Több koronavírusos beteg lehet kórházban, mint arról hivatalosan tudunk

Péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett az operatív törzs ülésén, majd egy fotó jelent meg a Facebook-oldalán, amelyen "gyanús beteg" felirat látható, és mellette egy szám: 1430.

Hivatalosan 11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, a kapacitáskorlátok és a rendszer túltelítődése miatt viszont sejthető, hogy ez a szám némileg magasabb, (hiszen nem tudnak mindenkit időben letesztelni).

Orbán Viktor Facebook-oldalán megjelent fotó könnyen lehet, hogy azon gyanús betegek számát mutatja, akik vélhetően koronavírussal fekszenek kórházban - írja a 444. Az alábbi képről van szó:

Már korábban is megtörtént, hogy a miniszterelnök magasabb számot mondott be a pénteki rádióinterjújában, mint a hivatalos adat, a különbséget akkor is vélhetően a gyanús esetek tették ki. A kivetítőn látható 12,52% a lélegeztetetteket mutatja a kórházi ellátást igénylők arányában.

