Sebességet váltott volna az oltás Magyarországon, de elhasalt

Már az induláskor furcsa volt a hivatalos - ám soha nem publikált - oltási rend, amikor az a középpontba helyezte a háziorvosokat. Mert nemcsak az oltási és adminisztrációs feladatokat kellett ellátniuk, hanem többfajta logisztikai munkát is a nyakukba kaptak (érintettek továbbirányítása, vakcinák beszerzése), miközben előre látható volt, hogy előbb-utóbb eljön a tömeges oltások ideje. A kormány felismerte, hogy ennek a háziorvosokra építő megoldásnak a létező előnyei mellett (ismertség alapú vakcina beadás) komoly korlátai vannak és szerdán lépett: 74 ezer ember tömeges oltását tervezte be két napra, 101 kórházban 433 oltópontra , központi szervezéssel. Viszont az első korrekciós lépés nem sikerült, a hétvégi tömeges oltást el kellett halasztani, nyilvánvaló és elismert hiányosságai miatt. A korábbiaknál sokkal erőteljesebben tomboló harmadik járványhullám miatt minden nap számít a vakcinázottságban, azonban a vakcinaszállítmányok lassú érkezése miatt egyelőre ez a mostani elakadás várhatóan nem okoz súlyos gondokat, kérdés azonban, hogy a háttérrendszert sikerül-e ezalatt helyretenni.

Az oltási rend az egészségügyi dolgozókkal, valamint az idősotthonok és szociális otthonok lakóival kezdődött. Mivel itt még nem volt szó tömegeket érintő oltási programról, a személyek jól beazonosíthatóak voltak, ezért a magyarországi oltási rendszer ezt a szintet meglépte. Az oltási program sikerességét ezen a ponton "csak" az érintettek oltási hajlandósága befolyásolta érdemben.

Február elején vette kezdetét a tömeges oltás Magyarországon, a koronavírus elleni védőoltásra regisztrált idős emberek oltásával. A kormány ebben a folyamatban a háziorvosokat helyezte a középpontba. A háziorvosok megkapták a praxisukban eddig regisztráltak listáját, amelynek elején az életkoruk és egészségi állapotuk alapján legveszélyeztetettebbek vannak, velük kellett kezdeni az oltást. A háziorvosok ezen lista sorrendjét követve értesítették az érintetteket az oltás pontos időpontjáról és helyszínéről. Orbán Viktor a péntek reggeli interjújában ezt nevezte (kicsit félreérthető módon) ismertségen alapuló oltási rendnek. Ez arra épített, hogy a háziorvos ismeri a körzetébe tartozó állampolgárokat, sokukat jól, személyesen is, ami mindenképpen segíti a védőoltások felvételének minél magasabb szintjét (a háziorvos meg tudta győzni személyesen is az érintettet, ha kellett).

A terhelés miatt azonban a rendszer recsegett már akkor is, de a háziorvosok maximálisan helytálltak a körülményekhez képest.

A felnőtt háziorvosok és asszisztenseik ugyanis - mindennapos feladataik ellátása mellett - megkapták a védőoltás beadását, annak adminisztrálását (központi rendszerbe töltését), valamint nekik kellett az oltópontokra irányítaniuk a körzetében regisztrált emberek közül az általa kiválasztottakat (jellemzően Pfizer-vakcinára). Egyes háziorvosi beszámolók alapján (12-14 óráztak a háziorvosok, a kormány elkezdte ösztönözni a hétvégi oltási tevékenységet extra pénzzel) körvonalazódtak, hogy a rendszernek megvannak a határai, a tömeges oltás felskálázását erre a rendszerre építve nem lehet megoldani. (A nemzetközi példák is azt mutatják, Egyesült Királyságban, Németországban, Finnországban, Romániában például, hogy a nagy oltópontokra építő rendszer lehet működőképes a tömeges oltásokra.) Ezt ismerte fel a kormány a múlt héten (épp amikor szembesült a harmadik járványhullám berobbanásával és hogy a nyitás helyett a zárás lehetőségét kell mérlegelnie), és lépnie kellett ugyanis már látható volt, hogy a keleti vakcinák (kínai és orosz) a következő hetekben szép számban fognak érkezni, amelyek tömeges beadását a háziorvosi rendszer önmagában nem fogja tudni kezelni a kapacitáskorlátai és szétaprózottsága miatt. Főleg ha még azt is idetesszük, hogy a kormány döntött az oltási rend módosításáról a Pfizer és AstraZeneca vakcinák esetében a járványügyi szakértők javaslatára, ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy Magyarország is kevesebbet kezd el tartalékolni, a két adagos vakcinák két dózisa közötti időt kitolták, vagyis ami beérkezik adag, azt első körben minél több embernek be akarják adni.

Mindezek miatt nyilvánvalóvá vált: a tömeges oltás beadásának hatékonyabb feltételrendszerét kell kialakítani. Főleg annak fényében, hogy a kormány célja: április elejéig be akar oltatni 2,4 millió embert, ez pedig a háziorvosokra építő rendszerrel nem fog menni.

Ezért döntötte el a kormány a héten, hogy több ponton módosítja az oltási tervet. Ennek fontos eleme volt, hogy 74 ezer érintett esetében nem a háziorvosok adják be a vakcinát és nem is ők végzik a betegirányítást, hanem a regisztráltakat központilag sms-ben értesítik. 101 kórház 433 oltópontját készítették elő a hétvégi kétnapos tömeges oltásra. Csütörtök este kezdődött az érintettek kiértesítése, és már akkor érkeztek az első olvasói jelzések, hogy nincs minden rendben a rendszerrel. Péntekre ezek a jelzések tömegessé váltak, több portál olvasói is jelezték, milyen problémájuk akadt az értesítéssel. Péntek reggelre a kormány is már-már elismerte, hogy nincs minden rendben: a koronavírus napi adatokról szóló közleménybe ugyanis először beletették ezt a mondatot, majd kivették: "az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad. Az a több mint 70 ezer 60 év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben hívtak oltásra, más időpontban lesz beoltva. A hiba javítása zajlik, minden érintettől elnézést kérünk". A tömeges oltás elmaradásáról szóló tájékoztatást azonban végül kivették a hivatalos közleményből. Délelőtt 11-ig kellett várni arra, hogy mi az új helyzet: kevesebb, mint egy nappal a tömeges oltás szombati kezdete előtt jelentette be hivatalosan is György István, az oltási munkacsoport vezetője, hogy mégis elmarad az oltási program. Az SMS-ek kézbesítési technikájával szinkronizációs probléma adódott, ezért az AstraZeneca oltóanyagát csak később tudják beadni - magyarázta a probléma hátterét, ami arra utal, hogy az adatbázisokat nem hangolták össze egymással. Egyúttal dezinformációnak nevezte azt a hírt, amely szerint probléma áll fenn az oltási programban. Azok után mondta ezt, hogy Orbán Viktor péntek reggel részletesen beszélt a rendszer gondjairól.

A miniszterelnök így fogalmazott: "van problémánk az oltással természetesen, de az nem az oltóanyagokkal függ össze, hanem technikai kérdésekkel". "Eddig kisebb létszámmal oltottunk, most nagyobb létszámot. Eddig úgy oltottunk, hogy a háziorvos ismert volt a körzetben és ő személyesen ismerte a betegeit. Tehát mondjuk úgy, hogy személyes ismertség alapú volt az oltás. Most hogy tömegesen oltunk, át kell állni az adat alapú oltásra. Ha itt az adatok nem stimmelnek, akkor semmi sem stimmel, az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit. Ezért az egész rendszert meg kellett állítani, reggel ezt el is döntöttük. Az adatokat felül kell vizsgálni. Nagyon sok ember nem ott lakik, ahol az adatok szerint az állandó lakhelye van. Van, aki évek óta nem volt háziorvosnál, de közben megváltozott a lakhelye, tehát valahogy a rendszerből kikerült és a lakcímnyilvántartások sem stimmelnek sok esetben.

Az adat alapú oltási szervezésnek vannak problémái. Ezt ki fogjuk javítani.

Erre külön operatív kis csoport felállt. Ahogy tömegessé válik az oltás, a személyes ismerettség alapú oltás már nem lesz elegendő" - fejtette ki részletesen.

Az oltási rendben bekövetkezett káoszt - a miniszterelnök jelzésével összhangban - több érintett tapasztalata támasztotta alá:

Többen jelezték, hogy a lakóhelyüktől több száz kilométerre lévő oltópontra kaptak behívást.

Ami pedig furcsa volt, hogy olyan oltakozók is kaptak sms-t az AstraZeneca első adagjának beadására, akik már korábban megkapták az első adagot és a második dózisra várnak. Ez arra utal, hogy a kapkodás közepette nem vezették össze a két adatbázist: vagyis nem vették ki az adatbázisból az oltásban már részesültek körét. Ez komoly rendszerbeli hiányosságokra utalt.

De a legfurcsább eset az volt (olvasónk beszámolója alapján), hogy olyan embert is értesítettek, aki már megkapta a kínai vakcina első dózisát. Ami szintén adatbázis-összevezetési hiányosságokra utal, és az informatikai rendszer alapvető hibáira mutat rá.

Az oltás felvételét az sem könnyíti meg a gyakorlatban, hogy az embereknek egy csütörtökön este kiküldött sms-ben kapott tájékoztató után kellett volna felkészülniük az 2-3 nap múlva esedékes oltás beadására. Ilyen rövid idő alatt nyilvánvalóan nem tud mindenki alkalmazkodni, a hosszabb felkészülési idő szerencsésebb lett volna.

A baki komoly figyelmeztető jel a kormány számára: kritikus helyzetben akadt el a folyamat, épp a tömeges oltások kezdetén. Amennyiben a mögöttes informatikai, logisztikai rendszert nem teszi rendbe és az adatbázisokat nem fésüli össze a kormány, akkor garantált, hogy a tömeges oltási folyamat következő kritikus állomásánál (amikor már a 60 év alatti aktív, nem krónikus állampolgárok oltásáról lesz szó) is elbukik a rendszer.

Ebben az esetben a vakcinálási folyamat akadozását már nehezen lehet a kínálati oldal (lassú szállítmányok) problémáira fogni, a szervezésbeli, rendszerbeli hibák ki fognak ütközni.

Bő 1,5 millió ember oltása van még hátra, vagyis a rendszert élesben kell tesztelni.

Címlap forrása: MTI/Koszticsák Szilárd