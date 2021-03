Mítosz a bizalom helyreállítása a járvány után?

A koronavírus-járvány kitörése óta számtalanszor hallhattunk arról, hogy a válságból való kilábaláshoz a bizalom helyreállítása jelentheti a kiutat. Vajon még tartja magát ez az állítás? A bizalom helyreállításán alapuló megközelítésben az állam és a politikai döntéshozók játszhatnak központi szerepet. Felmerül a kérdés, hogy jelenleg, az elhúzódó járvány hatására már más tényezőkre is érdemes figyelni? A koronavírus-járvány kapcsán ugyanis azt láthattuk, hogy sok minden a várakozásoktól eltérően alakult. Vajon a bizalom helyreállása sem abban a formában történik majd, ahogyan ezt előre elképzeltük? Mit várhatunk az állami szerepvállalástól? Azt a kérdést is megelőlegezhetjük, hogy honnan és kitől várhatjuk az egyensúly helyrebillenését.

Kiszámíthatatlan válságlefutás

A fejlett gazdaságok borús kilátásokkal szembesültek az elmúlt évek során, mégis a világ országait felkészületlenül érték 2020 eseményei. A jelenlegi világjárványhoz hasonlóra több mint száz éve, az 1918-19-es spanyolnátha óta nem volt példa. Így a gazdasági döntéshozók előtt sem volt minta a helyzet kezelésére.

A koronavírus-járvány számos forgatókönyvet írt felül, 2020 bővelkedett a váratlan fordulatokban, amely 2021 elején a vírus harmadik hullámával is folytatódott. Egy éve ilyenkor még azt találgattuk, hogyan gyűrűzik be a járvány, és hány hét, esetleg hónap alatt lehetünk túl rajta. Akkor a gazdasági elemzők még az ún. „V” vagy pipa-alakú kilábalást várták a krízisből. Majd ahogyan a második hullám képe a nyári hónapokra egyre erősebben körvonalazódott az abc-számos betűje merült fel, mint a kilábalás alakja. A válság lefutását még most sem látjuk pontosan.

Az már kezd egyértelművé válni, hogy a járvány hatásai tartósak lesznek, és a gazdaság számos szegmense másképpen fog működni, mint ahogyan azt korábban megszoktuk.

Legyen szó a digitalizációról, a fenntarthatósági elvek gyakorlatba ültetéséről, a szektorok közötti súlyok átrendeződéséről (válságálló szektorok és összeomló ágazatok között), amelyek mellett az egészségügyi óvintézkedések is tartósnak bizonyulhatnak (1. ábra).

Forrás: Danube Capital (1. ábra)

Az államtól várhatjuk a megoldást?

Látszólag a közgazdaságtan elméleti kérdése az, mit gondolunk az állami beavatkozás megfelelő mértékének a gazdaságban. A skála széles a keynesiánus, neokeynesiánus iskolától (ahol a nagyobb állami szerepvállalás hangsúlyos) a neoklasszikus vagy neoliberális iskolákig, amelyek szerinti minimális állam és minél szabadabb piac az elfogadott. A gazdaságtörténetből azt láthatjuk, hogy térben és időben más-más megoldások váltak be. A fejlett világ vezető hatalma az Egyesült Államok sokkal inkább a mérsékeltebb állami szerepvállalásra épít, míg Európában a kiterjedt jóléti államok – amely iskolapéldája Észak-Európa – váltak a legsikeresebbé, számos gazdasági mutató szerint, mint az egy főre jutó GDP, vagy olyan puha indikátorok szerint, mint az ENSZ Boldogság riportja. Mindennapi életünkre vetítve a kérdés többek között azt határozza meg, hogy milyen a nyugdíj- vagy az egészségügyi ellátórendszer adott országban. Emellett vannak olyan korszakok, amikor egy-egy ország ún. gazdasági csodát (jelentős léptékű felzárkózást) hajt végre, ez esetekben is fontos az állam erőteljesebb kontrollja, és a fejlődő gazdaság protekcionista védelme a külső kihívásoktól.

Még ha sokszor nem is ilyen szemüvegen keresztül vizsgáljuk a gazdasági élet eseményeit, az elmúlt években az állami szerepvállalás kérdése fokozatosan előtérbe került. Az Egyesült Államokban a Kína felől érkező kihívással szemben egyre fontosabbá vált a protekcionalizmus, amely Donald Trump elnöksége alatt harsányabb és látványosabb formát öltött, de velünk maradhat Joe Biden elnöksége alatt is.

A koronavírus járvány ezt az elméletinek és fizikai térben távolinak tűnő vitát felerősítette. A 2020 tavasz lezárásokkal kezdődően az egészségügyi kockázatok miatt minden, ami messziről érkezik egyre megbízhatatlanabbá és kiszámíthatatlanabbá vált. A szállítási szektorban irányváltás következett be, a közelebbi, elérhetőbb szállítási útvonalakra és azok diverzifikációjára helyeződött át a hangsúly. Az évtizedek óta zsugorodó világ, hirtelen újra kitágult. Ezt az utazási láz csillapodásán és a nemzetközi turizmus megtorpanásán keresztül is érzékelhettük.

A járvány kapcsán a hivatalos lezárások és korlátozások mellett a gazdasági szereplők részéről egyfajta természetes óvatosság is megjelent. Az UNCTAD adatai alapján a világkereskedelem az elmúlt évtizedben tapasztalt dinamikus bővülése után 2020-ban GDP-arányosan 8%-kal zsugorodott.

A gazdasági döntéshozók a falig elmentek?

Az állami szerepvállalás más aspektusai is előtérbe kerültek 2020 során. A kormányzatok és jegybankok számtalan formában támogatták a gazdaságot. A nagyléptékű állami programok azonban jelentős bevétel kiesések mellett zajlottak, a leállni kényszerülő szektorból érkező adóbevételek nem érkeztek be az állami kasszákba. A világ országai 2020 során rekordmértékben eladósodtak (2. ábra).

Forrás: Danube Capital szerkesztés (2. ábra)

A gazdaságösztönzés ugyanakkor nem párosult az együttes keresleti és kínálati sokk feloldásával. Az egészségügyi kockázatok továbbra is aláássák a bizalmat. Így helyeződött át a megoldásra várakozás a vakcinára és az átoltottság terjedésére.

Ugyanakkor az összeomlás elkerüléséhez a gazdaság egyes szegmenseinek lélegeztetőgépen tartása elkerülhetetlenné vált. A hosszútávú gazdasági szerkezetváltás mégis egyre égetőbbé teszi a kérdést, hogy az államnak minden áron be kell-e avatkoznia.

Hol vannak a költségvetési kiadások határai?

A monetáris politika és fiskális politika egyre erőteljesebb egymásrautaltságáról már a jelenlegi válság előtt is sokszor esett szó. A fejlett világ régióit már eleve borús gazdasági kilátások mellett érte a koronavírus-járvány (3. ábra). Az immár egy évtizede laza monetáris politikai kondíciók mellett is csak mérsékelt gazdasági növekedés volt tapasztalható az Egyesült Államokban (2010 é 2019 között átlagosan 2,3%), és ez fokozottabban érvényes volt Európa esetében (2010 é 2019 között átlagosan 1,7%). Míg a jegybankok mozgástérre beszűkült, így nem tudnak megfelelően reagálni a változásokra. Ezért a kormányzati (fiskális) politika és a monetáris politika sokkal szorosabb és egyre komplexebb együttműködésére lehet számítani. Ennek egyik eleme, hogy a jegybankok egyre nagyobb arányban birtokolják az államadósságokat az ugrásszerűen növekvő kormányzati eladósodások közepette. Mégis felmerül a kérdés, hogy ha a kiterjedt állami szerepvállalás önmagában nem elég, mire számítsunk?

Forrás: Danube Capital szerkesztés (3. ábra)

Mi a bizalom szerepe a gazdaságban?

A társadalmi bizalom erősítésében fontos szerepe lehet az államnak. Ugyanakkor az állami szerepvállalástól függetlenül is a bizalom kulcsfontosságú eleme a gazdaságnak. A bizalom teszi gördülékennyé a társadalmi rendszerek, és így a gazdaság működését is. A cseréhez, kereskedelemhez, fogyasztáshoz vagy a pénzügyi rendszer működéséhez bizalomra van szükség.

Kutatások alapján azokban az országokban, ahol magasabb szintű a bizalom, nagyobb a jólét és a társadalmi egyenlőség.

A legutóbbi, 2008-ban indult világválság során a közgazdászok jelentős része arra a konklúzióra jutott, hogy a szabályozás kiterjedése és a hatóságok fokozott szigora akadályozhatja meg a pénzügyi buborékok kialakulását, és állítja helyre a bizalmat. Ugyanakkor a járványhoz hasonló váratlan helyzetekben a kiterjedt szabályozás éppen a rugalmas reagálását lassíthatja. Emellett ismét a fokozottabb állami szerepvállalás dilemmájához érkezhetünk el.

Mindazonáltal e viták is új irányt vehetnek a járvány hatására. Érdemes megvizsgálni, hogy mi a legmeghatározóbb tendencia a gazdaságban a tartós változások alkalmával.

Reziliencia az új korszak kulcsszava?

A közgazdaságtan elemzése során egyre nagyobb szerep jut a viselkedési közgazdaságtannak. A koronavírus-járvány ráirányította a figyelmet arra, hogy a stabilnak, kiszámíthatónak és megszokottnak hitt világ mennyire törékeny. Hirtelen változások bármikor bekövetkezhetnek. Másrészt a 2020-ban lezajlott átalakulás hosszútávú folyamatok kezdete volt. Ilyen esetekben – a gazdasági szereplők szempontjából – már sokkal nagyobb szerepe van a tanulásnak, az új helyzet adaptálásának, és az alkalmazkodásnak. Így a 2020-as év egyik kulcsszava a reziliencia lett. A szó rugalmasságot jelent, pontosabban rugalmas ellenállási képességet, alkalmazkodóképességet, reaktivitást, de a problémákkal való megbirkózás képességét is magában foglalja. A tapasztalatszerzés útján történő tanulás evolúciós célt szolgál, ami elősegíti a jutalom megszerzését vagy a veszélyhelyzet elkerülését.

A változások gyakorlati következményeit a gazdasági szereplőknek – különösen a vállaltvezetőknek –érdemes figyelemmel kísérni, mint amilyenek az ágazati hatások, a nemzetközi környezet (export-import partnerek) és makrogazdasági környezet (GDP, fogyasztás, infláció, bérek vagy a hozamok és árfolyamok, melyek befolyásolhatják egy vállat árképzését, bér- vagy alapanyag költségeit és beruházási lehetőségeket). Megjegyzendő, hogy a reziliencia nem csupán a vállalatok vagy egyének életében fontos. Még az EU járvány utáni helyreállítást célzó NextGenerationEU eszközének (1,8 billió eurós újjáépítési terv) is fontos eleme lett az európai gazdaságok rugalmasabbá tétele.

Mi segítheti még az alkalmazkodást? A hálózatelmélet gazdasági vetülete megmutatja azt, hogy a kapcsolatok előmozdítják saját innovatív képességeik kibontakoztatását, megújulást, valamint az új piacok felé nyitást. A jelenlegi helyzetben digitális teret is lehet használni a kapcsolódásra. Továbbá a kapcsolódás és a nyertes-nyertes (win-win) kapcsolatok sokkal inkább jellemzik a jelenleg felfutó gazdasági modelleket, mint a zöld vagy körforgásos gazdaság, ahogy erről 2021. február 16-i cikkünkben is írtunk, és ahogyan Kriza Máté, 2021. március 5-i körforgásos gazdaságról szóló cikkét is megihlettük.

A jövőben talán már nem csak az lesz a közgazdáságtan nagy kérdése, hogy az állami beavatkozás vagy a piaci verseny mekkora teret kapjon. Az is fontossá válhat, hogy a piaci szereplők miként nyerhetnek minél rugalmasabb alkalmazkodási képességet vagy hogy kapcsolódásaikkal a versengésen kívül miként hatnak egymásra, (a legkisebb vállalkozástól az állami és nemzetközi szereplőkig).

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images