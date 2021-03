Egyedülállók a magyar oltási számok a nemzetközi rangsorban, de ennél még sokkal jobbak is lehetnénk

Több szempontból is rendkívüli a magyar oltási kampány nemzetközi összehasonlításban: bizonyos mutatókban Magyarország egyenesen élen jár, mint a népességarányos átoltottság, miközben más mutatók a rendszer árnyoldalait mutatják be. A már beérkezett vakcinákat alacsony arányban használtuk fel, csakhogy a kínai és orosz vakcinák miatt mi sokkal több vakcinával rendelkezünk, és ezeket ráadásul egy hétig tart feloldani. Amikor viszont már beadhatnánk, a rendszer korlátaira is fény derül.

Almát almával Az ECDC-nek riportált nemzetközi adatok alapján a Magyarországra eddig megérkezett vakcinák 65,3 százalékát adták be az oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben. Ezzel a nyers aránnyal a magyar oltási kampány a nemzetközi rangsorban mindössze 25. (hátulról az ötödik) helyre fér fel, méghozzá a következőképpen: Oltási kampány rangsor beadási arány alapján Ország Beadási arány Beérkezett vakcina Beadott vakcina 1 Litvánia 100,0% 292261 292261 2 Dánia 97,1% 764990 742695 3 Portugália 87,1% 1186389 1032968 4 Görögország 86,7% 1256460 1089250 5 Spanyolország 86,4% 5489765 4742602 7 Észtország 84,8% 172350 146083 6 Olaszország 84,8% 6374220 5407276 8 Ciprus 82,6% 119145 98427 9 Norvégia 81,4% 717915 584212 10 lettország 81,3% 101040 82115 11 Izland 80,8% 51970 41989 12 Csehország 78,6% 1061180 834427 13 Lengyelország 78,4% 5194030 4070463 14 Románia 77,6% 2360280 1832198 15 Finnország 77,2% 744915 575433 16 Horvátország 75,2% 352080 264703 17 Írország 75,0% 706980 530197 18 Szlovénia 74,5% 278400 207287 19 Németország 74,0% 10377045 7681678 20 Svédország 73,3% 1345275 985681 21 Franciaország 73,2% 7931155 5807779 22 Ausztria 70,1% 1227375 860178 23 Bulgária 67,6% 446700 302152 24 Belgium 66,3% 1492605 990335 25 Magyarország 65,3% 2015500 1316935 26 Szlovákia 63,7% 855480 544986 27 Hollandia 62,8% 2578060 1619839 28 Lichtenstein 56,4% 5525 3118 29 Luxembourg 55,4% 85830 47515 Forrás: ECDC, Portfolio Az oltóanyagonkénti beadási arányokat a magyar járványügyi statisztika nem közli, viszont az ECDC-nek jelenteni kell ezt is (a hazai járványügyi adatközlésnek nem ez az egyetlen hiányossága). Az alábbi táblázat szerint a legkevesebb oltást az orosz Szputnik V vakcinával adtuk be, de látványosan alacsony az AstraZeneca beadásának aránya is (ennek okairól később). A vakcinatípusok beadása Magyarországon Vakcinatípus Beérkezett Beadott Beadási arány AstraZeneca 349900 101178 29% Sinopharm 550000 360992 66% Moderna 80400 58702 73% Pfizer/BionTech 889200 773141 87% Szputnyik V 146000 22922 16% Összesen 2015500 1316935 65% Forrás: ECDC, Portfolio Hogy almát almával hasonlítsunk össze, a nemzetközi rangsorból először is érdemes lehet kivenni a kínai és az orosz vakcinák beadási arányát, hiszen az EU-n belül még nem oltanak ezekkel. Csak a „nyugati” vakcinákkal így már 71 százalékos beadási arány jön ki itthon, vagyis 3 további országot előzünk meg a rangsorban: Belgiumot, Bulgáriát és Ausztriát. Igaz még így is csak 22. helyen lennénk a 29 országból. Kínai és orosz vakcinák nélküli beadási arány Vakcinatípus Beérkezett Beadott Beadási arány AstraZeneca 349900 101178 29% Moderna 80400 58702 73% Pfizer/BionTech 889200 773141 87% Összesen 1319500 933021 71% Forrás: ECDC, Portfolio A teljes magyar oltási számot tekintve azt is kijelenthetjük, ha Magyarország csak nyugati vakcinát kapott volna, akkor azt majdnem mind (annak közel 99 százalékát) el tudtuk volna oltani. Ez egyik szemszögből nagyszerű teljesítmény, a nemzetközi összehasonlításban nem a 25., hanem a 2. helyre lenne elegendő. De éppen azért szereztünk be vakcinát keletről, mert az EU-s beszerzés lassú, viszont eddig az oltási kampány a pluszvakcinákkal együtt sem tudott felpörögni annyira, hogy a nyugati vakcinamennyiségnél többet oltsunk. Ennek alapvetően három oka van: a háziorvosi rendszer láthatólag nem alkalmas a rendszeres és tömeges oltásra, ennél szervezettebb kampányra van szükség,

a vakcinatartalékolás miatt eleve március elejéig tartalékoltuk a vakcinák egy részét, ez ma már nem jelent akadályt,

az astrazencás múlt hét végi sikertelen tömeges oltás. Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 06. Magyarország a világ élmezőnyében van az átoltottságban, de ezzel önmagában semmire nem megyünk Egyhetes várakozás Csak akkor lehet az orosz és kínai vakcinákkal oltani, ha azokat már felszabadította a magyar hatóság, ami jellemzően egy heti plusz várakozást vesz igénybe, ez az egyik fontos korlátja a vakcinák gyors beadásának. "Ezen kívül a második oltásokra is tartalékolni kell, de mivel folyamatosan érkeznek a vakcinák, már ez sem tesz ki nagy mennyiséget" - közölte Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Az NNK biztonsági vizsgálata miatt a legutóbb érkezett 180 ezer adag első dózisú orosz vakcinával sem olthatnak még, és a csütörtökön beérkezett 450 ezer kínai vakcinával ugyanez a helyzet. Így, ha a magyar oltási program képes is lenne rá, akkor sem tudna mindenkit azonnal beoltani a beérkezett vakcinákkal. A statisztikában - ha az oltási kampány valódi gyorsaságát akarjuk mérni - érdemes még egy korrekciót tenni: a vizsgálat alatt lévő vakcinákat még fel nem hasznáható vakcináknak tekinteni. A ma frissített magyar vakcinatáblázatban már szerepel minden beérkezett vakcina, ezen adatok alapján most úgy állunk, hogy van 2 920 015 adag vakcinánk, amiből beadtunk, 1 229 827 első és 351 694 fő második oltást, azaz összesen a beérkezett vakcina 54 százalékát. Ha a 180 ezer Szputnyik V-t és a 450 ezer Sinopharm-vakcinát nem számítjuk ide (mert fel kell oldani), akkor pedig 69 százalékos beadási arány adódik. Hogyan teljesítettünk időben? Az elmúlt hetek operatív törzs tájékoztatókon elejtett információmorzsái alapján a következő gyűjtést végeztük arról, hogy a beérkezett vakcinákat milyen arányban tudtuk beadni. A számlálóban mindig a következő napi oltási szám szerepel, hiszen a tájékoztatás napján mindig csak az előző napi oltásokról tudnak beszámolni. A rendelkezésre álló adatok alapján csak egyetlen napon sikerült érdemben meghaladni az 50 százalékos vakcina-beadási gyorsaságot, még február elején, de egyébként mindig maradtak vakcinák a rendszerben (részben az említett NNK vizsgálati okok és a korábbi tartalékolási okok miatt). Azonban jól látható, hogy az elmúlt hetekben a nagy mennyiségben beérkező vakcinaszállítmányok közepette is javult az oltási rendszer hatékonysága, mivel emelkedett a beadott/beérkezett arány. Látványos ugrás történt március elején, ez összefüggésben lehet azzal, hogy március elesejével módosult az oltási rend, a Pfizer és az AstraZeneca vakcinákból már nem tartalékolnak, hanem minél több embernek beadják az első oltást. Az elmúlt napokan pedig tovább javult a beadási arány, ez egyrészt a keleti vakcinák korábban részletezett feloldásával függhet össze, viszont jól látható, mintha egy effektív felső korlát is lenne az 50-55 ezer fős napi oltási maximum, ennél nagyobb tartós (7 nap átlagában mért) teljesítményre eddig nem igazán volt képes az oltási program. A rendszer korlátaira egy másik példa volt a múlt hétvégi AstraZeneca kampány sikertelensége. Március negyedikén 105 600 AstraZeneca oltás érkezett az országba, azonban a félrecsúszott és pontatlan adatok alapján kiküldött értesítések miatt végül lefújták az astrazenecás oltásokat. De a hírek szerint az oltópontokon mégis megjelenők és más, a rendszer hibáit kihasználó ügyeskedők sokszor így is sikeresen átcsúsztak a rendszeren, és kaptak oltást. Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 07. Kígyóznak a sorok az oltásért több oltóponton, voltak, akik sms nélkül álltak sorba 2021. 03. 06. Mégis kapott AstraZeneca-oltást, akinek korábban sms-ben jelezték, hogy mégse menjen 2021. 03. 06. Halasztották a hétvégi sms-behívós tömegoltást, de lehet, hogy mégis beoltják, aki elmegy Összegezve el nem vitatható tény, hogy a kormány jó döntést hozott meg azzal, hogy kínai és orosz vakcinát is gyorsan beszerzett, ezzel jókora előnyre tettünk szert a többi EU-s országhoz képest a vakcinák rendelkezésre állását tekintve. Hozzájuk képest – Litvániát leszámítva - gyorsabban halad az oltási kampányunk, ha almát almával hasonlítunk össze. Ugyanakkor az is igaz, hogy még hatalmas tartalék van a rendszerben, ugyanis jól látható, hogy amint felszabadulnak a keleti vakcinák az NNK vizsgálata alól, fel tud futni a beadási arány, de csak egy bizonyos korlátig. Ezért az oltási rendszert érdemes lenne úgy felülvizsgálni, hogy a rendelkezésre álló vakcinákat minél hamarabb tömegesen be tudják adni. Központilag menedzselt, a tömeges oltás felskálázására alkalmas rendszert lenne érdemes építeni tanulva az első ilyen sikertelen próbálkozásból (AstraZeneca vakcinák). A címlapképen Somogyi Nóra ápoló beolt egy idős férfit a Pfizer-BioNtech koronavírus elleni vakcinájának első adagjával a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórházának oltópontján Békéscsabán 2021. március 7-én. A címlapkép forrása: MTI/Rosta Tibor