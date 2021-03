Tizenhárom jel, ami arra utal, hogy a magyar egészségügy kezdi feszegetni a felső határát

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban - összefüggésben a látványosan romló járványügyi és kórházi makroszámokkal - egyre több hír jut el a széles nyilvánossághoz az egyes állami egészségügyi intézményekből, ami azt jelzi, hogy gondok vannak a rendszerben. Tartalékot jelent viszont a rendszerben, hogy a korábbi hullámokkal ellentétben, most védettebbek az egészségügyi dolgozók, hiszen jelentős részük részesült koronavírus-oltásban. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Portfolio-nak küldött válaszában úgy vélekedett ezzel kapcsolatban, hogy az átoltottság növeli az egészségügyi rendszer teherbíróképességét. Cikkünkben összegyűjtöttük az egyedi intézményekből származó, nem túl biztató fejleményeket, rámutatva arra, hogy a mostani helyzet valóban példátlan, és a korlátozó intézkedések szigorú betartására most mindennél nagyobb szükség van annak érdekében, hogy kevesebben betegedjenek meg, és a teljesítőképességük határán működő kórházak terhelése csökkenjen. Ha ugyanis ez tartósan, akár hetekig fennmaradna, annak súlyos következményei lennének, ami új helyzetet teremt a kormány számára is.