Sokkolta a világot a japán atomerőmű-katasztrófa, de ismét eljöhet a nukleáris energia ideje

Éppen egy évtizeddel ezelőtt következett be a történelem csernobili utáni második legsúlyosabb atomerőmű-balesete Japánban. A Fukusima Daiicsi atomerőmű balesete időben és térben is messzire ható következményekkel járt, világszerte nagy változásokat előidézve a nukleáris iparágban. A történelem valószínűleg leghosszabb, folyamatos ipari katasztrófája egyértelműen törést okozott az atomerőművek globális helyzetében, de nem véglegeset.

A katasztrófa közvetlen hatására a világszerte üzemelő nukleáris reaktorok száma és összesített beépített teljesítőképességük is jelentősen visszaesett 2011-ben, ezt követően azonban a globális atomerőmű kapacitás ismét növekedni kezdett, de a számok így sem érték el a 2010-es értékeket.

Napjainkban a világ 30 országában mintegy 410 reaktor üzemel, beépített teljesítőképességük meghaladja a 360 GW-ot. A pontatlanság az élettartamuk különböző stádiumában lévő, és a hosszabb időre leállított (körülbelül) 30 atomerőmű aktuális számának meghatározásával kapcsolatos bizonytalanságból ered. A működő reaktorok száma 2002-ben volt a legmagasabb, 438, míg a teljesítőképesség 2006-ban tetőzött 367 GW-on. A lendület azonban már jóval előbb megtört, amit az is jelez, hogy a jelenlegi flotta átlagéletkora közel 31 év - igaz, a reaktorok várható élettartama is egyre nő. Az üzemben lévő reaktorok mai száma nem csak a 2010-es, de az 1980-as évek végi értékeknél is alacsonyabb a World Nuclear Industry Status Report (WNISR) alapján. A jelenlegi nagyobb kapacitás oka a reaktorok átlagos teljesítményének növekedése.

Az atomerőmű-építések aranykora az 1960-as, 70-es, 80-as évek voltak; az időszak egyébként nem véletlenül esik egybe a hidegháború nukleáris fegyverkezést hozó évtizedeivel. A legtöbb építkezés az 1970-es évek második felében, illetve 1980 körül indult, ennek megfelelően a legtöbb új reaktort a '80-as évtized közepén helyezték üzembe (lásd Paksi Atomerőmű). Az induló építkezések és üzembehelyezések számának csökkenése így már abban az évtizedben megindult. A mélypontot mindkét tekintetben a 2000-es évek második fele hozta el, összefüggésben a pénzügyi és gazdasági válsággal. Fukusima hatása, hogy messze a legtöbb reaktort 2011-ben állították le, nagyrészt Japánban, de a nukleáris energia 2022-ig történő teljes kivezetéséről döntő Németország is szinte azonnal lekapcsolta a legidősebb egységeket.

A világon jelenleg mintegy 50 új reaktor van építési fázisban, közel 20 országban, teljes kapacitásuk 50 GW körül várható. A 2010-es években Kína vált az építkezések elsődleges színterévé, és számos olyan ország döntött atomerőmű létrehozásáról, ahol korábban nem működött ilyen típusú termelő egység, például az Egyesült Arab Emírségek, Törökország vagy Lengyelország. Ez elsősorban a feltörekvő államokra jellemző, míg a fejlett gazdaságokban az atomenergia további térvesztése figyelhető meg, nem függetlenül a technológia viszonylag alacsony társadalmi elfogadottságától.

A baleset előtt 55 blokk üzemelt Japánban, összesen 47 180 MW beépített elektromos kapacitással. A baleset után Japán leállította atomerőműveit, és minden egyes blokkot kiértékelt működési, biztonsági és újraindítási szempontból. Ennek eredményeként az 55 blokkból 39-et működőképesnek, 16-ot pedig további működésre alkalmatlannak minősítettek, beleérte az 1970-es években épült Fukusima-Daicsi 6 és az ettől csupán 10 kilométerre található, szintén súlyosan, de nem katasztrofálisan megsérült Fukusima Daini 4 blokkját is. A működésre alkalmas blokkok újraindítása előtt végre kell hajtaniuk a hatóságilag jóváhagyott, új biztonsági előírásoknak megfelelő fejlesztéseket és módosításokat, a termelés csak ezek teljesítése és a helyi hatóságok jóváhagyásával indulhat el. A működőképes blokkokból 9 már újra üzemel, 16 indítása engedélyezés alatt áll, viszont 6 blokkot nem terveznek újraindítani a koruk és állapotuk miatt, így azok leállítása véglegesnek tekinthető. A fennmaradó 8 blokknál az újraindítás-engedélyezési eljárás megkezdésére készülnek. A fukusimai balesetet megelőzően működő blokkok közül tehát 33 esetén cél, hogy azokat a japán villamosenergia-hálózatra kapcsolják, a szigorú biztonsági előírások betartása mellett.

Figyelemre méltó, hogy a 2020-ban tartó, 2020 és 2026 közötti tervezett hálózati csatlakozást megcélzó építkezések mintegy kétharmada késésben volt az eredeti határidőkhöz képest. Ennek egyik fő oka a technológiai és biztonsági követelmények - részben Fukusima miatti - szigorodásában keresendő. A 2010-es évtizedben üzembe állt 63 atomerőmű átlagos építési időtartama kereken tíz év volt, érdemben meghaladva az 1980-as évek értékeit, de regionálisan e szempontból is nagy különbségek mutatkoznak: míg Kínában és Dél-Korában átlagosan 6 év alatt épült fel egy reaktor, addig az olcsó fosszilis energiahordozóval bőségesen ellátott Oroszországban több mint 20 évig, nem beszélve Irán, Argentína és az Egyesült Államok egy-egy építkezéséről, amelyek több mint 30, illetve 40 évig tartottak - nyilván nem csak technikai okok miatt.

Az atomerőművek a globális villamosenergia-termelésben 10 százalék körüli súlyt képviselnek, ami szintén történelmi mélypont közeli arányt jelöl (a rekord 17,5 százalékos arány 1996-ban született). Igaz, a 2019-ben a világ atomerőműveiben megtermelt 2657 TWh villamos energia közel van a 2006-os rekordhoz (2660 TWh), azonban 2020-ban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint ez 4 százalékkal 2550 TWh-ra csökkenhetett (ami alól a legnagyobb kivétel megint csak Kína, ahol 6 százalékkal bővülhetett a termelés). Közben a világ áramigénye szinte folyamatosan emelkedik, a koronavírus-járvány által előidézett 2 százalékos csökkenés annyira kivételes, hogy ez a legnagyobb visszaesés a 20. század közepe óta.

Ami a nukleáris energia további kilátásait illeti, 2021-ben várhatóan 2,5 százalékkal bővülhet az atomerőművek termelése az IEA szerint, elsősorban a meglévő francia és japán reaktoroknak, valamint az üzembe álló új kínai és egyesült arab emírségekbeli kapacitásoknak köszönhetően. Ezzel is elmarad azonban a globális áramigény 3 százalék körüli várható bővülésétől, vagyis részaránya a jelenlegi 10 százalék körüli értékről tovább csökkenhet az árammixben, miközben a megújulók súlya 28-ról 29 százalékra nőhet. A nukleáris energia felemás megítélése ellenére még mindig a világ második legnagyobb alacsony karbonintenzitású villamosenergia-forrása a vízenergia mögött.

A nukleáris energia térvesztését több tényező is magyarázza, miközben karbonmentes termelése felértékeli a fosszilis forrásokon alapuló termeléssel szemben, magas és nagyban időjárásfüggetlen rendelkezésre állása pedig ma még a megújulókhoz képest jelent pluszt. A fejlett gazdaságokban tapasztalható alacsony elfogadottsága Csernobilon és Fukusimán túl nagyrészt az elhasznált, sugárzó tüzelőanyagok hosszú távú tárolásának megoldatlanságával és a teljes élettartamra számított költségek emelkedésével is összefügg.

Az IEA szerint a jelenleg ismerhető kormányzati döntések és intézkedések alapján 2040-ig 456 GW-ra nőhet a világ atomerőmű kapacitása (nem csak az üzemelő egységeket figyelembe véve), azonban a klímacélokkal összhangban álló fenntartható fejlődés forgatókönyv megvalósítása érdekében ezt 601 GW-ra kellene emelni. Ehhez a szervezet szerint a további üzemidő-hosszabbítások mellett az éves új kapacitásbővítés ütemének megkétszerezésére is szükség lenne.

Egyre növekszik ugyanakkor az érdeklődés az olyan, fejlett nukleáris technológiák iránt, mint a kisméretű moduláris reaktorok (SMR), amelyek akár "game changer" szerepet is betölthetnek az atomerőművek szerepének várható alakulásában. A ma még nagyrészt fejlesztési, kísérleti fázisban tartó technológia már a 2020-as évtizedben elkezdhet belépni a termelésbe, sőt, például az Akagyemik Lomonoszov nevű 144 méter hosszú úszó orosz atomerőmű már két ilyen, az atomjégtörőknél használtakhoz hasonló, 35 MW villamos- és 300 MW hőteljesítményt biztosító reaktorral van felszerelve. Kisebb költségeikkel, gyorsabb megvalósíthatóságukkal és a decentralizálódó energiarendszerhez jobban illeszkedő méretükkel a jövőben akár magánberuházások tárgyát is képezhetik. Az IEA szerint az új technológiák piacéretté válását a kormányok k+f támogatásokkal, a kockázati tőke ppp-konstrukciók általi bevonásával, valamint a korai telepítések támogatásával is felgyorsíthatják. A paraméterek szabványosítása ugyanakkor döntő fontosságú lenne a méretgazdaságossági előnyök kiaknázásához, ahogyan - nem csak az SMR reaktorok esetében - olyan technológiák fejlesztésének támogatása is, amelyek javítják az atomerőművek működési rugalmasságát az egyre terjedő szél- és napenergia integrációjának megkönnyítése érdekében.

Fukusima akkor és most

2011. március 11-én 14 óra 46 perckor Japán keleti partjaitól körülbelül 130 kilométerre az óceán alatt rendkívüli erejű földrengés történt, a Richter-skálán 9-es magnitúdójú főrengés a felszabadult energia nagysága szempontjából a világon valaha mért földrengések közül a 4. legnagyobb volt. A rengés időpontjában a Fukusima Daiicsi atomerőmű hat (úgynevezett forralóvizes) reaktora közül a 4-es, 5-ös és 6-os egység karbantartás miatt nem működött, az aktív üzemben lévő 1-es, 2-es és 3-as reaktorok pedig a rengések kezdetekor automatikusan leálltak, ahogyan az ország északi részén található többi atomerőmű is. Az óceán alatt kis mélységben bekövetkező rengés rendkívüli méretű szökőárt (cunamit) váltott ki, amely a reaktorok automatikus leállása után 55 perccel 14-15 méteres hullámokkal érte el a létesítményt. Az atomerőmű tengeri gátjait viszont maximum 5,7 méteres hullámok elleni védelemre tervezték, az ár pedig súlyosan megrongálta a telephely berendezéseit, tönkretette a tengervíz-szivattyúkat, a tartalék dízelgenerátorokat, a reaktorok hűtőrendszerét, valamint elárasztotta a komplexum alsó szintjeit.



Megfelelő áramellátás híján a reaktorok hűtőrendszerei nem voltak képesek stabilan tartani a reaktorokat, a blokkokban pedig elindult a hőmérséklet-emelkedés. Az atomerőművet üzemeltető Tepco szakemberei és a hatóságok a blokkokban felgyülemlett radioaktív gőz kiengedésével igyekeztek csillapítani a kialakult kritikus helyzeten, sikertelenül. Több hatalmas erejű robbanás rázta meg az atomerőmű területét, majd nagy mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe és a tengerbe a reaktorokból. Bár a katasztrófa jóval kisebb környezetterhelő hatással járt, mint a csernobili - kevesebb sugárzó anyag került a természetbe; nem alakult ki több napon keresztül égő tűz, ami a sugárzó részecskéket felsőbb légrétegekbe küldhette volna -, a kitelepítéseknek köszönhetően pedig közvetlen áldozatokról sem érkezett hír, ezzel együtt az erőmű területének és közvetlen környezetének kármentesítése továbbra sem valósult meg.



Tíz évvel a baleset után a Fukusima Daicsinél végzett munka továbbra is a leszerelés előkészítő szakaszában tart, három blokk pihentető medencéiből továbbra sem távolították el a kiégett fűtőelemeket. Mintegy 160 000 embert evakuáltak otthonaikból, és csak 2012-től engedték meg a korlátozott visszatérést, de sokan valószínűleg már soha nem térhetnek vissza otthonaikba. Noha az elmúlt tíz évben a hatóságok nem adtak számot a daganatos vagy egyéb, a sugárzással nyilvánvaló összefüggésbe hozható megbetegedések számának szignifikáns emelkedéséről a helyi népesség körében, vélemények szerint a japán kormány a Tepcóval együtt igyekszik eltussolni az ügyet, ezért nem is igazán vizsgálják a következményeket. Mérések szerint a sugárzási szint a régióban még mindig messze meghaladja a nemzetközi határértékeket, a teljes helyreállítás és a sugárzási szintek normalizálódása pedig még évtizedekig eltarthat.

Címlapkép: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg via Getty Images