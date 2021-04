Operatív törzs: egyelőre nem mentesít a karantén alól a vakcinaigazolás

Kiss Róbert azt a kérdést olvasta be, amely arra vonatkozott, hogy az oltás után is vannak-e koronavírus-megbetegedések. Galgóczy Ágnes elmondta, hogy igen, vannak ilyen esetek, ezért mindenkinek be kell tartani az előírásokat az oltás után is.

Nem eresztette bő lére mai mondandóját az operatív törzs, ezzel be is fejeződött a sajtótájékoztató.