hogy nagyobb arányban használatos befektetésként és menekülő eszközként, amit sokszor a szentiment hajt, de ipari felhasználása is fontos az elektronikában és a napelemekben.

Összességében tehát jól látható, hogy a nyersanyagok iránt megnövekedett igényeket nem csak és kizárólag a gazdasági fellendülés és a koronavírus-járványból történő kilábalás hajtja, hanem mögötte egy nagyon fontos tényező az energiaátmenet, a megújuló energiaforrásokhoz vagy az elektromos autókhoz köthető igények. Egy esetleges inflációs hatás pedig még inkább rátehet egy lapáttal az emelkedésre, hiszen ez általában kedvező a reáljavak számára, mint amilyenek a nyersanyagok is. Azt, hogy valóban most kezdődött-e el egy új árupiaci szuperciklus, azt majd csak több éves távlatból visszatekintve lehet majd biztosan megmondani, de az előjelek elég biztatónak tűnnek.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images