Orbán Viktor: óriási nyomás lesz a kórházakon, 15-20 ezren szorulhatnak ápolásra, de két hét múlva már nyitás jöhet

A tegnap bejelentett szigorításról elmondta, nem volt más válásztásunk. Ezek járványügyi kérdések. A járványügyi szakembereket meghallgatták és ők azt mondták:

tragédia lesz, ha nem lépünk. Az orvosok azt mondták, hogy ahhoz, hogy később nyithassunk, most zárni kell.

A március 15-ei héten megtervezzük, hogy húsvét után hogyan tudunk fokozatosan nyitni.

A harmadik hullámban vagyunk. A harmadik erősebb lesz, mint a második volt: a legnehezebb időszakra kell felkészülni.

A tegnap már bejelentett lépés szerint a középiskolákban folytatódik a digitális oktatás, az általános iskolákban áttérnek erre, az óvodákat bezárják.

Elmondta: a bölcsödéket még megpróbálják nyitva tartani, de lehet, hogy majd azokat is be kell zárni. A szolgáltatásoknál úgy döntöttek, hogy "ami az élethez kell, az menni fog", tehát élelmiszerboltok, tavaszi kerti munkákhoz szükséges boltok nyitva maradnak (ez új intézkedés, tegnap ezt nem jelentetté be!), de minden más, így például étterem, kaszinó, műszaki cikkeket árusító boltok, zárva maradnak (a kaszinók, műszaki boltok eddig nyitva voltak, az éttermek esetében nem tudjuk, ez mit jelent pontosan, de arra tippelnénk, hogy ott nem lesz változás a mostan állapothoz képest). Szintén új intézkedés, hogy a virágboltok március 8-án, jövő hétfőn, nőnapon még nyitva maradnak, de utána nekik is be kell zárni.