Mit tanulhatunk a koronavírus-válságból? - Egy új, nehéz szakaszba lép a magyar gazdaság

Rendkívüli tizenkét hónap áll mögöttünk, amely megtörte az addigi trendeket, és a társadalom minden tagját, minden gazdasági szereplőt próbára tett. Teherpróbának tette ki az államot is, amelynek a szerepe ilyenkor még a korábbinál is nagyobb. Az adatok beérkezésével valamelyest tisztul a kép a mögöttünk hagyott esztendőről, ám a bajokról és gondokról, meg az ezek mögött meghúzódó emberekről, rétegekről, szervezetekről, szakmákról és térségekről keveset tudni. Közben egy újabb, semmivel sem könnyebb szakaszba lépett a magyar társadalom és gazdaság, másfajta kihívásokkal, de nem kevesebb bizonytalanságokkal, mint egy éve.

Ahogy a különös esztendő indult

Szakmai körökben már 2019 nyarától visszatérő vitatéma volt, hogy mikor jön a válság. Ezen még a legpesszimistábbak is azt értették, hogy a nagy pénzügyi válságot követő csaknem egy évtizedes üzleti ciklust egy dekonjunkturális szakasz zárja le előbb-utóbb. Az üzleti szereplők – amint azt például a GKI Gazdaságkutató felmérései mutatták – nálunk a "lassulás-de-nem-recesszió" lehetőségével számoltak. Az üzleti bizalmi index 2018 decemberében még +15,4-en állt, ami 2019 decemberére, amikor a vírusveszély legfeljebb az IT-rendszerek sebezhetősége kapcsán merült fel, +1,5-re gyengült. De ez még Vuhan előtt volt. 2020 áprilisában már a 2009-es tavaszihoz mérhető pesszimizmust mértek a cégvezetők között. A fogyasztóknál már a Covid-hírek elterjedése idején kezdett esni a bizalmi index és nagyot zuhant áprilisra.

Megjegyzendő, hogy a magyar várakozásokban és egy ideig a tényleges folyamatokban néhány hetes késés mutatkozott az európai átlaghoz képest. A média 2020 februárjától már mutatta az észak-olasz járvány felkavaró képeit, néhány iparág kezdte megérezni a termelési láncok működési zavarait, de nálunk csak március 4-én azonosították az első koronavírus-fertőzötteket, március közepén döntöttek az oktatás átállításáról, ami családok sokaságát és a cégek életét érintette, majd március 28-án jöttek a kijárási korlátozások. Az időbeli eltolódás Lombardiához, illetve Belgiumhoz képest ugyan csupán hetekben mérhető, ám az kihatott az első negyedév termelési és jövedelmi helyzetre: az áprilisban, májusban közétett statisztikákban a magyar helyzet viszonylag megnyugtatóan nézett ki.

Egy ideig úgy tűnt fel a térség, mint „szélárnyékos vidék” a világ fejlett, szolgáltatásorientált gazdaságait megtépázó zivatarban.

A fősodortól való távolságunk a járványügyi vonatkozásban is érvényesült. A zsúfolt városias térségekhez (Belgium, Észak-Olaszország, Nagy-London, New York) viszonyított kezdeti előnyünk nyomán – emlékezhetünk – azon folyt a találgatás, hogy talán a BCG-oltás vagy egyéb múltbéli okok miatt annyira enyhe errefelé a Covid. Hol van ez már?! A mai sokkoló cseh vagy magyar mortalitási adatok egészen más képet mutatnak erről.

Lassú reakció

A tanulságok egyike, hogy mind a járvány, mind a társadalmi reakciók és a gazdasági folyamatok lefutása országonként, sőt kisebb térségenként is időben eltérő mintákat követhet. Továbbá egy-két hónap adataiból, tényeiből hiba lenne messzemenő következtetéseket levonni.

A tavaly nyári lakossági megkönnyebbülés és kormányzati lazítás láthatóan idő előtti volt, a járvány második hulláma bizonyos késéssel minket is elért.

Most csupán a gazdasági folyamatok és a politikai, gazdaságpolitikai döntések témakörében maradva: a peremhelyzetből adódó viszonylagos szélárnyéktól befolyásolva az év első felében túl optimisták lettek a magyar kormányzati várakozások. Emlékezetes, hogy az MNB a 2020-ra szóló makrogazdasági előrejelzésében egészen a nyár végéig nem volt hajlandó elfogadni a recesszió tényét, a miniszterelnök pedig eleinte a 3 százalékos uniós deficit-korlát betartását hirdette meg, elvetette az államadósságot megnövelő szociális védelem gondolatát, és különösen a külföldi hitelfelvételt. Az első gazdaságpolitikai reagálás formailag látványos volt, de jórészt a meglevő költségvetési keretek átcímkézéséből, valamint a hiteltörlesztési kötelezettségek elnapolásából állott, a munkahelyek megőrzését szolgáló támogatásokat viszont takarékosra vették, a családi pótlék mértékéhez vagy az álláskeresést támogató rendszerhez nem nyúltak.

Ugyanakkor a politika hamar meglátta a különleges viszonyokban rejlő politikai lehetőséget, hiszen most valóban létező ellenséggel viaskodhatott. Kétharmados, alkotmányozásra képes parlamenti többsége ellenére rendkívüli felhatalmazást kért és kapott a kormány. Így azóta a kabinet az addigi gyakorlatnál is szabadabban dönthet a költségvetésről.

Amint az államháztartási hiány éven belüli lefutása mutatja, 2020 júliusig az éves tervezett hiány hatszorosa jött össze, majd az esztendő utolsó heteinek rendkívüli kiköltekezése nyomán a deficit az eredeti összeg tizenötszörösére ugrott. Csak a költések pontos összetételének ismeretében lehetne informált véleményt alkotnunk a kormánydöntések célszerűségéről és hosszabb távú hatásairól, az viszont nyilvánvaló, hogy a párját ritkító mértékű, a GDP 9 százalékára rúgó költségvetési hiány a makrokeresletet nagyban megnövelte, kontraciklikus hatással járt. Ennek ismeretében lehet megítélni a 2020-ben bekövetkező mintegy 5 százalékos GDP-csökkenést. Ez kisebb méretű, mint a spanyol, francia, olasz gazdaság által elszenvedett visszaesés, megfelel a közép-európai (német, osztrák, cseh) szintnek, és súlyosabb, mint a balti országoké vagy Lengyelországé.

Az államok kettős feladata

Az alábbiakban azonban nem a kormányzati szervek 2020-as döntéseinek elemzése található, inkább a járvány első évében felgyűlő tapasztalatoknak a szemlézése. Igen, a járvány első éve a kiindulás, mivel – noha nem így reméltük – a második esztendőnkbe léptünk idén márciusban, mint ahogy Kína januártól, Nyugat- és Dél-Európa pedig februártól. A második év karaktere nyilván más lesz. A társadalom szereplőire, a gazdasági döntéshozókra, az állami vezetőkre most más teendők is várnak, de éppen ezért fontos, hogy amit lehet, leszűrjünk az első időszakból.

Az állások, munkahelyek, munkakörök átrendeződése. Már a kezdet kezdetén számos elemzés kimutatta a korábbi pandémiák és egyéb összetett társadalmi megrázkódtatások gazdaságtörténelmi tapasztalatai alapján, hogy az események akut időszakában gyorsan átalakul a gazdaság működése és a munka világa, ám a kiváltó okok megszűnése után nem áll vissza teljesen a status quo ante.

Ezért az állami feladat kettős: nyújtson segítséget az átmenetileg bajba jutott munkavállalóknak, vállalkozóknak, életképes cégeknek a véges idejű járványidőszak átvészelésében, a termelőképesség megőrzésében. Ez nemcsak, sőt nem is elsősorban szociális indíttatású gazdaságpolitikai intézkedés: befektetés az újraindulási képességbe – ez a Kurzarbeit lényege.

Másodszor viszont, mivel a krízis alatt – minden krízis alatt – felgyorsul az új struktúra kialakulása, segíteni kell az arra való átállást. Ez a cégek számára egyebek mellett kedvező hitelek nyújtását jelenti, a munkavállalókat illetően pedig a hatékonyabb álláskeresés és átképzés a segítség.

Az európai gyakorlatban jobban ment a két feladat első komponense, de tudatosult a második is. Nálunk szerény lett az első, a másodikból pedig csak a vállalatok kedvezményes hitelhez jutása került be a gazdaságpolitikai csomagba.

Mindenféle javaslat és sürgetés ellenére máig megmaradt az álláskeresési támogatás eleve abszurdan rövid, kilencven napos korlátja,

miközben a járvány viszonyai között ez életszerűtlen, még akkor is, ha ugyanabban az ágazatban és térségben teremtődnének újra az állások. Ha, ahogy a reklám mondja, újraindítják a gazdaságot.

"A vírus után"

Holott szakmai területenként eddig is nagyon eltérő volt a helyzet, hiszen néhány ágazat nem is állt le, más viszont szinte a földbe állt, az üzleti konjunkturális viszonyok most is nagy szóródást mutatnak. A lakossági kereslet és az üzleti szervezetek világa pedig már most láthatóan sok vonatkozásban más lesz "a vírus után": nem minden állás nyílik meg újra, és az sem mind ugyanott, és nem ugyanazt várják el a munkavállalóktól, mint 2019-ben.

A vírus után: ezt sajnos azért kellett idézőjelbe tenni, mert a tavaszi hullámot követte egy második, majd egy harmadik. Mind valószínűbb, hogy a vírus vagy annak további változatai – vagy egyéb újabb nyavalyák – velünk maradnak a belátható időkben, ennek minden életmódbeli, munkaszervezési és munkaerőpiaci következményével.

Erős nézetem szerint a magyarországi válságkezelést a politikai vezetést eltöltő ideológia fékezte-torzította:

a „munkaalapú gazdaság” gondolatkörében élve, a segélyezés elvi elutasítása miatt az állam félszívvel reagált az üzleti leállásokra, a munkájukat teljesen vagy – ami gyakoribb – részben elvesztők gondjaira. Eközben nagy várakozásokat fűzött a támogatott hitelekből megvalósuló fejlesztésekhez; ezek között egy sor olyan található, amelyeknek nincs közük a válságkezeléshez, és várhatóan rossz megtérülési jellemzőik miatt terhet raknak a társadalomra a következő években.

Az állami szerepfelfogás változása

A mostani „vakcina-nacionalizmus” napi fejleményei mellett nem kell sokat magyaráznunk, hogy milyen nagymértékben aktivizálódtak a nemzeti hatóságok. A járvány első heteiről kezdve az európai integrációs folyamat több évtized alatt elért vívmányai kérdőjeleződtek meg vagy egyenesen porladtak szét. Tagállami exportkorlátozások, egyoldalú határlezárások, az állami dotációs gyakorlat visszatérése, a feltételezett nemzeti önérdek nyers érvényesítése – miközben mindazok az ügyek, amelyek miatt a tagállami kormányok aktivizálták magukat, nyilvánvalóan nem oldhatók meg nemzeti keretek között, pláne nem fenntartható és gazdaságos módon. Ám a politika helyi, nemzeti legitimációjú. Így a politikai vezetés a térségi és globális gondokat első reflexből a maga nemzeti felhatalmazása alapján, hazai erővel akarja megoldani.

Különösen könnyen megy a nemzeti határok gondolati és gyakorlati visszaállítása a peremhelyzetű tagállamokban, ahol rövidebb ideje tart a közösségi normák internalizálása, és valóban markánsabbak a helyi sajátosságok, mint a tehetősebb régi tagállamokban. Azok félévszázaddal régebb óta gyakorolják a közös döntéshozatalt, ám még ott is meghökkentően gyors a regresszió, a visszatérés a rég meghaladottnak gondolt önző nemzeti gyakorlathoz.

Az okok és a mozgatóerők érthetők ugyan, de ebbe az irányba nem haladhat tovább az EU; a járvány első éve komoly figyelmeztetés kell hogy legyen.

A szolidaritásnak is vannak azért jelei,

mint a nehéz egészségügyi helyzetbe került tagállamok kórházi kisegítése.

Sőt az új generációs EU-ról szóló tavalyi megállapodás elvileg masszív anyagi alapot ad az egymás kisegítésének gondolatához.

Ugyanakkor a szolidaritás kinyilvánítására képtelen politikai stílus is él, sőt virulens a térségünkben. Ez pedig előrevetíti, hogy a vírus második évében a járványügy és a gazdaság remélt európai konszolidációjához vezető utat konfliktusos, zajos és irracionális kockázatokat is rejtő nagypolitika keretezi.

A centralizáció hatékonyságrontó

Bár a nehéz pillanatokban szinte reflexszerű a kormányzati döntések koncentrálása, ám sem a járványügyben, sem különösen a társadalmi és gazdasági következmények kezelésében nem elég effektív a jogkörök és a döntések legfelülre tolása – amint ezt ezen a vidéken egy korábbi korszakban alaposan megtapasztalhattuk. Sőt, most a hirtelen lecsökkent társadalmi mobilitás miatt megnövekszik a település, a lokalitás jelentősége.

A vírus sokkja nem szimmetrikus hatásokat idéz elő; ez mindig így van a válságokkal.

Az online tanulásra való átállás, a kijárási szabályok érvényesítése társadalmi rétegenként, térségenként más és más kihívást jelent, és nincs jó megoldás a szubszidiaritás elvének félretételével. Láthattunk sikeres példákat az európai gyakorlatban az önkormányzatok anyagi megtámogatására, de sajnos azt is megtapasztalhattuk itthon mind az oktatás, mind az egészségügy területén, hogy a túlzott központosítás diszfunkcionálisnak bizonyul.

Deficit és adósság

A válság-következmények rövidtávon finanszírozhatók, de... Nagy, de átmenetinek feltételezett termelés- és foglalkoztatásvisszaesés esetén egyértelmű szakmai érvek szólnak a fiskális ösztönzés mellett. Ezen túlmenően a társadalmi közhangulat a világ számos országában elvárja, szükségesnek tartja a munkavállalók és a vállalkozások költségvetési támogatását, tudomásul véve az államadósság-növekedést; ez még az Egyesült Államokra is jellemző többségi álláspont.

A történelmi mélységbe süllyedő, sok helyen eleve negatív nominális kamatú állampapírhozamok mellett a nagyméretű adósságnövekmény rövid lejáraton megoldható, a fiskális fenntarthatósági kockázatok is kicsik. Amennyiben a gazdasági aktivitás üteme globális méretekben hamar visszatérne a 2020 elején megszakított trendhez, zárulna a most nagyra nyíló negatív kibocsátási rés, akkor az árszintek és a kamatszintek is gyors normalizálódásnak (azaz emelkedésnek) indulnak.

Ebben az esetben viszont a költségvetési és a monetáris politikák is visszatérhetnek a korábbi normák felé.

Ha viszont a járvány(ok) és a krízisek következményei nyomán tartósan mérséklődik a gazdaságok növekedési képessége, akkor a pénzügyi piacokon aggályok merülhetnek fel a pénzügyi fenntarthatóság körül. Vagy így, vagy úgy, de jobb számolni a kamatszint, az adósságfinanszírozás költségeinek időbeli emelkedésével, semmint kivetíteni az eddig fennálló rendkívüli pénzügyi viszonyokat a rákövetkező évekre.

Ami a magyar helyzetet illeti: a nehéz 2020-as év alatt a hitelminősítő intézmények nem rontottak a szuverén besoroláson, mintegy „átnéztek” az egyszerinek gondolt nagyarányú adósságnövekedésen, logikusan feltételezve az EU-s helyreállítási forrásokhoz való hozzáférést, valamint a költségvetési pozíció ütemes konszolidálódását a koronavírus évét követően. Ebből adódóan viszont a vírussal való küzdelem elhúzódása és különösen az EU-s transzferekhez való hozzáférés körüli bármilyen bizonytalanság erős lefele mutató kockázatot jelent. A magyar államadósság finanszírozási költségei már 2020-ban is jelentősen nőttek, a hiány idén is nagy lehet, indokolt tehát számolni a finanszírozási feltételek fokozatos keményedésével, a forrásköltségek emelkedésével.

A gazdasági növekedési képesség bizonytalanságai

Azzal indult és azzal zárul az első járványév áttekintése, hogy a pandémia keresleti oldali, kínálati és folyamatbefolyásoló következményei olyan egyszeri recessziót idéztek elő, amelynek méreteiről már vannak statisztikáink, de az időben előttünk járók tapasztalatai valamint a történelmi előképek alapján legfeljebb csak körvonalazni lehet a másodlagos hatásokat és a társadalom szövetének változásait. A „visszapattanás”, a „reset” mindig is csak remény volt az elemzői körökben és a politika világában, és ahol tényleg bekövetkezni látszott (az aktívaárakban), az inkább a rendkívüli körülmények átmeneti fennállásának volt betudható.

A termelési láncolatok megszakadtak, majd jórészt helyreálltak;

cégek hibernálták magukat, majd a lehetőségek szerint újraindultak vagy újra fognak;

családok és cégek beruházási terveket félretettek, majd módosítva újra elővettek;

Mindezek nagy szóródást mutató gazdasági folyamatokban tárgyiasultak az elmúlt 12 hónapban.

Ugyanakkor tudható, hogy nem kevesen kihullottak az oktatási technológia kényszerűen kapkodó átállásakor; sokan kieshettek úgy a munkaerőpiacról, hogy nem hagytak sok nyomot a hivatalos adatokban; cégek kerülhettek zombiállapotba – ezekről a jelenségekről igen keveset tudunk. Eközben nyílnak új lehetőségek a termelési láncok nemzetközi átrendeződése nyomán, és a gazdaság szerencsés szereplőihez jutó rengeteg hitel és kormányzati transzfer is teremt új viszonyokat – az ilyen folyamatokról sem tudni sokat.

Ezért nehéz meggyőző választ adni a nagy kérdésre: az elmúlt évtizedben megmutatkozó gazdasági növekedési képesség fenntartható lesz-e a járványügyi viszonyok konszolidálódása után? Avagy a gazdaság jövőre és azt követően „trend alatt” halad? Netán más, magasabb dinamikájú pályára kerül? Számos műhelyben folyik most a gondolkodás. A tanulságokat – ezeket és másokat – fontos lenne meggondolni és a cselekvési javaslatokba beépíteni a veszteségek mérséklése érdekében.

