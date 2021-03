Megérkezett a vírus elleni legerősebb fegyverünk, mégis nagy gond lehet

Milyen jövőt biztosítanak a vakcinák? Valóban mindegyik vakcina jó vakcina? Az első legfontosabb gondolat a cikk elejére: felejtsük el a politikát, felejtsük el a politikusokat és a szimpátiaalapú döntést. Közelítsünk a döntési helyzetben inkább a tudomány szemével, most arra kérek minden kedves olvasót, hogy legyen velem „kicsit virológus”. Megvizsgáljuk a vakcinák szempontjából legfontosabb hatóerőket.

Mutánsok

Kész káosz, ami most a koronavírus új mutánsai kapcsán megjelenik a médiában, ám fontos látnunk a hírek valódi jelentését. Elsőként meg kell érteni, hogy az új variáns/mutáns önmagában nem sokat jelent, minden egyes újabb eltérés a vírus genetikai állományában egy új variáns megjelenését jelenti. Alapvetően három kategóriába sorolhatjuk ezeket, az első csak egyszerűen variáns. Az esetek döntő többségében az új variánshoz vezető változás csupán egy „lenyomat” a vírus genetikai kódjában, amely nekünk kutatóknak segít értelmezni a vírus útját a világban és az általánosnak mondható változásait lekövethetjük. Minden újabb apró változás egy újabb variánst eredményez, ami minden más járványnál is így működik. Amennyiben a kutatók bármilyen utalást találnak rá, hogy egy variánsnak lehet valamiféle olyan új képessége, mint pl. a gyorsabb terjedés, súlyosabb betegítő képesség stb., akkor az előlép a vizsgálandó variánsok körébe. Ekkor kiterjedt laboratóriumi kísérletek indulnak világszerte, mérések sokasága és ezek megfigyeléseken alapuló alátámasztása is elindul. Amennyiben bebizonyosodik az új képesség, akkor újabb előléptetésként már nyomonkövetésre ajánlott variánsnak hívhatjuk. Jelenleg három ilyet ismerünk az egész világon. Ha a legegyszerűbb és idáig leginkább alátámasztott tulajdonságát vizsgáljuk eme három variánsnak, akkor a közismert nevén „brit variáns” markánsabb terjedést, a „dél-afrikai” variáns bizonyos vakcinákkal és a természetes immunitással szembeni változó fokú antitest immunitás kikerülést ért el. A „brazil variáns” mutációs portfólióját tekintve leginkább a „dél-afrikai” képességeivel bírhat, bár az erre vonatkozó vizsgálatok még zajlanak.

Egy-egy változás tehát nem feltétlenül ruházza fel új képességekkel a vírust, de láthatjuk, hogy már vannak olyan variánsok, amelyek jelentősen eltérnek attól a vírusváltozattól (pl. gyorsabb terjedés), amit több mint egy éve ismerhettünk meg. Amennyiben a vakcinák szempontjából szeretnénk megérteni ennek jelentőségét, akkor érdemes tovább lépnünk a következő fejezetre.

Terjedés

A vírusfertőzések során egy emberen belül többféle variáns verseng egymással (úgynevezett vírus populációk), és rátermettségükhöz mérten valamelyik végül dominánssá válik. Általában azok, amelyek gyorsabban, jobban, nagyobb mennyiségben képesek sokszorozni önmagukat, egyszerűen kiszorítják a többit. Ugyanez igaz az emberek közti terjedésre is, így a járvány során rendre újabb, jobb képességekkel bíró variánsok válnak dominánssá, így a paletta egyre változatosabbá válik. Az abszolút hajtóerőt pedig a terjedés jelenti. Tehát minél több emberhez jut el, minél változatosabb helyeken és közegekben terjed, a vírusnak annál több lehetősége van a változásra és az alkalmazkodásra.

A terjedést a személyi védőfelszerelések, viselkedési normák betartása és megfelelő szabályok képesek hatékonyan fékezni, ezt már jól tudjuk. A hatékony járványkezelés azonban, akármilyen furcsán hangzik, sosem volt annyira fontos a járvány kitörése óta, mint most. Érdemes a „Svájci sajt” modellre visszagondolnunk, amikor meg akarjuk érteni a járványkezelés összetettségét. A vakcinák rendelkezésre állása esetén pedig, amennyiben a többi védelmi vonal gyengül, a várva várt megváltás is elmaradhat.

Ha megértettük a mutációk lényegét és ezen a ponton a terjedés jelentőségét is, ugorhatunk is a harmadik témára.

Vakcinák

A vakcinák kétségtelenül a járvány ellen bevethető leghatékonyabb fegyvert jelentik. Ezek a készítmények képesek a szervezetünket megismertetni a vírussal anélkül, hogy a megbetegedéssel járó széleskörű és kiszámíthatatlanul káros hatásokat át kellene élnünk. Döntő többségük egy bizonyos variánsból származó tüskefehérjét mutatja be a szervezet számára. Ez a fehérje egy óriási, nagyon összetett molekula, melynek számos pontját külön-külön „letapogatja” a szervezetünk, és célzott immunválasz alakul ki. Úgy képzelhetjük leginkább el, hogy rendkívül változatos antitestek sokasága készül el a tüskefehérje hatástalanítására, így a vírusfertőzés megelőzésére. A tüskefehérje számtalan pontjára azonban nem egyenlő mennyiségben készülnek ezek az antitestek és nem is minden ponton hatástalanítható a vírus. Azok a mutációk lesznek tehát a leginkább kockázatosak a vakcina kikerülése szempontjából, amelyek valamelyik fontos pontját jelentik a tüskefehérjének, és amelyre eredetileg nagyon sok és nagyon hatékony semlegesítő antitest készülhet. Többek között ilyen a „dél-afrikai” és „brazil” variánsban már megtalálható E484K kódjelű változás.

Ez lefordítva kevésbé hatékony védelmet eredményezhet a fertőzés ellen, azonban megnyugtató tény, hogy a megbetegedés lefolyását az immunrendszerünk másik nagy lába, a sejtes immunitás is szabályozza. Az eddigi tapasztalatok és tudományos ismeretek egyelőre azt jelzik előre, hogy ez a bizonyos – beoltottaknál kialakuló – sejtes immunitás nagyon is a segítségünkre lesz, még amennyiben az antitestek egy részét el is kerüli a vírus.

Mi várható?

A járványt jól ismert biológiai törvényszerűségek mozgatják, így várható, hogy amennyiben minél tovább és minél nagyobb mértékben megmarad az emberek közti terjedés, újabb és újabb vizsgálandó variánsok jelennek meg, illetve a más „jól bevált” mutációs pontok (pl: E484K) is megjelenhetnek a gyorsan terjedő variánsokban. Nem kizárt tehát, hogy a „brit variáns” is hamarosan kikerülésre adhatja a fejét.

Ez gyakorlati értelemben azt jelenti, hogy amennyiben hagyjuk a vírust szabadon terjedni, a vakcinák ellen dolgozunk.

Vagyis, ha most nem védekezünk megfelelően a járvány ellen, akkor az újabb és újabb mutációk potenciális megjelenésével éppen a legerősebb fegyverünk, a vakcinák erejét gyengítjük.

Elhamarkodott lenne azonban most elszomorodni és feladni az egész küzdelmet, ugyanis az immunrendszerünk ennél jóval összetettebb és teljes mértékű vakcinakikerülést nem ismer a tudomány, mi több, nem is számít rá. Virológus szemmel megvizsgálva az eseményeket, egy új vírusnál a legnagyobb kockázat, hogy még csupán hasonlóval sem találkozott a szervezetünk, így fegyvertelenül esélyünk sincs hatékony védelemre és csupán a szerencsében bízhatunk. Azonban mindegyik, jelenleg elérhető vakcina képes megismertetni a szervezetünket a vírussal, biztonságos körülmények között és egyénileg eltérő, de jelentős védelmet adni, így nem a szerencsére kell hagyatkoznunk. Tehát mindegyik elérhető vakcina jó vakcina, jelen helyzetben pedig életmentő is lehet.

Jó eséllyel azonban lesznek egyedi esetek, amikor azt halljuk, hogy nem hatott a vakcina vagy valaki újra elkapta a fertőzést. Az új variánsok függvényében és ezer más tényezőtől függően változhat ennek a gyakorisága is. Azonban a vakcinák hatását minden esetben populációs, társadalmi szinten kell értelmezni. A járvány legnagyobb átka, hogy az egészségügyi ellátórendszert súlyosan terheli és a társadalom egy jól meghatározható részének életét komolyan kockáztatja. A vakcinák minden tudományos tény szerint ennek megváltását hozhatják és hozzák is el. Rendkívül biztató adatokat olvasni az oltásokkal élen járó országokból, a vakcinák éppen azt a hatást képesek hozni, amire a tudomány számított.

A probléma csupán ott van, hogy a vakcinák legfőbb ellenségei éppen mi magunk, emberek vagyunk. Az elégtelen köztájékoztatás, az egész helyzet politikai szemléletű torzítása, a romló fegyelem és a vakcinák elutasítása legalább olyan komplex módon dolgozik a járvány sikeres legyőzése ellen, mint maga a természet. Furcsán hangzik, de most

valóban mindennél jobban szükség van az odafigyelésre, ironikus módon éppen amikor sokan már belefáradtak és amikor már a szerteágazó káros gazdasági hatások is meglátszanak.

Megnyugtató lehet, hogy minden félelemre (káros-e a vakcina, melyik mit csinál, hosszútávon mik a hatások stb) létezik megnyugtató tudományos válasz, ráadásul egyedül a tudományos tények és ismeretek mentén ismerhető meg a lehetséges jövő is és az irány, amerre tartanuk kell. Tájékozódjunk tehát a tudomány szilárd objektivitásával, nagyrészt rajtunk, embereken múlik, hogy az idei év valóban az egészségügyi kilábalás éve lesz-e. A vakcinák már itt vannak hozzá.

