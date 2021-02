Ha újra kinyitjuk a gazdaságot, akkor jöhet el a forint és az MNB kulcspillanata

Az MNB továbbra is óvatos az inflációt illetően, az lehet majd a döntő, hogy a gazdaság újranyitásakor milyen adatok érkeznek – kommentálták elemzők a jegybank keddi kamatdöntését. Abban szinte mindenki egyetért, hogy tavasszal átmenetileg emelkedik majd az infláció, a legnagyobb kérdés az lesz, hogy alakulnak majd hosszabb távon az átárazások. Ettől függhet a forint második féléves árfolyama is, hiszen ha a tartósan magas áremelkedési ütemre nem reagál elég gyorsan a jegybank, akkor az nyomást helyezhet a magyar devizára is.

Az infláció mozdíthatja ki holtpontról a forintot

Hetek óta egy szűk sávban van beragadva az euró-forint árfolyam, a magyar deviza először lefelé kitöréssel próbálkozott sikertelenül, majd az elmúlt napokban inkább a sáv felső szélét támadta a jegyzés 360-nál. Többször leírtuk, hogy egyelőre nem látszik, hogy rövidtávon mi tudná kibillenteni ebből a helyzetből a forintot, egyrészt nagy a bizonytalanság, másrészt egyformán szólnak érvek a forint mellett és ellen is.

Ugyanez a befagyott piaci helyzet látszik azon is, hogy az MNB legfrissebb ábrakészlete szerint az utóbbi egy hónapban alig változott a forint pozicionáltsága. A jegybanki kiadvány szerint jelenleg kicsivel 2000 milliárd forint alatt van a külföldi befektetők magyar deviza elleni short pozícióinak állománya, az utóbbi egy hónapban először a forint melletti befektetések erősödtek, majd ez megtorpant február közepére.

Az nem újdonság, hogy 2021-ben az infláció lehet az egyik legfontosabb téma az egész világon, ez mozdíthatja ki akár a forintot is hosszabb távon ebből a szűk sávból. Írtunk róla korábban többször, hogy egyelőre minden adott ahhoz, hogy évek óta nem látott áremelkedéssel szembesüljünk idén, a gazdaság kilábalása ugyanis meghozhatja a keresletet, amihez párosulhatnak hosszabb-rövidebb kínálati korlátok és fennakadások bizonyos piacokon.

Éppen ezért most az a legfontosabb vitatéma az egész világon, hogyan is kellene a jegybankoknak reagálni erre a helyzetre.

Nyáron jöhet el az igazság pillanata

Abban szinte minden szakember egyetért, hogy tavasszal akár 4% fölé is emelkedhet a magyar inflációs ráta részben bázishatások miatt (tavaly rekordalacsony volt az olajár). Nyártól azonban elvileg minden adott lenne ahhoz, hogy csökkenjen az áremelkedési dinamika, ami az MNB lépéseit is befolyásolhatja.

A Morgan Stanley elemzői például arra számítanak, hogy a második félévben 2,5%-ra lassul majd az infláció, így

az MNB az alapkamattal azonos szintre, 0,6%-ra vághatja az irányadó egyhetes betéti rátát.

Ugyanakkor nyárig sem dőlhetünk hátra, hiszen az amerikai bank londoni elemzői szerint ha a vártnál magasabb áremelkedési ütem jön, vagy a forint gyengülése veszélyezteti a célt, akkor védekezőbb alapállást vehet fel a Monetáris Tanács.

Hasonlóan vélekednek a Societé Generale (SocGen) elemzői is, a francia befektetési bank szerint a második negyedév végén lehet megfelelő a pillanat az egyhetes kamat csökkentésére.

A Monetáris Tanács fenntartotta eddigi óvatos kommunikációját, azonban szerintünk ez inkább csak a szavakban nyilvánul meg, a devizapiacot akarja nyugtatni ezzel az MNB – kommentálta a keddi kamatdöntést a Commerzbank elemzője. Éppen ezért szerinte semmilyen konkrét szigorító lépésre nem lehet számítani a jegybanktól, legfeljebb az egyhetes betéti ráta minimális emelése kerülhet szóba, ha az infláció a vártnál magasabbra szökik.

Az OTP Bank szerint az inflációt illetően a gazdaság újranyitásával kapcsolatos átárazás a legfontosabb kockázat jelenleg, ez befolyásolhatja majd a monetáris politikai lépéseket is, ha tartósak lesznek ezek a hatások.

Vagyis a tavasz második felében, nyáron a korlátozások feloldásakor gondolhatja át politikáját az MNB, akár kamatot is emelhetnek az eszközvásárlás fenntartása mellett, ha az áremelkedés azt indokolja.

Friss elemzésében a Commerzbank mellett az OTP is kiemelte, hogy a keddi döntést követő közleményben az MNB nem értékelte az erősödő globális reflációs kockázatokat és a hozamok emelkedését, pedig erre előzetesen számítani lehetett. A közeljövőben ezzel kapcsolatban is megszólalhat az MNB, erre jó alkalom lesz a márciusi friss inflációs és GDP-előrejelzés. A globális hozamemelkedésre a bank elemzői szerint korábbi eszközök újra bevetésével reagálhat a jegybank, ilyen lehet a kamatswapok vagy a fedezett hiteleszközök visszahozása. A kamatemelés sem zárható ki szerintük 2021-ben, viszont a piac kicsit előreszaladt a kamatemelések árazásában. Jelenleg ugyanis a befektetők már 75-100 bázispontos szigorítást áraznak egy éven belül, az OTP szerint a következő hónapokban ezeket a várakozásokat próbálhatja majd csökkenteni a jegybank.

A fentiekből is látszik, hogy az infláció függvényében ugyanúgy elképzelhető lazítás, mint szigorítás a következő hónapokban.

Mi lehet így a forinttal?

A Morgan Stanley továbbra is a forint erősödésére számít idén a lengyel zlotyval szemben, mivel szerintük a két jegybank ellentétesen reagál majd az árfolyamra. Az év elején a lengyelek már bejelentették, hogy akár a zloty gyengülését is pozitívan értékelnék, mivel ez is segíthetné a gazdaság kilábalását, ezzel szemben az MNB óvatos az árfolyamot illetően a tavalyi történelmi rekord után.

Azzal, hogy a jegybank politikája ortodox irányba változhat, a SocGen szerint a forint is erősödhet idén, 2021 végére 340-es euróárfolyamot valószínűsítenek. Ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a régióban is erősödőben a járvány, már hivatalosan is elismerték a magyar hatóságok, hogy elkezdődött a harmadik hullám. Ebből a szempontból Lengyelországhoz hasonlóan kicsit jobb a helyzet nálunk, mint a cseheknél, de a bizonytalanság akár a fenti előrejelzést is keresztülhúzhatja.

A Commerzbank szerint az év közepéig még stagnálhat a forint árfolyama, júniusra 357-es árfolyamot várnak, majd az év végére szerintük 365-ig gyengülhet a magyar deviza.

Címlapkép: Getty Images