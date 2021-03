A napelemes pályázat lehet a megoldás annak, aki kimarad az otthonfelújítási támogatásból

Elsősorban azoknak lehet jó megoldás a közelmúltban újraindult 0%-os hitel igénybevételével háztartási napelemes rendszert telepíttetni, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni az otthonfelújítási támogatási programban – mondja Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője, aki szerint a központi régión kívül még többen lehetnek, akik igényt tartanának rá energetikai beruházásuk finanszírozásához.

Amint arról beszámoltunk, újra megnyílt a közép-magyarországi régió, azaz Budapest és Pest megye lakosai számára a másfél éve felfüggesztett EU-pályázat, amely 0%-os kamat mellett kínál akár 20 évre hitelt a természetes személyek ingatlanjain energiahatékonysági vagy megújuló energiás beruházásokra, így például napelem telepítésére, szigetelésre, vagy nyílászáró cseréjére.

A korábbiakhoz képest a feltételek több lényeges ponton változtak, így például a kölcsönfelvevők köre kizárólag természetes személy lehet a hitelprogram keretében, a kölcsön összege pedig maximum 5 millió forint lehet, a hitelkérelem pedig 2021. június 30. 16:00-ig nyújtható be.

Van rá igény

A pályázat újranyitása egyértelműen örvendetes fejlemény, hiszen minden forrásösztönző segíti a napelemes rendszerek térhódítását és egy tisztább, környezetbarátabb jövő felé való haladást. Természetesen nem várhatunk nagy piaci hatást csupán ettől a pályázattól és a vele járó 1,5 milliárd forint keretösszegű 0% THM finanszírozási lehetőségtől. Ugyanakkor jócskán vannak olyan érdeklődő magánszemélyek, akik esetleg valamilyen oknál fogva nem tudnak, vagy nem akarnak részt venni az otthonfelújítási támogatásban, így örülnek ennek a finanszírozási támogatásnak is – értékelte a pályázat újraindulását Székely András, a napelemes rendszerek telepítésével és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával foglalkozó Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

Elmondása szerint a társaságnak évről évre egyre több budapesti és Pest megyei ügyfele van, akik közül sokan lecsúsztak a tavaly felfüggesztett pályázatról, illetve valamilyen oknál fogva nem tudnak/nem kívánnak részt venni az otthonfelújítási támogatási programban, így most be tudják nyújtani a napelemes rendszerük finanszírozási igényét. Székely András szerint lehet rá esély, hogy a VEKOP mintájára újranyitják a központi régión kívülre kiírt korábbi pályázatot is, hiszen ott még többen lehetnek, akik igényt tartanának rá energetikai beruházásuk finanszírozásához.

Szaldó elszámolás támogatással

A most újra megnyílt és 2021. június 30-ig pályázható VEKOP 5.2.1-17, valamint az idén januárban indult otthonfelújítási támogatási program között több lényegi különbség is van – hangsúlyozza. Pénzügyi oldalról a VEKOP pályázata egy kamatmentes részletfizetési lehetőség, míg az Otthonfelújítási támogatási program egy akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást is lehetővé tevő kiírás.

Ehhez kapcsolódó további fontos pénzügyi különbség, hogy míg a VEKOP 0% THM hitelhez elegendő, hogy a beruházásnak csupán 10 százaléka álljon rendelkezésre, addig az Otthonfelújítási támogatási programban a beruházás 100 százalékát előre meg kell finanszíroznia a pályázóknak. A finanszírozási különbségeken felül területi különbségek is vannak, hiszen a VEKOP esetében kizárólag Budapesten és Pest megyében élő magánszemélyek pályázhatnak. Ezzel szemben az otthonfelújítási program országos lefedettségű.

A napelemes rendszerhez kapcsolódó fontos szempont az is, hogy míg a VEKOP 0% THM finanszírozását igénybe vevők szinte biztosan szaldós elszámolásban tudnak maradni, hiszen nekik az éves, szaldós áramszolgáltatói elszámolásban maradás határideje 2024. január 1., addig az otthonfelújítási programot igénybe vevők csak akkor maradnak a kedvezőbb szaldós elszámolásban, ha új áramszolgáltatói szerződésüket 2021. július 1. előtt megkötik a szolgáltatóval.

A legfontosabb pénzügyi, területi és elszámolásbeli különbségen felül meg kell említeni a családi állapotra vonatkozó feltételt is, hiszen míg a VEKOP esetében nem feltétel a legalább egy otthon nevelt 26 éven aluli gyermek, addig az otthonfelújítási programban igen.

Drasztikusan megnőtt a kereslet

A támogatás hatására az utóbbi néhány hónapban a vállalatunkhoz beérkező megrendelések száma drasztikusan megemelkedett, míg több kisebb nagyobb napelemes cégnél kapacitáshiány alakult ki a nagy érdeklődés miatt – fogalmaz az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője, aki ugyanakkor úgy véli, hogy a napelemes iparág résztvevőinek meg kell tudni oldania az átmeneti kapacitási problémákat. Hiszen míg más iparágak rendkívül nehéz helyzetben vannak, addig a napelemes rendszerek iránti érdeklődés soha nem látott magasságokban van. Székely András bízik benne, hogy ezt nem csak ők gondolják így, de az iparág többi szereplője is érzi, milyen fontos időszakot élünk, és mennyire fontos most, hogy minél több háztartást tegyünk környezetbarát és fenntartható otthonná.

