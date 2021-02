Dúl a háború a világ tengerein, ölre mennek minden üres konténerért

Nem csillapodik a feszültség a tengeri szállítások piacán, az év elején látott konténerhiány sújtja továbbra is a piacot, így az egy évvel ezelőtti árak többszörösét kell fizetni a szállítmányokért. Ez egyre több helyen áruhiányt okoz, illetve súlyosbítja az egyébként is élénkülő inflációs nyomást.

Nem enyhül a nyomás a tengereken

Néhány hete már írtunk arról, hogy súlyos konténerhiány alakult ki a tengereken, ami miatt az árak is elszálltak. A kínai gazdaság gyorsabb magára találásának köszönhetően az üres konténerekből alakult ki hiány, sokszor hetekig kellett várni az üres szállítóeszközökre. Ennek köszönhetően pedig többszörösére emelkedtek a logisztikai költségek.

Az év elején még abban bízhattunk, hogy csak átmeneti lesz a fennakadás, azonban mostanra sem enyhült a hiány a piacon.

Freightos Baltic Index szokásos heti jelentése szerint a Kína és az amerikai nyugati part közti szállítás költsége legutóbb 6 százalékkal emelkedett, így most 218 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél. Az USA keleti partjára irányuló szállítás is további 3%-kal lett drágább egy hét alatt, így most éppen a duplájába kerül, mint 2020 februárjában. Az Európába történő szállítás sem lett olcsóbb az utóbbi időszakban, a legutóbbi 8430 dolláros konténerenkénti ár egy éve még csak 1500 dollár volt, vagyis itt több mint ötszörös az áremelkedés. Ezek a hatások látszanak a cég által összeállított Global Container Index alakulásán is: mint látható, jelentős emelkedést mutat tavaly ősz óta, és bár volt egy kisebb megálló az emelkedésben, korrekció nem jött, sőt, most további drágulást mutatnak a friss adatok.