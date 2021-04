Merre tovább, magyar gazdaság? Milyen pusztítást okozhatott a harmadik hullám?

Idén sajnos részben megismétlődni látszik a tavalyi forgatókönyv. Február közepéig többnyire kedvező gazdasági adatokat láthattunk, a járvány második hulláma is laposodott, sokan bíztak abban, hogy az európai gazdaságok fokozatosan nyithatnak. Ezzel szemben a koronavírus-járvány új erőre kapott, több ország is további korlátozásokat jelentett be, és felvetődik a kérdés, hogy ismét át kell-e írni a globális és a magyar forgatókönyveket.

Konkrétan 5 százalékon „túli” éves visszaesést várt a piac Magyarországon, ehhez képest 3,7 százalékos volt a csökkenés, sőt, a harmadik negyedévhez képest összejött egy szerény többlet. Ez pedig azt mutatta, hogy a járvány második hullámára a korábbi kilátásokhoz képest sokkal kedvezőbben reagált a magyar gazdaság. A jó negyedik negyedév után a növekedési prognózisokat számos ország, köztük Magyarország esetében is javították, és úgy tűnt, hogy akár már a jövő év első felére ledolgozhatjuk a koronavírus okozta gazdasági sokkot. Az idei év elején bizakodni lehetett a fokozatos lazításban és ezzel párhuzamosan a fokozatos gazdasági élénkülésben. Majd jött a harmadik hullám, amely a két korábbinál súlyosabban alakult. Vagyis lazításról szó sem lehetett, sőt, újabb szigorításokra került sor, ez pedig megakasztja a várva várt felívelést. Egyelőre – április elején – még mindig a bizonytalanság az egyik legfontosabb tényező, nem látni pontosan, hol, mikor kezd enyhülni a harmadik hullám, milyen tempóban haladnak az oltási programok, ennélfogva azt is nehéz pontosan megmondani, hogy mikor kerülnek tartósan emelkedő pályára az egyes gazdaságok. Az viszont biztos, hogy a GDP-termelést biztosító ágazatoktól nagyon eltérő eredmények várhatóak. Ugyanakkor, szemben Európa jelentős részével, Magyarországon elkezdődtek a lazítások, ezért érdemes végignézni, hogy hol állnak ez egyes szektorok a válság előtti szintekhez képest, és mikor térhetnek vissza a korábbi növekedési trendjükhöz. Ahogy az a következő ábrákon is látszik, a GDP termelési oldalának főszereplői eddig is és várhatóan a következő időszakban különböző pályán mozoghatnak. (Az előrejelzéshez a negyedéves, szezonálisan igazított GDP-teljesítmény komponenseit használtam, fix bázison.) A harmadik hullámmal szemben legellenállóbb ágazatnak az építőipar tűnik. A lakásépítések felfutása mellett hihetetlen mértékben nőtt a rendelésállomány az egyéb épületeknél, ez pedig elsősorban az uniós forrásokon alapuló, infrastrukturális fejlesztési boomot vetít előre. Ez a szektor a következő időszakban is trendszerű bővülést produkálhat. Az iparban már árnyaltabb kép. A külső környezet nagyon vegyes, miközben az Egyesült Államok és Kína működik, így onnan érkezik kereslet, az európai piacról ez kevésbé mondható el. Ráadásul a magyar iparban kiemelt szerepet játszó autógyártás gyengén kezdte az évet, az európai újautó-eladások az év első két hónapjában több mint 19 százalékkal estek vissza, ráadásul a globális chiphiány termelési gondokat okozhat a szektornak a következő hónapokban is. Mindennek dacára a megrendelések és a bizalmi indexek relatív kedvező képet festenek a szektor számára, így az első negyedéves kisebb megtorpanást követően visszatérhet a növekedés és 2022-ben már a korábbi trend közelében alakulhat a termelés. A mezőgazdaság a járvány nélkül is egy változékony teljesítményt nyújtó ágazat, az időjárás ugyanis alapvetően meghatározza a szektor eredményeit. A tavalyi gyengébb teljesítményt ledolgozhatja az ágazat, de inkább stagnáló trendre van kilátás a következő időszakban. A járvány, ezen belül a harmadik hullám legnagyobb vesztese a szolgáltatási szektor, ám lényeges, hogy az ágazaton belül vannak durván leszakadó területek és akadnak jól teljesítő szegmensek. A vendéglátás, a turizmus újabb súlyos csapást könyvelhet el. A kultúra különböző szegmenseiben is kiábrándító a helyzet, mondjuk a rendezvény- és koncertszervezésben. Mivel 2021 első negyedévében végig érvényben maradtak azok a korlátozó intézkedések, amelyeket novemberben vezettek be, visszaesés szinte borítékolható az év első három hónapjában. A nyitás élénkülés hozhat, de a korábbi növekedési trendet még sokáig nem érhetik utol. Szintén nagy esést szenvedtek el a szállítás, raktározás, illetve az ingatlanügyletek, ráadásul egyik terület sem mutatott érdemi felpattanást 2020 második negyedévének mélypontjához képest, viszont várhatóan nem estek tovább az elmúlt hónapokban. Az év hátralevő részében élénkülés várható, de az óriási lemaradást még a következő két évben sem valószínű, hogy le tudják dolgozni. A következő két nagy csoport (szakmai, tudományos. műszaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, valamint a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, oktatás, humánegészségügy, szociális ellátás) esetében egyértelmű visszapattanást láthattunk 2020 második negyedévéhez képest. Bár egyelőre úgy tűnik, nem tudnak teljes mértékben visszatérni a korábbi trendjükhöz, különösen a második csoport esetében már idén év végén megközelíthetik azt. A mostani válságban eddig a két legkiegyensúlyozottabb csoportoknak a szolgáltatásokon belül az információs-kommunikációs, informatikai és pénzügyi szolgáltatások bizonyultak. Ugyan itt is látszódnak a válság hatásai, 2020 végén is közel álltak a korábbi trendjükhöz, és bár vannak kockázatok, várhatóan tartani tudják az előző évek növekedési dinamikáját. Összességében elmondható, hogy a harmadik hullám miatt még szélesebbé válnak a szakadékok a különböző ágazatok között és emiatt teljesen eltérő sebességgel jöhetnek ki a járvány okozta válságból. Az építőipar és talán az ipar inkább V-alakú görbét rajzolhat. A súlyos veszteségekkel, kereslethiánnyal küzdő szektorokban – például a vendéglátás, turizmusban – még teljesen bizonytalan a kilábalás időpontja. Ráadásul a járvány harmadik hulláma miatt a kínálati oldal is nyomás alá kerülhetett és zsugorodhatott, azaz több szolgáltató felhagyhatott a tevékenységgel, mivel nem tudta finanszírozni a járvány alatti lényegében zéró bevételes időszakot. Az idei év növekedési kilátásait illetően az első negyedév kedvezőtlenebbül alakulhatott, mint arra év elején számítani lehetett, ugyanakkor a társadalom átoltása gyorsabban halad, így a gazdasági nyitás is hamarabb kezdődik, amely a belső kereslet felfutásán keresztül támogatja a kilábalást. Természetesen a járványhullámok alakulása továbbra is nagy bizonytalanságot jelentenek, 2021-ben 4,5 százalék körüli növekedésre lehet számítani. Amíg idén a szolgáltatószektor lemaradó ágazat maradhat, és várhatóan még 2022-ben sem sikerül visszazárnia a korábbi trendhez, jövőre ez a szektor húzhatja leginkább a növekedést és összességében 5,3 százalék körül bővülhet a magyar gazdaság. 