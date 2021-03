Sosem látott döntést hozott Magyarország a vírus elleni harcban, amivel elkerülné a kórházak túlterhelését

Magyarországon a járóbeteg-ellátásban is használható lesz a favipiravir az Operatív Törzs bejelentése szerint. Eddig csak kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek kapták meg, abban a stádiumban, amikor már nagyon keveset használhatott az antivirális szer. A favipiravir a betegség korai szakaszában segíthet megelőzni az igazán súlyos tünetek kialakulását.

A Portfolio tavaly decemberben, a koronavírus-járvány második hullámában írta meg, hogy érdemes lenne azoknak a koronavírusos betegeknek odaadni a favipiravir hatóanyagú gyógyszert, akik még nem kerültek olyan súlyos állapotba, hogy kórházi kezelésre szoruljanak, de már tüneteket mutatnak. A favipiravir ugyanis egy antivirális szer, ami segít meggátolni a koronavírus szaporodását a szervezetben.

A favipiravir hatóanyagú gyógyszereket Magyarországon mindezidáig nem lehetett a járóbeteg-ellátásban alkalmazni. Vagyis, a háziorvosok nem tudtak hatékony gyógyszert felírni a koronavírusra a betegeknek. Nem volt a kezükben gyógyszer a vírusra, nem lehetett a patikában kapni, így a betegség egy bizonyos pontján kórházba kellett vinni a pácienseket. Ahol favipiravir (középsúlyos betegek) mellett remdesivirrel (súlyos betegek) kezelik őket.

Müller Cecília országos tisztifőorvos mai bejelentése szerint az egészségügyi rendszeren nagyon nagy a nyomás.

Hogy megpróbáljuk ezt a terhelést enyhíteni, ezért az a döntés született, hogy a favipiravir a járóbeteg-ellátás alkalmazásában is használható lesz

- mondta Müller. Ez a gyógyszer hatásosnak bizonyul a koronavírus ellen, egy (külföldön) engedélyezett gyógyszerről van szó. Eddig csak a fekvőbeteg-ellátásban kaptak a koronavírusos betegek ilyen szert – részletezte Müller.

Müller azt mondta, hogy a koronavírus-fertőzés korai szakaszban alkalmazva megakadályozza a kórházba kerülés lehetőségét ez a készítmény. Vagyis, időben alkalmazva nem alakul ki olyan lefolyás, ami intézményi kezelést tesz lehetővé.

Keserű György Miklós, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője, a Koronavírus-kutató Akciócsoport résztvevője már tavaly decemberben, a második hullámban arról beszélt, hogy „a járvány erősödésével, a kórházi kapacitások szűkülésével egyre kisebb az esély, hogy a betegek a fertőzés korai fázisában hozzájutnak” a favipiravirhoz, hiszen „jelenleg a favipiravirtartalmú készítményeket csak kórházi kezelés során alkalmazzák”.

Keserű György Miklós úgy érvelt, hogy az ígéretes, a klinikai és a hazai ellátásban szerzett kedvező tapasztalatok lehetőséget adnak arra, hogy a készítményhez akár már az alapellátásban, tehát kórházon kívül hozzájuthassanak azok, akiknél a tünetek felvetik a koronavírus-fertőzöttség esélyét. „Ez a lehetőség nem csak a betegnek jelenthet megoldást, de a korai beavatkozással a kórházak is tehermentesíthetőek lehetnek” – mondta Keserű.

Müller szavai alapján egyértelmű: a kormány azért hozta meg azt a döntést, hogy immár kórházon kívüli esetek is megkaphassák a favipiravir hatóanyagú gyógyszert, mert az egészségügyön hatalmas a terhelés. Ma már közel 7000 beteg van kórházban, ami mindössze ezerrel marad el a második hullám csúcsától. Orbán Viktor miniszterelnök ma reggeli szavai szerint a harmadik hullám csúcsán 15-20 ezer koronavírusos beteg lehet kórházban.

Nos, a kormány döntése egyértelműen azt mutatja, hogy olyan lépést kellett tenniük, amitől mindeddig vonakodtak, hiszen a járvány korábbi időszakában sem tették ezt meg. Egy Magyarországon korábban nem engedélyezett gyógyszert kell azonnal a lakosság rendelkezésére bocsátani. Egyben ki kell emelni, hogy

a kormánynak nem volt választása: Vagy rengeteg esetben megakadályozza a favipiravir a kórházba kerüléseket, vagy túlterhelődnek a kórházak.

A mai bejelentés amellett, hogy mutatja a probléma óriási súlyát, egyben szögezzük le, hogy nagyon kedvező: a favipiravir végre a betegség abban a stádiumban segíthet, amikor valóban hatásos lehet a vírus ellen.

Mi az a favipiravir?

A favipiravir a japán Fujifilm Toyama Chemical Co. Ltd. vegyülete. A favipiravirt 2014 óta használják (Avigan®, illetve Favilavir® márkaneveken) – döntően Japánban - az influenza okozta fertőzések kezelésére, elsősorban olyan esetekben, amikor a hagyományos gyógyszeres terápiák hatása nem bizonyul kielégítőnek. Magyarországon favipiravir-tartalmú gyógyszer korábban nem volt forgalomban (Egészségkalauz). A favipiravir egy széles spektrumú vírusellenes hatóanyag. Az ezt tartalmazó készítmények több vizsgálatban is hatékonynak bizonyultak az új koronavírus-fertőzéssel szemben, és továbbiak is folyamatban vannak – köztük azé a készítményé, melyet a magyar konzorcium fejlesztett. A gyógyszert influenzafertőzésben számos klinikai vizsgálatban használták már, és a világon több százezer koronavírusos betegnek adták. A kezelések során kevés és enyhe mellékhatást tapasztaltak, ugyanakkor a gyógyszer terhességben nem alkalmazható (MTA).