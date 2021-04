Még mindig félmillióan dolgozhatnak távmunkában Magyarországon

A koronavírus első hulláma idején tavaly májusban 760 ezer főnél érte el a csúcsát a távmunkában, vagy home office-ban dolgozók száma Magyarországon, aztán télen a második hullám idején már jóval kevesebben dolgoztak távmunkában és a számuk januárban 510 ezer fő körül tetőzhetett, aztán februárban 482 ezer főre csökkent – derül ki a KSH legfrissebb összesítéséből, amely immár területi és ágazati szinten is bemutatja a tavalyi távmunka folyamatokat. Az idén március 8-tól tegnapig tartó szigorúbb korlátozások (kijárási tilalom, boltzár) alatt a home office-ban dolgozók száma bizonyára ismét emelkedett, és most az enyhítések hatására az elmúlt hónapok számai alapján nagyjából félmillió fő körül lehet.

Az erősebb második hullám mellett is kevesebben dolgoztak távmunkában ősszel-télen

A KSH március végi anyaga már rámutatott arra, hogy bár a koronavírus második hulláma jóval erősebb volt tavaly ősszel-télen, mint az első hullám tavasszal, mégis jóval kevesebben dolgoztak távmunkában a második hullámban, mint az elsőben. Aztán itthon február közepétől elindult hivatalosan is a harmadik hullám, de ezzel együtt is kevesebben, 482 ezren (a foglalkoztatottak 10,9%-a) dolgoztak távmunkában a KSH adatai szerint. Ez azonban még mindig közel ötszöröse annak, mint a koronavírus hazai megjelenése előtti utolsó teljes hónapban, 2020 februárjában jellemző volt: akkor 100 ezer körül volt a létszámuk.

A központi régióba koncentrálódik a távmunka

A KSH a mostani anyagában a 2020-as földrajzi, iskolai végzettség és ágazatok szerinti eloszlást is bemutatja távmunka kapcsán. Eszerint a távmunkában vagy home office keretében dolgozók közel kétharmada a központi régiókban él, 2020-ban Budapesten minden ötödik, Pest megyében minden tizedik foglalkoztatott dolgozott ilyen módon. Arányuk Észak-Magyarországon, a Dél-Alföldön és a Közép-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, egyaránt 4,2%.

Döntő többségük felsőfokú végzettséggel rendelkezett

A távmunkában vagy home office-ban dolgozók részletesebb bontását is közzétette 2020-ra a KSH. Az anyag szerint felülreprezentáltak a nők, a 25–44 évesek és a városban élők: az előbbi két kategóriában minden tizedik, az utóbbiban – a fővárost is beleszámítva – minden kilencedik foglalkoztatott így dolgozott. Döntő többségük (77%-uk) felsőfokú végzettséggel rendelkezett, az érettségizettek aránya 21%, a szakmunkás, szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezőké és a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezőké pedig elenyésző (1,6, illetve 0,4%) volt. Az anyag megjegyzi azt is, hogy a digitális oktatásra való áttérés miatt az otthoni munkavégzés nagyobb arányban érinti azokat, akik 15 éven aluli gyermeket nevelnek.

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók döntő többsége, 83%-a az alkalmazottak közül került ki. A foglalkoztatásban betöltött súlyukhoz viszonyítva azonban a nem alkalmazotti jogviszonyban állók – egyéni vállalkozók, társas vállalkozás vagy szövetkezet tagjai, illetve segítő családtagok – voltak felülreprezentáltak.

Nyilván érthető, hogy elsősorban a szellemi foglalkozásúak munkája végezhető távmunka vagy home office keretében, és így az jött ki, hogy körükben 2019 és 2020 között az arány 4,2%-ról 18%-ra nőtt. A KSH adatai azt is tartalmazzák, hogy az átlagosnál nagyobb arányban éltek ezzel a lehetőséggel az 50 főnél nagyobb telephelyek és az állami tulajdonú munkahelyek dolgozói (10, illetve 11%).

A munkáltató főtevékenysége alapvetően behatárolja az otthoni munkavégzést

Az is érthető, hogy a távmunkában, home officeban dolgozók aránya jelentősen eltér az egyes nemzetgazdasági ágazatok között. A KSH adatai szerint 2020 egészére nézve az információ, kommunikáció (39%), a tudományos és műszaki tevékenység (33%), a pénzügyi szolgáltatás (30%) és az oktatás területén (21%) volt kiemelkedő a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya, míg a mezőgazdaságban és az egészségügy, szociális ellátásban – az e területek természetéből fakadóan – alig fordult elő.

Címlapkép forrása: Getty Images