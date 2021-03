Feleslegesen halogatta a kormány a döntést, de meddig lesznek velünk a lezárások?

Felelős, de elkésett döntést hozott a kormány az újabb korlátozások bevezetésével. A járványkezelés európai, "húzd meg, ereszd meg" stratégiája folytatódik Magyarországon is. Az első negyedévben a kellemes meglepetést hozó tavaly év vége után újra visszaesik a gazdaság. Március 17-én a kormány nagy valószínűséggel nem fog tudni érdemi feloldásokról dönteni. Gyorsértékelés a mai bejelentésekről.

Ma a kormány úgy döntött, hogy szigorító lépésekkel próbálja fékezni a koronavírus-járványt. Ezzel eldőlt, hogy az (eleve reménytelennek látszó) oltásos stratégia elbukott: a harmadik hullám egyszerűen nem ad elég időt arra, hogy a vakcinával akadályozzuk a vírus terjedését. Természetesen a végső megoldás így is a védőoltás lesz, de az legfeljebb majd a negyedik hullámot fogja tudni megfékezni.

A médiában a Portfolio vetette fel először, hogy a végső feloldáshoz vezető legrövidebb út a szigorításon keresztül vezet. Nem öröm ez, de nem is meglepő: a világ vakcinaellátottsága egyszerűen nem tart ott, hogy belátható időn (napokon, heteken) belül a nyájimmunitás közelébe kerüljünk. Eközben viszont a járvány a vártnak megfelelően gyorsulva terjed, minden nap késlekedés durván emeli az egészségügyi rendszer járványcsúcson várható terhelését, és az elkerülhető halálesetek számát. Így maradt a „hagyományos”, húzd meg-ereszd meg stratégia, amivel időt nyerünk magunknak az oltásokra.

Ha a kormány őszintén szembenézett volna a realitásokkal, akkor valójában már legalább egy hete a szigorításokról döntött volna.

Jól látható azonban, hogy a járványügy továbbra sem működik hatékonyan, és nem tud olyan minőségű és mennyiségű, döntést megalapozó információkkal szolgálni, amelyek időben helyes eredményekre vezetnek. De nem könnyű a kormány helyzete azért sem, mert a társadalomnak már elege van a lezárásokból, minden szigorító lépés a türelmetlenebb csoportok körében népszerűségvesztést okoz. A két tényező együtt vezetett oda, hogy a kormány néhány hete még a nyitás körüli várakozásokat is fokozta az új konzultáció kérdéseivel.

A mai bejelentés világosan megmutatta: a járványügyi döntések esetében nincs valódi átváltás a gazdasági és az egészségügyi költségek között. Ha a járványhelyzet szigorítást igényel, akkor annak halasztgatása nem hoz gazdasági előnyt, mert csak annyit érünk el vele, hogy súlyosabb állapotban jön a lezárás. A gazdasági károk legalább ugyanakkorák lesznek.

Furcsa módon a harmadik hullám gazdasági veszteségei nagyobbak lehetnek, mint a másodiké.

Tavaly tavasszal még óriási sokként érte a világot a pandémia, a lezárások hatására nagyon sok ágazat szinte teljesen leállt. Az őszi hullám ehhez képest nagyon enyhe hatásokkal járt: a korlátozásokhoz való alkalmazkodás, az ázsiai országok sikeres járványkezelése és még néhány egyéb tényező oda vezetett, hogy a visszaesés mindenhol a töredéke volt a tavaszinak. Sőt, Magyarországon a leginkább sújtott szektorok kiesését olyannyira ellensúlyozta a többi terület teljesítménye, hogy 2020 negyedik negyedévében összességében még növekedni is tudott a GDP az előző három hónaphoz képest.

A most bejelentett lezárások megerősítik azt a vélekedést, hogy az első negyedév újra visszaesést hoz. Ennek most már három fő oka van:

A második hullámban hozott korlátozások a negyedik negyedévnek csak durván a felét érintették, az elsőnek a teljes egészét. Néhány területen (különösen a feldolgozóiparban) a koronavírus-válsággal összefüggésben kisebb termelési zavarokkal, leállásokkal indult az év. A most bejelentett súlyosabb korlátozások a január-márciusi időszak negyedét is érinthetik, attól függően, kitartanak-e március végéig.

Ezek tükrében tehát a kellemes meglepetést hozó negyedik negyedév után egy rosszabb első negyedév következik. Ugyanakkor a nagy képet mindez nem írja át súlyosan. A gazdaság normalizációja elakad, de továbbra is erős feltételezés, hogy a korlátozások feloldása után a teljesítmény gyorsan korrigálódik majd a válság előtti szintre. (Zárójelben megjegyezzük, hogy a lezárások kárvallottjainak kompenzálását a gazdaságpolitikának továbbra is érdemes lenne átgondolnia, hiszen minél hosszabb ideig működésképtelen egy cég, a tőke felélése, illetve a munkaerőpiaci problémák annál tartósabb növekedési veszteségeket okozhatnak.)

A leginkább természetesen az üzletek, szolgáltató egységek bezárása fogja lehúzni a gazdasági teljesítményt, hogy pontosan milyen mértékben, arra becslést adni csak akkor érdemes, ha látjuk a részletes szabályokat, és képet alkothatunk arról, hogy azok az egyes területeket pontosan miként érintik.

Sok múlik azon is, hogy a friss korlátozásoknak meddig kell életben maradniuk. A nemzetközi tapasztalatok szerint a rászigorítások igen hatékonyak a brit vírusvariánssal szemben is, akár már a március 15-i héten (vagy akár előző hét vége felé) érezhetően enyhülhet a járványhelyzet. Ugyanakkor ennek fényében a március 17-i újabb kormánydöntés még aligha alapul robosztus mennyiségű biztató adaton, tehát mérget nem vennénk rá, hogy valóban el lehet majd kezdeni a félig-meddig máris megígért feloldást. Ne feledjük: a korlátozás célja, hogy időt nyerjük az oltásokra. A nyájimmunitás elérése akár még két-három hónapot is igénybe vehet, tehát ha csak megállítjuk a terjedést, de nem szorítjuk vissza erőteljesen, gyorsan megkapjuk a nyakunkba a negyedik hullámot is.

Éppen ezért a kormányzati fogadkozás a gyors feloldásra a járványdinamika ismeretében újra vágyvezérelt gondolkodása utal, és nagyon valószínű, hogy március közepén inkább csak jelképes lazításról lehet csak dönteni. Vagyis az első negyedév hátralévő része a mainál szigorúbb lezárások mellett fog eltelni.

Címlapkép: Getty Images