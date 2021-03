Üvegplafon az "összeszerelő üzemekben": nem könnyű áttörni a hazai cégeknek

Az elmúlt időszakban élénk szakmai diskurzus alakult ki a multinacionális vállalatok hazai gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatban. Legutóbb Braun Erik és Sebestyén Tamás mutatta be a hazai gazdaság külföldi függőségével és az „összeszerelő üzemek” alacsony beágyazottságával kapcsolatos eredményeit, reflektálva Palócz Éva korábbi gondolataira . Jelen cikkben egy feldolgozóipari vállalat beszállítói körének elemzésére támaszkodva szeretnénk betekintést nyújtani, hogy mekkora a hazai szereplők lemaradása beszállítói hozzáadott értékben.

Vitathatatlan, hogy a multinacionális vállalatok meghatározó szereplői a magyar gazdaságnak, hiszen alacsony számuk ellenére itt dolgozik a foglalkoztatottak mintegy negyede, a nettó árbevétel és a hozzáadott érték csaknem fele náluk képződik, ők valósítják meg a vállalati K+F 50%-át és a beruházások 40%-át. Termelékenységük háromszorosa a hazai vállalatokénak, a vállalatcsoportjuktól pedig jelentős versenyelőnyt örököltek a menedzsment, az alkalmazott technológia, minőségbiztosítás terén. Ha elfogadjuk a szakirodalom arra vonatkozó eredményeit, hogy e vállalatok puszta jelenléte különböző csatornákon (pl. beszállítói kapcsolatok, munkaerő-áramlás) pozitívan hathat a hazai szereplők tevékenységére és termelékenységére, akkor bizony e „donor” vállalatokat nem érheti panasz.

Ugyanakkor e tovagyűrűző hatások érvényesüléséhez két további feltételnek kell teljesülnie:

legyenek tanulni képes hazai vállalatok

és jöjjön létre hosszú távú kapcsolat a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok között.

A magyar gazdaság egyik területen sem teljesít jól. A hazai vállalatszerkezet elaprózódott, elenyésző számú a megfelelő üzemmérettel rendelkező hazai nagyvállalat, ráadásul egyes feldolgozóipari ágazatokban egyáltalán nincs hazai szereplő. A hazai vállalatoknak ezen felül jelentős a hátrányuk az alkalmazott technológia (lásd termelékenység) és a szakképzett munkaerőért folyó verseny (bérelőny) terén is. Hasonlóan lesújtó a kép, ha a külföldi tulajdonú feldolgozóipari vállalatok hazai beágyazottságát tekintjük. külföldi tulajdonú vállalatok meglehetős elszigeteltségben működnek: az alapvetően olcsó munkaerőre támaszkodó „összeszerelő üzemek” beszerzésükben jelentős mértékben importra támaszkodnak, értékesítésük túlnyomó többsége exportra történik, az ipari export hazai hozzáadott értéke alig haladja meg a 40 százalékot, a hazai beszállítók alkalmazása elenyésző.

Hasonló a helyzet az általunk megvizsgált német tulajdonú, több mint ezer főt foglalkoztató feldolgozóipari vállalat esetében is. E leányvállalat foglalkoztatja a cégcsoport munkavállalóinak 10%-át, ugyanakkor termelékenysége nem éri el a cégcsoport 50%-át sem. A vizsgált 2015-2019 közötti időszakban árbevétele teljes egészében exportból származott, míg a csaknem 50 milliárd forint értékű beszerzés 72%-át importból fedezte, a fennmaradó rész landolt csak magyar beszállítóknál. Ráadásul hazai tulajdonú magyar beszállítók részesedése csak 10%, a maradék 18%-ot külföldi tulajdon magyar beszállítók teljesítették. Utóbbi két csoport összehasonlítása alátámasztja a makró statisztikákat: míg a külföldi és a külföldi tulajdonú magyar beszállítók termelékenysége közel azonos, a hazai tulajdonú magyar beszállítókhoz képest több mint háromszoros a különbség. A külföldi tulajdonú magyar beszállítóknál az 1 főre eső bérköltség 57%-kal haladja meg a hazai tulajdonú beszállítókét és 70%-kal az iparági átlagot, ami jelentős szívóerőt jelenthet a szakképzett munkaerő alkalmazásában.

A beszállított eszközök összetettségét (ahol 1-5-ös skálán az 1 a legegyszerűbb, 5 pedig a legbonyolultabb eszközöket jelöli) vizsgálva az olló tovább nyílik (lásd fenti ábra): a komplex, magas hozzáadott értékű beszerzéseket a külföldi tulajdonú magyar beszállítók uralják, a hazai tulajdonú magyar beszállítók a külföldi tulajdonúakhoz képest több mint másfél, a külföldi beszállítókhoz képest pedig átlagosan egy kategóriával teljesítenek alul. Érdemes megfigyelni a 2016. évet: a vállalat ez évi magas technológia igényű gyártása kibővítette a komplex eszközökre az igényt, amelynek köszönhetően a hazai tulajdonú magyar beszállítók szállításaiban is megjelentek 5. kategóriás eszközök. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ha a leányvállalat a vállalatcsoporton belül feljebb tud lépni az értékláncban (upgrading) és termelékenyebb lesz, akkor az magával tudja húzni a fogadó ország beszállítóit is (hozzátéve, hogy ez a transzmisszió jobban érvényesül a külföldi és külföldi tulajdonú magyar beszállítóknál). Azonban a 2016. évtől eltekintve nem látszik előrelépés a magyar tulajdonú hazai beszállítóknál; a különbség ugyan csökken a másik két csoporthoz képest, de az üvegplafon „vastagsága” még így is egy-másfél kategória.

A külföldi tulajdonú vállalatok ugyanakkor nem csak komplex, fejlett technológiát igénylő termékeket szállítanak a vállalat részére. Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy Közép-Európa egyes pontjairól milyen összetettségű alkatrészek érkeznek a vállalathoz. Az ábra középső részén jól kirajzolódnak Németország, mint az anyaország kontúrjai, amelyen belül ugyan több a sötét színnel jelölt, összetettebb termékeket beszállító település, de számos helyről érkezik egyszerűbb termék is. Az egyszerűbb (1-3 kategóriák) beszállítóinak 75%-a külföldi, amelyek csaknem 20 milliárd forint értékben szállítottak a vállalat részére. E termékeket vélhetően hazai tulajdonú magyar beszállítók is elő tudnák állítani, azonban az anyavállalattal kialakult beszállítótói kapcsolatok miatt ezeket a bejáratott (többségében német) beszállítókat alkalmazzák a cégcsoport minden vállalatánál. A külföldi tulajdonú vállalatok dominanciája pedig még erősebbé válik, ha külföldi tulajdonú magyar vállalatok beszállításait és a cégcsoporton belüli tranzakciókat nem vesszük figyelembe (jobb oldal).

Elemzésünkben arra az eredményre jutottunk, hogy a beszállított termékek összetettsége hatással lehet a beszállítók függőségi viszonyaira is. Azt látjuk, hogy a vállalat elsősorban az egyszerűbb termékek beszállítóinak tevékenységében meghatározó (függetlenül a tulajdonviszonyoktól), míg a komplexebb termékeknél épp fordított a helyzet, a vállalat kiszolgáltatottsága nagyobb a beszállítók felé. Ennek akkor van különösen nagy szerepe, ha a vállalat megrendelései visszaesnek (pl. iparági ciklikusság vagy dekonjunktúra hatására), ami veszélybe sodorhatja a túlzott kitettséggel bíró beszállítók működését.

Összegzésképp elmondható, hogy a hazai tulajdonú magyar beszállítók részére igenis létezik egy vastag, de talán nem áttörhetetlen üvegplafon.

Ennek legyőzésében egyaránt segíthet, ha a leányvállalatok nagyobb szabadságot kapnak a beszállítók kiválasztásában, illetve, ha a leányvállalatok feljebb tudnak lépni cégcsoporton belül az értékláncban. Az azonban biztos, hogy a hazai gazdaság és ipar fejlesztését nem lehetséges és nem is célszerű e szereplők nélkül megvalósítani. Ezért ahhoz, hogy Magyarország az ellátási láncok átrendeződésének nyertese legyen, a magyar vállalatok fejlesztésén túl szükség van a külföldi tulajdonú vállalatok ösztönzésére is; nem csak a letelepedésben, hanem a hazai partnerekkel való együttműködésben is. Ehhez azonban előbb el kell dönteni, hogy milyen szerepet szánunk magunknak a nemzetközi munkamegosztásban. Összeszerelő üzem, multiknak beszállító hazai kkv szektor, nemzetközi szinten is versenyképes hazai nagyvállalatok, vagy valami egészen más? A gazdaságpolitikának pedig ennek megfelelően kell kialakítania az eszközrendszert, többek közt a beruházásösztönzés feltételeit. Ezt ugyanakkor elősegítheti, ha európai szinten gondolkodunk az ellátási láncokról (ami markánsan csak 2019-től jelent meg az uniós anyagokban), és az iparfejlesztés tagállami szint mellett kap egy európai dimenziót is.

A szerzők a számításaikat korábbi, Közgazdasági Szemlében megjelent tanulmányuk alapján végezték el.

