A világ legerősebb országa elsőként tör ki a koronavírus-válságból, megint maga mögött hagy mindenkit

A koronavírus-járvány megjelenése után járványügyi és gazdasági szempontból is az USA volt az egyik legkétségbeejtőbb helyzetben. Eltelt egy év, és most azt látjuk, hogy a járványt az elsők között küzdhetik le a gyors átoltottság miatt, de a gazdasági kilábalása még ennél is látványosabb. Az Egyesült Államok idén a leggyorsabbak között növekedhet, és az első ország lehet a nagy gazdaságok közül, amelyik visszatalál a válság előtti növekedési trendre. A gyors kilábalásnak viszonylag jól ismerjük az okait, de azt még nem látjuk előre pontosan, hogy mennyire lesz magas az ára, amit fizetni kell majd érte.