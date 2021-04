Mi az, nem hiányozhat a magyarok asztaláról és 243 darabot eszünk meg belőle?

Magyarország évente 2,3 milliárd darab tojást használ fel. Folyamatosan emelkedik a fejenkénti fogyasztásunk: míg 2018-ban 240 darab tojást ettünk fejenként, addig a legutolsó KSH adat már 243 darabról számol be. A baromfiágazat tojástermelésből származó árbevétele tavaly 25,4 milliárd forint volt, ez enyhe növekedést mutat, ennek fő oka, hogy 2019-ben csökkent az éves átlagár, s ez 2020-ra visszarendeződött.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A hazai tojástermelés 2,66 százalékkal csökkent tavaly az előző évhez képest:

míg 2019-ben 1,12 milliárd darab tojást termeltek a regisztrált termelők, addig ez tavaly 1,09 milliárd darabra mérséklődött

- közölte Molnár Györgyi, a Magyar Tojásszövetség nevében a Portfolio-val.

2019-ban közel 4 millió tyúkot állított termelésbe az ágazat, 2020-ban számuk meghaladta a 4,2 milliót

a Baromfi Termék Tanács termelői adatszolgáltatása alapján. A tyúkállomány 8 százalékkal nőtt az előző évhez képest, visszarendeződött a megelőző évek szintjére.

Előrejelzéseik szerint ez azt is jelenti, hogy a tojástermelés is nő idén:

1,15-1,2 milliárd megtermelt tojással számolhatunk a regisztrált termelésből.

Az elmúlt évek összfogyasztása, felhasználása nem nagyon változott, 2,3 milliárd darab körül alakul.

A belföldi igény mintegy 50 százalékát az üzemi termelés, 28 százalékát a háztáji teljesíti, 21-22 százalékát pedig az import elégíti ki. Becslések szerint a háztáji termelésből 600 millió darab tojás származik,

az import 480-520 millió db körül mozog évente.

Messze nem ellensúlyozza a drágulás a takarmányárak emelkedését

A takarmányárak rendkívüli emelkedést mutattak az elmúlt időszakban. A gabonafélék árai 25-30 százalékkal emelkedtek az elmúlt félévben. A takarmánybúza ára már októberben tonnánként 60 ezer forint fölé emelkedett, míg a kukoricáé az év végével. A kész tojótáp árak is mintegy 35-39 százalékkal emelkedtek 2020 végére. Takarmányipari szakértők a

2021 második félévére 50-70 százalékos alapanyagár emelkedést jeleznek előre

2020 azonos időszakához képest. Ezek az adatok előrevetítik, hogy a termelés költsége, a termék önköltsége is folyamatosan növekszik. Ennek mértéke 15 százalék körüli lehet. Az ágazat – mint minden állattenyésztési ágazat - nem tudja elkerülni a beszállítói ár emelését. A forgalmazók, ha kompenzálni is képesek árpolitikájuk révén a termelő áremelést, előbb-utóbb ők is a fogyasztói ár emelésére kényszerülnek.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján 2021 9-10. hetében a budapesti és vidéki nagyvárosok piacain 35 és 50 Ft között lehetett étkezési tojást kapni, míg a budapesti üzletekben bruttó 45-46 forint volt darabja. Nézve az idei,

3,6 százalékos áremelkedést a boltokban,

messze nem ellensúlyozza a takarmányárak emelkedését. A teher még mindig a termelő vállán van - tette hozzá Molnár Györgyi.

Címlapkép forrása: MTI/Sóki Tamás