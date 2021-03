Erős forintról álmodsz? Többé már nem jön el!

Most mindenki azt találgatja, hogy vajon új történelmi mélypontra esik-e a forint a koronaválság második évében. Akárhogy is lesz, a kérdés inkább az, hogy mi lesz a forinttal a rémálom után? Nos, a válságok során a feltörekvő országok devizái jellemzően nagyot gyengülnek, majd a krízis lecsengésével általában a leértékelődés egy részét ledolgozzák. Így volt ez a forinttal is a 2008-2009-es világgazdasági válság során. A koronavírus-válságot követően azonban nincs sok esély arra, hogy a felértékelődés megismétlődjön. Azt is elmondjuk, hogy miért.

A befektetők először a kockázatosabb eszközöktől szabadulnak meg, amikor forrósodik a lábuk alatt a talaj. A piacok számára ugyanis nem sokban különbözik egy ingatlanszektorból induló válság az eurózóna adósságválságától vagy éppen a koronavírus okozta sudden stoptól, ami az első reakciókat illeti. A magyar gazdaság továbbra is a felzárkózó térséghez tartozik, így ha a befektetők biztonságosabb menedéket keresnek addig, amíg elül a vihar, akkor a forint bizony nem tartozik a kedvenceik közé.

Aztán ha a szabályozók érezhető lépéseket tesznek a válság leküzdésére vagy már látható közelségbe kerül a recesszió vége, akkor a javuló kockázatvállalási hajlandóság közepette újra vonzóvá válik a magas gazdasági növekedési potenciállal rendelkező feltörekvő térség. A mostani válság és annak kezelése azonban eltér attól, mint amit jól megszokhattunk az elmúlt időszakban. A világ legtöbb országa ugyanis úgy igyekszik visszatérni a növekedés útjára, hogy az erős fiskális impulzus (növekvő államadósság) mellett annyi pénzt nyomtat, amennyi a csövön kifér.

Magyarországon viszont már a koronaválság előtt is meghonosodott a magas nyomású gazdaság (high pressure economy). Ennek a lényege röviden az, hogy a kormány és a jegybank együttesen megpróbálja visszaszerezni a gazdaság korábban (az előző krízis során) elveszett növekedési képességét úgy, hogy deficites költségvetéssel és kifejezetten alacsony kamatokkal operál a fellendülés időszakában, ellentétben az anticiklikus politikával.

Ez volt az, ami miatt a forint az elmúlt években folyamatosan gyengült a vezető devizákkal szemben és történelmi mélypontja közelében várta a gazdaság ciklikus lefordulását, ami be is következett – csak nem úgy, ahogy bárki gondolta volna, hanem sokkal erősebben és gyorsabban. A növekedés lassulása helyett a koronavírus-válság egy globális sudden stopot (hirtelen leállást) okozott.

A jól ismert forgatókönyv szerint a recesszió előszelével és a pénzügyi stabilitási kockázatok megjelenésével a feltörekvő piaci devizák gyengültek. Ahol eleve alacsony volt a kamat vagy negatív a reálkamat (mint Magyarországon), ott hatványozottabban jelentkeztek a hatások. Így került történelmi mélypontra a hazai deviza az euróval szemben még tavaly tavasszal, az első hullámban.

Második és harmadik hullám ide vagy oda, a kockázati érvágy már sokat javult a piacokon, így a javuló külpiaci környezetben már jó esélye lett volna erősödnie a forintnak is. A harmadik hullám után azonban (a jelenlegi előrejelzések szerint) már talán nem lesz újabb hulláma a járványnak, így az év második felében jöhet a fellendülés időszaka a világon. A forint válság utáni felértékelődésének azonban nagyon sok tényező áll az útjában. Az első és legfontosabb az, hogy a jegybank a járvány lecsengése után is fent fogja tartani a laza monetáris politikát, hogy életet leheljen a továbbra is gyenge gazdaságba.

A forintot a folyó fizetési mérleg egyenlege sem fogja felértékelődési nyomás alatt tartani, hiszen a magas nyomás évei alatt a többlet már a válság előtt elpárolgott, és nincs jele annak, hogy a következő időszak olyan vaskos szufficit alakuljon ki, ami a forint felértékelődését eredményezné.

A 2008-2009-es világgazdasági válság után a költségvetés viszonylag gyors (kényszerű) konszolidációja és a lazának távolról sem nevezhető monetáris politika hatására a forint vonzó volt a befektetőknek, különösen, hogy az exportvezérelt kilábalás közepette érdemi többlet alakult ki a fizetési mérlegben. Ennek hatására a forint a válságban bekövetkezett gyengülésének egy jó részét ledolgozta.

A koronavírus-válságból való kilábalás időszakában azonban a költségvetés tartósan magasabb költségvetési deficittel működhet és a monetáris politika hosszú ideig nem szeretne változtatni a nullás kamat politikáján. Ez a gazdaságpolitikai mix segítene abban, hogy a gazdaság gyors növekedési pályára kerüljön. A belső kereslet támogatásával a fogyasztás és a beruházás is erős támasza lehet a kilábalásnak az export mellett, így a fizetési mérlegben érdemi többlet (forint felértékelődési nyomás) nem várható. Ennek eredményeképpen pedig a forint a high pressure economy közepette nem fog tudni erősödni az euróval szemben.

Az MNB-nek azért is kell kitartania a QE mellett, mint ahogy a világ számos jegybankjának, hogy alacsonyan tartsa a finanszírozási költségeket. A jelentősen megugró költségvetési hiány miatt ugyanis hazánkban is nagyot nőtt az államadósság, amelynek a relatív olcsó finanszírozásához alacsony kamatokra van szükség. Így ha a befektetők vonzónak is tartanák pl. a feltörekvő kötvényeket a válságból való kilábalás időszakában, könnyen lehet, hogy nem azokat a papírokat preferálják majd, ahol a jegybankok agyonnyomják a hozamokat. Ugyanis nemcsak Magyarországon, hanem a világ számos felzárkózó országában agresszíven élénkítenek a jegybankok, ez a nagy különbség a 2008-2009-es válsághoz képest, amikor még csak a fejlett piacok privilégiuma volt a pénznyomtatás, illetve a kötvényhozamok leszorítása.

Ebbe a történetben leginkább a gazdaság felpattanása miatti esetleges inflációs sokk rondíthat bele, ugyanis a várhatóan megemelkedő pénzromlás miatt számos jegybank szigorításra kényszerülhet, vagyis (átmenetileg vagy tartósabban) fel kell hagyniuk az extrém laza monetáris politikával. Ha az infláció megugrása nálunk nem lesz drasztikus és tartós folyamat (többé-kevésbé a jegybanki cél körül mozog), akkor az MNB-nek sem kell lépnie hamarabb, mint a nagy jegybankoknak, így fenntarthatja a laza monetáris politikát a gazdaság támogatása érdekében, ami megakadályozza a forint erősödését is. Ha az infláció mégis makacs növekedésnek indulna, akkor viszont két út áll előttünk. Az első, hogy gyorsan lép a jegybank, amivel átmenetileg akár még erősítheti is a forintot, a második pedig az, hogy lassan reagálnak, és a piac - a kötvényhozamok emelkedésén és a forint esésén keresztül - kényszeríti ki a kamatemelést. Akárhogy is lesz, a válság előttihez közeli forintárfolyamok megközelítése egyik forgatókönyvben sincs benne, miközben a laza politika gyengülést válthat is.

