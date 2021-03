Az AstraZeneca még április eleje előtt szeretné jóváhagyatni vakcináját az amerikai hatóságokkal – számol be a hírről a Reutersre hivatkozva a The Guardian.

Több mint 32 ezer önkéntesen tesztelték az AstraZeneca vakcináját az USA-ban, így a gyógyszergyártó bízik abban, hogy ez már kellő tömeg ahhoz, hogy az amerikai hatóságok pozitív elbírálásban részesítsék a vakcinát.

Az AstraZeneca vakcináját sok más ország mellett már az EU-ban is jóváhagyták, az utóbbi időben azonban több, aggodalomra okot dó hír is megjelent a vakcina kapcsán, igaz, a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség is nyugtat az ügyben:

Címlapkép: Getty Images