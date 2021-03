Kiszámoltuk, hogy Orbán Viktor szavai alapján mikor kezdhetne nyitni a kormány

„Akkor tudjuk megtenni az első újranyitási lépést, amikor minden 65 év feletti ember, aki regisztrálta magát, be lett oltva” és idáig addigra jutunk el, „amikor a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót” – jelentette ki a ma reggeli rádióinterjúban Orbán Viktor kormányfő. Ez alapján megnéztük a frissített oltási becslésünkben, hogy ez a 2,5 millió fős szám mikorra érhető el, és azt kaptuk, hogy már április 7-re, aztán gyors egymásutánban a kormányfő által említett további nyitási lépcsőfokok (3 millió, 3,5 millió és 4 millió beoltott) is elérhetőnek tűnnek április során. Lényegében azon múlik a nyitás tényleges kezdete és ütemezése, hogy a harmadik járványhullám valóban mostanában tetőzik-e és az oltási hajlandóság valóban lépést tud-e tartani az áprilistól masszívan felpörgő vakcina kínálattal.

800 ezer idősebb beoltása kell még a 2,5 milliós határhoz

A várakozásokkal ellentétben Orbán Viktor miniszterelnök keveset árult el a fokozatos nyitás tervéről. Tegnap Gulyás Gergely szavai alapján úgy tűnt, hogy a kormánynak már van egy kidolgozott terve, hogy a társadalmi immunitás egyes fokozatainál milyen mértékben lehet lazítani (erről szóló számításainkat lásd itt). Ehhez képest a miniszterelnök csak annyit közölt, hogy most készül az újranyitási terv, a napokban bejelenthetik, aminek első lépését akkor lehet megtenni, ha a védettek száma eléri a 2,5 millió főt, ezzel minden regisztrált 65 év feletti megkapná az oltást.

A sokszor átalakuló oltási ütemterv legutolsó változata szerint a regisztrált 60 év felettiek beoltására húsvétig sor kerülhet. Ehhez képest most egy 65 éves korhatár hangzott el, ami tovább bonyolítja a képet, de a különböző, elszórva megjelenő részadatok alapján úgy számolhatunk, hogy még kb. 800 ezer regisztrált idős oltása van hátra. Az ő beoltásukkal éppen elérjük a 2,5 milliós kört.

Innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy az itthon már beadható vakcinák száma és az oltási kapacitás mit tesz lehetővé az előttünk álló hetekre. Az oltási kapacitások hetek óta azt mutatják, hogy ha van elég beadható vakcina, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ már jóváhagyott, akkor a háziorvosokra és kórházi oltópontokra építő rendszer naponta 40-60 ezer dózist jellemzően képes beadni elsőre (7 napos mozgóátlag).

Mivel Orbán Viktor ma reggel egy kérdésre úgy válaszolt, hogy egyelőre nem változtatnak az oltási rendszeren, azaz csak azután jelölnek ki további több ezer oltópontot, hogy lesz elég beadható vakcina, így a következő hetek oltási pályája tényleg csak a beadható vakcinák mennyiségén múlik.

Az alábbi ábrán a legfrissebb vakcinakínálati becslésünkhöz rugalmasan hozzáigazítottuk a napi oltási tempót (néhány napig pl. napi 40-50 ezer dózis, majd 60-80 ezer, a nagyobb szállítmányok beérkezésekor átmenetileg akár napi 120 ezer dózis beadása, hogy minél hamarabb beadják az elérhető kínálatot) és azt kaptuk, hogy áprilisban sorozatosan áthaladja majd az elsőre beoltottak száma a kormányfő által megjelölt célszámokat (2,5 millió, 3 millió, 3,5 millió, majd 4 millió), igaz még nem mondott hozzájuk konkrét nyitási lépést.

A fenti grafikon alapján táblázatba rendeztük, hogy a 2,5 milliós, 3 milliós, 3,5 milliós és 4 milliós első beoltási számokat melyik napokra látjuk elérhetőnek és közben azt is megnéztük, hogy a felnőtt lakosságon (7,8 millió fő) belül az egyes átoltási arányokat mikorra látjuk elérhetőnek. A járványkezelés ugyanis a nemzetközi tapasztalatok alapján inkább védettségi arányokat figyel, nem nominális szintekre.

Számításaink szerint A 2,5 milliós beoltotti körre április 7-i dátum jött ki, míg a 25%-os beoltási arányt már március 29-re elérhetőnek látjuk.

Mivel a kormányfő csak nominális számokat mondott, a március 29-i dátum ellenére nem tartjuk reálisnak a húsvét előtti nyitást. Ennek több oka is van:

Egyrészt a másfél hete életbe lépett szigorítások mellett is nyugtalanítóak a friss járványügyi adatok. Látszik, hogy tombol a járvány harmadik hulláma, az operatív törzs mai tájékoztatóján is a járvány meredeken felfutó szakaszát emlegették és Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főosztályvezetője is azt mondta ma, hogy ha nem javulnak a számok, akkor további szigorítás sem kizárt.

Másrészt Orbán Viktor reggel úgy fogalmazott, hogy a húsvét "különösen kockázatos időpont" az utazások és locsolkodás miatt megugró kontaktusszámok miatt, ezért az ünnep "külön kezelendő".

Milyen első nyitási lépések lehetségesek?

Ha a következő egy hét járványügyi adatai azt jelzik, hogy sikerült megfékezni a harmadik hullámot, akkor a húsvét utáni héttől kezdődően már bekövetkezhet az első óvatos nyitó lépés. Ez lehet akár önmagában az is, hogy április 7-től a ma is kommunikált eddigi tervekkel összhangban visszatérhetnek az iskolákba, óvodákba a gyerekek, de akár az is, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre más szabályok vonatkoznak, mint a többiekre.

A ma reggeli interjúban ezekre a lehetőségekre már utalt a kormányfő, hiszen például úgy fogalmazott:

a nemzeti konzultáción résztvevők 65%-a mondta azt, hogy a fokozatos nyitás azt jelenti, hogy akinek van védettségi igazolványa, az már felmentés kap bizonyos szigorítások, korlátozások alól.

Néhány hete az egyik Facebook-videóban már látható volt, hogy Orbán Viktor azt pipálta be az online konzultáció kitöltésekor, hogy ő felmentést adna az este 8 órától hajnali 5-ig tartó kijárási korlátozás alól azoknak, akik be vannak oltva.

A védettségi igazolvány kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki rejtetten esett át a betegségen, de laboratóriumban tesztet csináltat és az kimutatja az ellenanyagot a szervezetében, akkor ő is védettségi igazolványhoz tud jutni. Ezután szó szerint azt mondta:

Ezt mindenkinek ajánlanám is, mert a nyitás, az újraindítás tervében a konzultáció alapján lesz olyan időszak, amikor bizonyos szolgáltatásokat védettségi igazolvánnyal lehet igénybe venni.

A szolgáltatások alatt feltehetően az éttermek/kávézók szabadtéri részének (teraszok), vagy akár a szálláshelyeknek az igénybe vételi lehetőségére utalt.

Összességében a kormányfő jelzései mind olyanok, amelyek egyrészt fokozhatják az oltási hajlandóságot, másrészt a vakcináktól ódzkodókat is ösztönözheti arra, hogy saját költségre igazolják az ellenanyagot a szervezetüben, és akkor ők is egyre szabadabban élhetnek.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala, a 2021. március 19-i rádióinterjú közben készített kép.