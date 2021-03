Kiszámoltuk: úszni fog Magyarország a vakcinákban, így akár már áprilisban lehetne nyitni

Június közepéig a teljes felnőtt lakosság beoltására elegendő koronavírus-vakcina érkezhet Magyarországra, így az oltási stratégia minapi felpörgetésével már május második felére be lehetne oltani a 7,8 millió felnőttet, a védettek körének becslése alapján pedig - optimista forgatókönyv mellett - már akár április második felétől is meg lehetne kezdeni a gazdaság fokozatos nyitását – derül ki a Portfolio számításaiból. Rengeteg múlik persze például a harmadik hullám letörésének sikerességén, a magyarok oltási hajlandóságán, illetve azon is, hogy a különféle mutációk mellett a lakosság mekkora körének kell védettnek lennie a biztonságos nyitáshoz. Mindenesetre egyre kevésbé lesz igaz az a kijelentés, hogy az itthon elérhető vakcinák mennyisége szab korlátot az átoltottság növekedésének.

A hosszú hétvégén lelassult Magyarországon az oltások napi száma, de ezzel együtt is a legfrissebb, március 17-én közölt adatok szerint már 1,4 millió ember kapta meg az első, és közülük mintegy 400 ezer ember a második oltását. Ezért az átoltottság a teljes lakosságot nézve már 14%-os, illetve 4%-os. Előbbi arány az uniós tagállamok között a második legmagasabb a kis szigetország, Málta után.

Mivel az első oltás után el kell telnie legalább 2-3 hétnek ahhoz, hogy a védettség jelentős része kialakuljon a szervezetben, de közben az elmúlt 3 hónapban igazolt fertőzöttek még védettnek tekinthetők, így érdemes a két tábort összevonni és megnézni, hogy jelenleg mekkora az a társadalmi réteg, amely nagy valószínűséggel védettnek tekinthető a fertőzéssel, illetve annak kóros lefolyásával szemben. Amint az alábbi ábrán látjuk: jelenleg 7% feletti ez az arány, ami még alacsony, erre még nyitást alapozni egyelőre nem lehet, főleg a harmadik hullám tombolása és az egészségügy extrém mértékű terhelése mellett. (A "csendben" átfertőződöttek köre ennél ugyan érdemben nagyobb lehet, de ezzel nem nagyon tud az egészségpolitika számolni, legfeljebb közvetetten, a járvány alakulását látva reagálhat. Ezért is lett volna, lenne fontos az ország helyzetének mintavételes feltérképezése, ami a tervek ellenére eddig elmaradt.)

Ha csak az elmúlt hetekre jellemző napi 40-50 ezer fős első oltási tempóban gondolkodunk, akkor az azt jelenti, hogy április közepére másfél millióval többen, közel 3 millióan lesznek azok, akik már megkapták az első oltásukat.

Ez már a teljes magyar lakosság közel egyharmadát tenné ki, de azt is meg kell néznünk, hogy lesz-e annyi vakcina, hogy ezt az oltási tempót kielégítse. Az elmúlt napokban itthon és külföldön megjelent összes releváns információt (ld. alább) beépítve a vakcinakínálati modellünkbe, az adódik, hogy egy hónap múlva már közel 4 millió dózisnyi vakcina lesz elérhető Magyarországon és gyorsan fog emelkedni április-májusban, így tehát a darabszámot tekintve már egyre kevésbé lesz korlátja az itthon elérhető vakcinakínálat az oltási tempó további gyorsulásának.

Az itthon várható vakcinakínálat és a március elején módosított oltási stratégia (minél gyorsabban minél többen kapják meg az első oltásukat, így elnyújtották az első után a második oltás idejét a Pfizer és az AstraZeneca készítményénél) alapján arra is végeztünk becslést, hogy milyen pálya mentén futhat fel az elsőre beoltott felnőttek száma Magyarországon. Amint az alábbi ábrán bemutatjuk: az elérhető vakcinakínálat csak június 10. körülre érné el a 7,8 millió fős felnőtt (18 éves és afeletti) korosztály számát, de becslésünk szerint

a módosított oltási stratégia miatt már május második felére be lehetne oltani a teljes felnőtt lakosságot egyszer.

A május második fele már egyáltalán nem tűnik olyan távolinak (az EU hivatalosan szeptember végére célozza meg a felnőtt lakosság 70%-ának beoltását), de érdemes azt is figyelembe vennünk, hogy a vakcinakínálat mellett hogyan alakul a vakcinakereslet, azaz az oltakozási hajlandóság Magyarországon. Az e hét szerdai jelzés szerint már közel 3,3 millióan regisztráltak a vakcinára, köztük 1,7 millió 60 év feletti, miközben 1,4 millióan kapták meg eddig az első oltásukat. Emellett fent már bemutattuk, hogy az elsőre elméletileg beolthatók tábora milyen pálya mentén futhat fel. Mindezt egy ábrára téve az alábbi kép tárul elénk.

Amint láthatjuk: a fekete vonal szerint az elméletileg elsőre beolthatók tábora ütemesen emelkedhet és április első hetére elérheti a vakcinára már regisztráltak jelenlegi 3,3 milliós táborát. Ez azt jelenti, hogy

a Húsvét utáni hétre tényleg reális lehet az a kormány által korábban mondogatott előrejelzés, miszerint mindenki, aki már regisztrált, húsvét utánig hozzájuthat a vakcinához.

(Igaz, ez a terv után zavaros körülmények között szétesett.)

Amint a piros vonallal érzékeltettük: az az igazán nagy kérdés, hogy mi lesz utána, azaz az oltási regisztráció milyen pályát jár majd be. Ha az utóbbi hetek tempójához hasonló regisztráció növekedést rajzolunk fel, akkor május elejére összeérhet a két vonal, azaz mindenki, aki addigra regisztrált, éppen megkaphatja a vakcinát, és ez kissé több, mint 6 millió embert jelentene. Ez már a magyar társadalom bő 60%-át tenné ki, meglenne tehát az elméleti nyájimmunitás alsó küszöbe és azért sem irreális ez a pálya, mert közben a KSH legfrissebb oltási hajlandóság felmérése szerint már 70%-os a hajlandóság (biztosan és talán oltakozók együttes tábora).

Amint fentebb már jeleztük: az első oltás után mintegy 3 héttel alakul ki egy relatív magas védettség a koronavírus-fertőzéssel szemben, így ezt az időtényezőt mindenképpen figyelembe kell vennünk annak becsléséhez, hogy ha sikerülne gyorsan letörni a korlátozásokkal a harmadik járványhullámot, akkor mikortól lehetne egyáltalán a nyitásban gondolkodni. Mivel azok, akik az elmúlt 3 hónapban igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen (jelenleg 246 ezer fő), nem kaphatják meg az oltást a feltételezett védettségük miatt, ezért ezzel a körrel is érdemes számolni. Sőt, azzal is, akik rejtetten estek át a fertőzésen, mert elvileg őket is védettnek lehet tekinteni.

A nemzetközi szakirodalom szerint és Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint is a rejtett fertőzöttek az igazolt fertőzöttek mintegy 6-7 szeresét tehetik ki idehaza, így mi az igazolt fertőzöttek hatszorosát vettük figyelembe a számításainkhoz. A fekete vonal tehát azokat mutatja be, akik igazoltan, illetve rejtetten estek át a betegségen és hozzáadtuk azt is, hogy hogyan alakulhat majd az elsőre beoltottak pályája 3 héttel az első oltás után.

Elméletileg ez az a legfontosabb társadalmi kör, amelynek a felfutását mindenképpen figyelni kell ahhoz, hogy a biztonságos nyitás ütemét és lépéseit ki lehessen dolgozni. Amint látható: a fekete vonal a 60%-os nyájimmunitási alsó küszöböt április végére érheti el, de

április második felére már a felnőtt lakosság 50%-át elérheti a védettek köre, így ez már alapot adhat a nyitás első lényegesebb, de óvatos lépéseinek a megtételére.

Persze hogy ez mennyire jó hír, relatív. Ahhoz képest, mintha a bizonytalan jövőbe veszne a nyitás, nyilván sokkal kedvezőbbek a számításaink. Akik viszont húsvétra teljes nyitást remélnek, valószínűleg csalódni fognak. Ráadásul ebben a forgatókönyvben azért még lehet rizikó. Egyrészt a látens fertőzöttek körének becslése körüli nagy bizonytalanság miatt, másrészt azért, mert a lazítás egy olyan állapotban kezdődne, amikor a járvány elvileg még képes lehet gyorsulva terjedni az országban, tehát nagy kérdés, hogy lehet-e, és érdemes-e patikamérlegen kimérni a megengedhető nyitás mennyiségét.

Nyilván rengeteg függ attól, hogy a harmadik járványhullám letörése mikorra látszik meggyőzőnek, a vakcinák tényleg abban az ütemben érkeznek-e be, mint ami most tudható (ld. alább), illetve a magyarok oltási hajlandósága valóban ütemesen tovább emelkedik-e. Azon is sok múlik, hogy a különféle mutációk ellen valóban a fent vázolt pálya mentén emelkedik-e a védettnek tekinthetők köre (egy nagyon ragályos mutációnál akár 70-75%-ot is el kell érni átoltottságban a nyájimmunitáshoz).

Összességében azonban a vakcinakínálaton egyre kevésbé fog múlni a magyarok „szabadulásának” várható üteme. Inkább az oltakozási kedvet kell még javítani és a járványt kell határozott lépésekkel minél előbb leszorítani ahhoz, hogy áprilistól majd a biztonságos nyitás lépésein tudjunk gondolkodni.

Ezzel a vakcinaszállítási pályával számoltunk



Pfizer/BioNtech: a magyar kormány múlt héten bejelentett többlet rendeléséből, illetve Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök keddi bejelentése alapján azt kalkuláljuk, hogy a mostanáig megérkezett 1,2 millió dózisnyi vakcina március végéig 1,6 millió dózisra emelkedik, majd onnantól kezdve minden hónapban havi 1,2 millió dózisnyi érkezik. Ezzel az ütemmel a két cég a harmadik év végéig le tudná szállítani az összes, 10,87 millió dózisnyi megrendelt mennyiséget.



Moderna: a magyar kormány által publikált szerződés és szállítási ütemezés, illetve a bizottsági elnök friss jelzései alapján a néhány nappal ezelőttig leszállított 80 ezer dózisnyi mennyiség március végéig 210 ezer dózisra fog emelkedni, majd április-június között további 760 ezer dózis érkezik, aztán a harmadik negyedévben további 1,75 millió dózis várható, így szeptemberre tudná teljesíteni a cég az összes magyarországi megrendelését (3,5 millió dózis).



AstraZeneca: a március 11-ig megérkezett 405 ezer dózis az uniós jelzések alapján a hónap végéig csak 650 ezer dózisra tud emelkedni, aztán a második negyedévben havonta rendre 450-450-600 ezer dózis körüli mennyiség várható, a még nagyobb szállítások pedig csak a harmadik negyedévtől várhatók, így leghamarabb csak a harmadik negyedévben tudná teljesíteni a cég az összes itthoni megrendelését (6,54 millió dózis).



Gamaleja (Szputnyik V): A magyar kormány által közzétett szerződési ütemezés és jelzések szerint mostanáig 425 ezer dózis érkezett, ami március végéig 1 millióra emelkedhet, aztán áprilisban további 1 millió dózis jön, mert jövő hónapban teljesítenie kell az oroszoknak az összesen 2 millió dózisnyi szállítást.



Sinopharm: A magyar kormány által közzétett szerződés és ütemezés alapján a mai napig megérkezett 1,1 millió dózis után áprilisban várhatóan további akár 1,1 millió dózis jön még (muszáj megkapnia a már elsőre beoltottaknak a második dózist 28 napon belül), aztán májusban legfeljebb 3,5 millió adag jön, mert 4 hónap alatt kell teljesítenie a kínaiaknak az 5 milliós keretet.



Johnson&Johnsson (Janssen): Az amerikai oltási kampány (és exportkontroll veszély) miatt április közepétől lehet reális a szállítás az EU-ba, így az egydózisú vakcinából a Bizottság elnökének jelzése alapján várakozásunk szerint áprilisban 200 ezer, májusban 400 ezer, júniusban 600 ezer dózis jön. Ezután július-augusztusban havi 1-1 millió dózis jöhet, majd szeptemberben 1,36 millió, így a cég szeptember végére teljesítheti a 4,36 millió dózisnyi (ennyi embernek elegendő) megrendelt mennyiséget.



CureVac: Még nem kapták meg az uniós engedélyt, így várhatóan májustól lehet számítani a szállításukra, májusban és júniusban 125-125 ezer dózissal kalkulálunk és így június végére leszállítanák a megrendelt mennyiséget.

Címlapkép forrása: MTI/AP/Rafik Makbúl. Pune, 2021. március 12. A 2021. március 12-én közreadott képen dolgozók csomagolják az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca svéd-brit gyógyszergyártó Covishield néven forgalmazott koronavírus elleni oltóanyagát tartalmazó fiolákat az Indiai Szérumintézet (Serum Institute of India) punei laboratóriumában január 21-én. Joe Biden amerikai elnök, valamint Japán, Ausztrália, és India vezetői azt tervezik, hogy Indiában jelentős mértékben bővítik a koronavírus elleni vakcina gyártási kapacitását.