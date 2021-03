Kényes helyzetben dönt a kormány a járványügyi szigorról - Ezt mérlegelhetik szerdán

Információink szerint a kormányzat azzal számol, hogy a következő napokban a napi új koronavírus-fertőzési számokban már meggyőzen jelentkeznie kell a március 8-tól hatálya lépett szigorító intézkedések fékező hatásának. Ez azt jelenti, hogy kényes helyzetben kell döntést hoznia szerdai ülésén a kormánynak a március 29-ig érvényben lévő korlátozások sorsáról. A keddig ismert járványügyi adatok ugyanis még nem meggyőzőek: bár vannak már halvány reménykedésre okot adó adatok, de közben az egészségügy extrém terhelés alatt áll, amelyet minél előbb szükséges lenne csökkenteni. Az alábbiakban azokat a szempontokat vesszük sorba, amelyeket valószínűleg a kormány is mérlegel mai ülésén, illetve a következő időszakban, amikor a korlátozások sorsáról dönt.

A brit mutációval fertőződött emberek tünetei jellemzően 4-6 nap alatt jelentkeznek (ha jelentkeznek), és miután egy igazolt fertőzött bekerül a statisztikába, már akár 2 hét is eltelhet. Így a március 8. előtti hétvégén "széthordott vírus" hatásai az elmúlt napokban ütköztek ki. Úgy tudjuk, hogy a kormány járványügyi szakemberei azzal számolnak: a következő napok adataiban már meggyőzően látni kell, hogy március 8-tól szigorúbb szabályok szerint éljük az életünket (óvodák, iskolák, boltok bezárása), ha a szabályok kellően szigorúak, illetve ha azokat a lakosság valóban fegyelmezetten betartja.

Mivel március 22-től csak egy hétre hosszabbította meg a kormány a szigorúbb korlátozásokat, ezért a következő napokban mondania kell valamit, így pedig most kényes helyzetben kell döntést hoznia, mert a keddig elérhető járványügyi adatok még nem mutatják meggyőzően a helyzet javulását:

Egyrészről azt látjuk, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) hétfőn este drámai hangvételű közleményben tudatosította a rendkívül súlyos helyzetet, és azonnali szigorítást kért a kormánytól, majd kedden este a MOK elnöke még ennél is szigorúbb, két hetes teljes bezárást szorgalmazott az élelmiszerboltokon és patikákon kívül, hogy megszakadjanak a fertőzési láncok és enyhüljön az egészségügyre nehezedő extrém nyomás. Kedden egyébként az operatív törzs tájékoztatóján is arra figyelmeztettek, hogy elemi erővel tombol idehaza a járvány és a vizsgált minták 100%-ában a nagyon fertőzőképes brit mutációt találták meg.

Másrészről viszont azt is látjuk, hogy a legfrissebb szennyvíz adatok már stagnálást, csökkenést jeleznek a vírus koncentrációját illetően. Emellett négy megyében, ahol korábban berobbant a járvány, megállt a napi esetszám növekvő trendje. Ezek biztató fejlemények, de meggyőzőnek azért még nem mondanánk, főleg azért nem, mert bár nagy figyelem övezi, a szennyvíz-adatoknak a hivatalos állítással szemben valószínűleg semmiféle előrejelző szerepe nincsen a járványgörbe alakulását illetően.

Ha már a MOK további azonnali szigorítást vetett fel, érdemes megnéznünk, hogy mit mutat a járványkezelés kormányzati szigorúságának indexe a harmadik hullám kiívásaival küzdő országokban, illetve idehaza.

Mit mutatnak az országpéldák?

Az Egyesült Királyságban a december elejétől gyors ütemben végrehajtott szigorítások újév elejére elérték a 88 pontos értéket (100 a maximum), amelyből az első érdemi lazítás március elején volt az iskolák újranyitásával, amikor már a felnőtt brit lakosság több mint 30%-át beoltották legalább elsőre.

Az íreknél is gyorsan léptek a hathatós szigor útjára, szintén 88 pont volt a szigorúsági index maximum értéke, és szintén március elején volt egy lazítás, amikor már hetek óta meggyőzően alacsony szinten maradtak a napi esetszámok.

A portugáloknál is gyors és jelentős szigorítás történt, így az év első két hónapjában 82 pont körül járt a szigorúsági indexük, ami szépen lefékezte a járványt (a portugál index január végétől március közepéig 76-86 pont között „ugrált” néhány naponta, ezt átlagoltuk).

A németeknél az elmúlt napokban indult el a harmadik hullám és éppen a kedd hajnalba yúló ülésen dőlt el, hogy mivel egy előre meghirdetett határ fölé nőtt a fertőzéses adatuk, automatikusan szigorítanak, és annak hatályát április 18-ig kitolják. Mivel náluk 83 pontról ereszkedett vissza a szigorítási index, így most legalább annak környékére emelkedhet vissza egy szabályalapú járványkezelési rendszerben a mutató. Ennek fényében a február végi lazítás tapasztalatai meglehetősen keserűek.

A mi régiónkban azonban más járványkezelési mintákat is látunk, így például a csehekét és a szlovákokét is. A cseh intézkedések a minap emelték 76 pontra a szigorúsági index szintjét, így talán elkezd mérséklődni az aktuális járványhullám.

A szlovákoknál gyakorlatilag két hónapja stagnál a járvány, most az utóbbi napokban talán elkezdett ott is mérséklődni 71 pontos szigorúsági index mellett. A cseh és a szlovák példa arra utal, hogy a lazább korlátozó intézkedések inkább elnyújtják a lakosság szenvedését, mert nem sikerül gyorsan és meggyőzően leszorítani a járványt, míg a brit, ír és portugál példa azt jelzi: a gyors és erőteljes kormányzati szigor mellett meggyőzőbb lehet a járvány visszaszorulása, miközben persze az átoltottság is kezd segíteni a védekezésben.

Idehaza a 72 pontos szigorúsági index a március 8-i korlátozásokkal 80 pont közelébe emelkedett, és amint fentebb érzékeltettük: ezekben a napokban dől el, hogy elindul-e meggyőzen a javulás irányába a járvány, vagy sem. A kórházak túlterhelődése miatt a mielőbbi gyors javulásra nagy szükség lenne. A fenti nemzetközi tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy

a mostani magyar szigorúsági fok a határon van, az igazán erős járványügyi korrekciókat inkább ennél nagyobb korlátozásokkal tudták elérni az országok.

Mivel múlt pénteken Orbán Viktor kormányfő a rádióinterjúban jelezte, hogy érzékelése szerint a lakosság már nem bírna el egy további járványügyi szigorítást, ezért mutatkozik egy köztes megoldás, ami még elképzelhető az előttünk álló hetekben. Erről szintén maga a kormányfő tett említést múlt pénteken, amikor úgy fogalmazott: a húsvét "különösen kockázatos időpont", mert sok a kontaktusszám, ezért "külön kezelendő" járványkezelési szempontból. Márpedig amint belátható: a húsvét körül megugró lakossági mobilitás gyorsan ismét rontani tudna a járványügyi helyzeten.

Egy húsvéti időszakra érvényes járványügyi szabályrendszer viszont rá tudna segíteni az addigra remélhetőleg kibontakozó javuló tendenciákra.

Éppen ezért sematikus ábrákat készítettünk arra, hogy szemléltessük: milyen fő járványlefutási pályák képzelhetők el a következő hetekre.

Illusztrációs forgatókönyvek

Az alábbi kifutások csupán illusztrációk, amelyek a lehetséges járványhelyzetek függvényében mutatják a várható kimenetet, illetve egy esetleges beavatkozás hatását. A három forgatókönyv jól mutatja, hogy a pillanatnyi járványhelyzet megítélésének függvényében mennyire más jelentősége van egy beavatkozásnak. Ezekről a lehetséges lefutásokról bizonyára a szerdai, illetve a jövő heti kormányülésen is lesz szó, amikor a húsvét körüli időszakról egyeztetnek.

A március 8-i korlátozásokról a következő napokban (kissé szélsőségesen megragadva a kimeneteket) háromféle dolog derülhet ki:

1. Éles lefordulás

A már életben lévő korlátozások (a vártnál talán kicsivel később), de beváltják a hozzájuk fűzött reményeket, a következő napokban gyorsan a enyhítik a járványt és így az egészségügyi rendszeren lévő nyomást. A terhelés gyorsan visszatér a kapacitások alá, és a járvány visszaszorul. Ezen (hiperoptimista) forgatókönyv esetén további korlátozások bevezetésének kevés haszna lenne (ld. a szürke vonalakat), mert mire éreztetnék a hatásukat, már a korábbi lépésektől megszelídülne a járvány.

2. Elégtelen első hatás

A másik szélsőséges szituáció, ha a március 8-i lépések annyira elégtelenek voltak, hogy a következő napokban csak egy kis lendületvesztést hoznak, de a koronavírus továbbra is intenzíven terjed tovább. Ebben az esetben új intézkedéseknek kellene a járványt letörni. Ez nem egyszerűen hiperpesszimista, de kifejezetten tragikus forgatókönyv lenne, hiszen még hetekig gyorsulna a járvány, egy jóval magasabb csúcsról törnék le az új intézkedések. Az egészségügyi ellátó rendszer még a mostanihoz képest is extrém módon túlterhelődne.

3. Széles plató

A két szélsőséges forgatókönyv közötti (nagyon széles) sávban van a "széles plató" szcenárió. Ebben a következő napokban a járvány terjedése stabilizálódik, akár enyhén csökkenésnek is indul. Ugyanakkor a fertőzések továbbra is kiterjedtek maradnak, az egészségügyi rendszer terhelése magas marad, és csak nagyon lassan csökken. A széles plató meghosszabbítja a járványt, annak minden áldozatával. Ebben az esetben egy új szigorító intézkedéscsomag ugyan nem a járvány csúcsát húzná lejjebb, de lerövidítené azt az időszakot, amikor az egészségügyi rendszert a kapacitásait meghaladó terhelés éri.

Kritikus fontosságú két hét előtt állunk - A nyitás még arrébb lehet

Amint fent érzékeltettük: kritikus fontosságú két hét előtt áll az ország, mert nagyon nem mindegy, hogy hogyan alakul a járványgörbe és abból mi következik az egészségügy terhelésére nézve. Egyelőre azért kell kizárólag a napi új fertőzésekből összeálló járványgörbére figyelnünk, mert az oltási folyamat még nem tart ott, hogy érdemi fékező hatása legyen a súlyos esetek számára, az egészségügy terhelésének csökkenésére.

Az egyik keddi videójában arról beszélt a kormányfő a boltzár enyhítésével kapcsolatos tervek mellett, hogy

Amíg minden 65 év feletti oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, mert ők közvetlen életveszélyben vannak.

Amint legfrissebb, a kedden jelzett oltási tervet is tartalmazó kalkulációnkban látszik: most az április 14. körüli napokra látjuk elérhetőnek a 2,5 millió beoltottat. Ettől még három hétre vagyunk.

Egy másik keddi videójában pedig kétszer is (!) arra tett utalást a kormányfő, hogy a következő egy hónapban kell megtervezni a nyitás forgatókönyvét, konkrét tartalmát. Az egyik megfogalmazás szerint

Egy hónapig mi a nyitáson dolgozunk, az a mi dolgunk.

Aztán arra kérte a családügyi szervezeteket, hogy írják össze, milyen szempontokat kell figyelembe venni majd a nyitás kapcsán, "ez volna a feladvány a következő egy hónapban".

Mindez arra utal, hogy szó sincs a közeljövőben bekövetkező valódi nyitásról Magyarországon és ahhoz, hogy az bekövetkezzen: alapfeltétel a legalább 2,5 millió (elsőre) beoltott. Így addig egy időben elnyújtott, mértékében a cseh és lengyel szigorra jellemző védelmi intézkedésrendszer várható. Ez a fenti illusztrációink közül leginkább a "széles plató" forgatókönyvnek felel meg, amely mellett az egészségügyi ellátó rendszerre még tartósan magas nyomás helyeződne. Ennek elkerülésére a kormányfő múlt pénteki jelzése alapján azonban az sem kizárt, hogy a húsvét körüli napokra más járványügyi szabályok lesznek.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala, 2021. március 5-én közzétett fénykép.