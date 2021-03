Alaposan megrángatták a naperőművek a magyar villamosenergia-rendszert

Március 4-én reggel váratlanul jelentős forráshiány lépett fel a magyar villamosenergia-rendszerben, vagyis a betáplált energiamennyiség hirtelen jócskán elmaradt a fogyasztási igénytől. A jelenség oka hamar nyilvánvalóvá vált az átviteli rendszerirányító szakemberei számára: a naperőművek valós termelése jóval kisebb volt a piaci menetrendben rögzített előzetes tervekhez képest. A napos időt előre jelző meteorológiai prognózissal szemben ugyanis az adott időszakban Európa nagy részét, így Magyarországot is szinte teljesen beborította egy majdnem teljesen összefüggő felhőréteg.

Mi történt?

A naperőművek termelésének az előre bejelentetthez képesti jelentős elmaradása reggel 9 órakor kezdődött és mindössze tíz perccel később már 870 MW-on tetőzött, majd a délelőtti órákban végig kitartott, mielőtt a piac reagálni tudott rá. Az összességében tetemes, 860-870 MW-os forráshiány nagyságát jól érzékelteti, hogy a magyar villamosenergia-rendszer átlagos napi terhelése 6000-6500 MW (a 2021 februárjában született új történelmi rekord 7119 MW) - vagyis az eltérés ennek 13-14 százalékának felelt meg.

Mivel a betáplálásnak folyamatosan egyensúlyban kell lennie a fogyasztással, a rendszerirányítónak azonnal pótolnia kellett a fellépő hiányt, amit a MAVIR a rendszerszintű szolgáltatások keretében éppen e célból leszerződött, illetve lekötött erőművi kapacitások aktiválásával meg is tett. A felhasznált tartalékok mellett, ezeken felül még elérhető volt közel 300 MW-nyi úgynevezett gyors reagálású forgó (aFRR) tartalék, vagyis a MAVIR egy nagyobb kiesést is képes lett volna kezelni a villamosenergia-rendszer folyamatos szabályozásával.

Érdekes módon másnap reggel 8 órakor, tehát nem egészen egy nappal később viszont már 430-440 MW-os többlet mutatkozott a villamosenergia-rendszerben az előzetes menetrendekhez képest, 23 órán belül tehát a rendszer csaknem a teljes, szabályozási célra lekötött tartalék tartományt megjárta – mondta el Batta Gergő, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. rendszerirányítási és piacműködtetési igazgatója.

Az ellátás mindvégig biztosított volt, semmilyen fennakadást nem okozott sem a hiány, sem pedig többlet a rendszerben. Azonban a jelenség a hazai naperőmű kapacitás ütemes bővülésével egyre gyakrabban fordul elő, egyebek mellett egyre nagyobb tartalékok lekötését téve szükségessé. Ennek elengedhetetlen feltétele az erőműves infrastruktúra megújítása, új rugalmasan szabályozható berendezések létesítése, azonban ezek engedélyeztetése és kivitelezése időigényes, több éves folyamat még az egyszerűbb technológiák esetében is.

Az időjárásfüggő termelők termelése hatalmas ingadozásokat mutathat, nehezen előre jelezhető, az ebből fakadó tervezési pontatlanságok pedig egyre nagyobb feladatot rónak a rendszerirányítóra, akinek az esetleges termelési hiányt pótolnia kell a tartalék kapacitások bevetésével, a többletet pedig más erőművek leszabályozásával kell kezelnie.

A március 4-én történtek azt is igazolják, hogy a MAVIR által lekötött tartalékok mennyiségekre szükség van, hiszen ezeknek a kapacitásoknak a rendelkezésre állása kell ahhoz, hogy a rendszerben szükséges szabályozásokat, korrekciókat meg lehessen tenni. Ez természetesen költségekkel jár, azonban a rendszerszintű szolgáltatások ilyen szempontból egyfajta biztosításnak tekinthetőek: abban az elméleti esetben, ha ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre, akár jelentős fogyasztói korlátozások, áramszünetek is előfordulhatnának.

Miért történt?

A magyar villamosenergia-rendszer meglehetősen egyoldalúan változik, hiszen a fotovoltaikus termelői kapacitás rendkívül dinamikusan bővül, nem utolsó sorban a különféle támogatásoknak köszönhetően. A mintegy 80 ezer háztartási méretű, 50 kW alatti teljesítményű, nem engedélyköteles háztartási mértetű naperőmű (HMKE) beépített teljesítménye már 2020 harmadik negyedévének végén 640 MW-ot tett ki. Azóta azonban számuk Batta Gergő szerint körülbelül újabb 10 ezerrel bővülhetett, és teljesítményük meghaladhatja a 700 MW-ot, a támogatásokkal pedig ez a kategória még az eddigieknél is gyorsabban növekedhet.

A nagyobb, engedélyköteles naperőművek beépített teljesítőképessége már 2020 végén 1.400 MW-ot tett ki, és a támogatások itt is a trend folytatódását vetítik előre. A két kategóriába tartozó naperőművek együttes teljesítménye tehát már messze 2.000 MW felett járhat -, ami nagyobb, mint a Paksi Atomerőmű beépített kapacitása -, ez pedig időjárásfüggő, ingadozó termelésükre, valamint az előrejelzés pontatlanságára való tekintettel és az átlagos rendszerterheléshez viszonyítva igen komoly kihívást jelent. A szakember úgy véli, bármilyen változás történik is a napenergiapiacon, csupán a jelenleg folyamatban lévő, már engedélyezett projektek révén a hazai fotovoltaikus kapacitás több száz, akár további több mint 500 MW-tal bővülhet.

A fotovoltaikus termelés problémás tervezhetősége, a menetrendtől való ugrásszerű eltérésre való hajlama az egész villamosenergia-rendszert képes "megrángatni".

A szabályozásba bevonható erőművek egyre öregebbek, újak nem épülnek, sőt, a meglévőek közül egyre több fog kiesni a rendszerből; reagálási sebességük elmarad a kívánatostól, és nem rendelkezünk gyors terhelésváltoztatásra képes olyan egységekkel, mint például az akkumulátorok vagy a szivattyús-tározós vízerőművek. A csatlakozásokat és szállítást lehetővé tevő hálózati infrastruktúra állapota szintén lényeges e szempontból is, azonban egyelőre ezen a területen is sok a teendő.

Mit lehet tenni?

Amennyiben a termelői mix továbbra is egyoldalúan változik, úgy Batta Gergő szerint mindenképpen egyfajta fokozatos integrációt lenne célszerű megvalósítani. Ez azt jelentené, hogy egy bizonyos nagyságú fotovoltaikus kapacitás beépítését követően megvizsgálnánk, hogy az milyen hatással jár a rendszerre és annak működőképességére nézve, majd a visszaméréseket követően dönthetnénk arról, hogy a következő "adag" kapacitást mikor, milyen rendszerfejlesztéseket követően tudjuk a rendszerbe integrálni.

A szakember szerint az előrejelzések (időjárás, terhelés, termelés stb.) és valós időhöz közeli mérések által nyújtott adatok területén nagyon jelentős fejlesztések szükségesek. Addig ugyanis, amíg a másnapi időjárás sem jelezhető pontosan előre, és a rendszerirányító, illetve a piaci szereplők nagymértékben pontatlan adatok alapján kénytelenek tervezni, a rendszer egyensúlyának biztosítása rendkívül nehéz. További probléma, hogy a naperőművek, különösen a HMKE-k termelésének és az adott ingatlanok fogyasztásának alakulásáról ma senki nem rendelkezik a valós idejűt legalább megközelítő mérésekkel.

Ehhez képest a már most is 700 MW körüli, gyorsan növekvő állomány különösen nagynak számít, a trend pedig rendszerirányítási szempontból nem tűnik fenntarthatónak.

Az e tekintetben is tanulságos példának számító Németországban a rendszerterhelés jelenleg eléri a 65-67 ezer MW-ot, a megújulók beépített teljesítménye pedig megközelíti a 120 GW-ot, amiből 53 GW fotovolatikus termelő. Amellett, hogy a rendszer szabályozásához részben az európai hálózatot is igénybe veszik, valamint jókora és gyorsan mozgósítható minőségi tartalékokkal is rendelkeznek, lényeges, hogy a termelők, illetve kereskedők közel a valós időhöz, pár perces időtávon is tudnak kereskedni. Márpedig ennyire előre viszonylag jól prognosztizálható a szél és a napsütés várható alakulása is. A magyar rendszer jobb szabályozhatósága érdekében nagyon fontos, hogy a kereskedési időtávok nálunk is jelentősen lerövidüljenek a valós időhöz képest, ahogyan az is, hogy mi is hozzá tudjunk férni a külföldi tartalékokhoz, akár szabályozási energia formájában. A jó hír az, hogy az európai rendszerirányítók már dolgoznak ezen a különböző piacintegrációs projektek keretében.

Lényeges cél az is, hogy a magyar villamosenergia-rendszer az európai hálózathoz a lehető legjobb, legszorosabb összeköttetéssekkel kapcsolódjon – ezt szolgálja az idén megvalósult három szlovák- és a jövőre várható szlovén-magyar távvezeték belépése is. Egy ilyen összeköttetés több szempontból is jelentősen javítja a hazai átviteli rendszerirányító pozícióját, akár az igénybe vehető tartalékszolgáltatások, akár az import, akár pedig az export ezáltal bővülő lehetőségeire gondolva, melyek mind fontosak a növekvő magyarországi naperőmű kapacitás miatt is.

Címlapkép: MTI Fotó/Audi Hungaria