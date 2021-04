Koronavírus-korlátozások: hatalmasat lazított a kormány

Április 7. óta új, enyhébb járványellenes védelmi szabályok mentén élik a magyarok az életüket, miután a kormány úgy döntött, hogy a 2,5 millió beoltott szám elérése után megindulhat az újranyitás. A kormány szabályokon lazító döntése meg is látszódik az egységes nemzetközi módszertan mentén készült szigorúsági index értékén. Idősorosan és nemzetközi kontextusban is jelentős lazításról beszélhetünk.

Április 6-án, vagyis múlt kedden, a járvány elleni védelmi intézkedések lazítása előtti napon az Oxford Egyetem által készített szigorúsági index (ami a korlátozó intézkedések erősségét méri egy 0-tól 100-ig terjedő skálán) értéke Magyarország esetében 79,63 volt.

A múlt szerdán életbe lépett, korlátozásokon enyhítő kormánydöntés viszont nagy változást hozott az index értékében. Az egységes módszertan alapján számolt mutató értelmében

a magyar intézkedések szigorúsága jelentősen csökkent, 70,37 pontra.

Ez egyben azt is jelenti (ahogyan az az alábbi ábráról leolvasható), hogy a jelenleg érvényes szigorúság mértéke hazánkban alacsonyabb, mint a március 8-i második szigorító kört megelőzően. Vagyis az április 7-én - a 2,5 millió beoltotti számhoz kötött, automatikusan - életbe lépett enyhítések (a kijárási tilalom időtartamának szűkítése, minden üzlet megnyitása négyzetméter alapon és hosszabb nyitva tartása, több szolgáltatás újranyitása) összességében nagyobb lazításnak feleltek meg, mint a március 8-ától alkalmazott második körös szigorítások.

Uniós összevetésben a magyar szabályok szigorúsága jelenleg így a középmezőnyben helyezkedik el, 12 ország alkalmaz erősebb korlátozásokat, mint hazánk. A múlt heti enyhítés előtt csupán 5 ország volt Magyarország előtt a szigorúság tekintetében. Vagyis ebben a tekintetben is komoly lazításnak felel meg a múlt heti döntés.

Még több lazítás kilátásban

Ami pedig a kilátásokat illeti: a kormány döntése értelmében jövő héten két fokozatban enyhülnek a védelmi szabályok:

Ennek következtében a jövő héten frissülő Oxford-szigorúsági index értéke tovább fog csökkenni, igaz várhatóan nem akkora mértékben, mint ahogyan az a kormány eredeti terveiből kiolvasható volt. A múlt héthez képest ugyanis lassított a kormány a nyitás tempóján. Közben azt is meg kell említeni, hogy az alapvető védelmi szabályok érvényességének időtartamát május 23-ig meghosszabbította a kormány, vagyis az alapvető szigor (kijárási korlátozás, kötelező maszkviselés, távolságtartás, gyülekezési tilalom, stb.) még legalább 5 hétig marad.

Az újranyitás jövő héten esedékes második (kétlépcsős) lazítási fokozatát már most ismerjük, azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ezek után is - legalábbis a kormány kommunikációja szerint - újabb, a szigorúságon enyhítő kormánydöntések várhatók a közeljövőben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter például egyenesen azt mondta, hogy ha a jövő hét közepén eléri hazánk a 3,5 millió beoltottat, akkor fog dönteni arról a kormány, hogy később 4-4,5-5 millió beoltott esetében milyen enyhítéseket hoz. Előrevetítette azt is, hogy 4 millió beoltott esetén lesznek olyan lazítások, amik csak az igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkoznak majd.

Ennek súlyos ára van

A megvalósult múlt heti lazítás nemzetközi skálán kimutatott mértéke jól szemlélteti a kormány újfajta járványkezelési stratégiáját. A kormány az (elkésett márciusi) szigorítás óta folyamatosan erőteljes lazító retorikai üzemmódban van, amihez képest a feloldások - szembenézve a realitásokkal - több hetet csúsznak.

A járványkezelés ugyanakkor még így is pengeélen jár,

hiszen az egészségügy magas leterheltsége mellett próbálja az - oltásokkal is jelentősen megtámogatott - immunitás növekedését azonnal enyhítő lépésekre váltani.

Korábbi cikkünkben már kiemeltük, hogy nem árt tisztában lenni ennek a stratégiának a következményeivel. Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium tanácsokat adó Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai projektcsapat tagja Népszavának adott interjújából kiderült ugyanis, hogy ha a kontaktusok száma olyan maradna, mint amilyen húsvét előtt volt (vagyis a szigorból nem engedne a kormány és az emberek hasonlóan fegyelmezettek lennének - a szerk.), akkor "körülbelül kéthetente megfeleződhetne a napi esetszám, gyakorlatilag hetek alatt eljuthatnánk oda, hogy csak napi néhány száz új megbetegedést regisztrálunk". "Ezt a folyamatot lassítani fogja a korlátozó intézkedések feloldása, és innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy hány héttel lesz hosszabb a lejövetel. Ha csak tíz százalékkal emelkedik a kontaktusok száma, akkor két hét helyett máris négy hét kell az esetszám feleződéséhez" - fejtette ki a szakember. Vagyis az ugyan fékezett, de fokozatos nyitás stratégiájának súlyos ára van ahhoz a forgatókönyvhöz képest, mintha egyáltalán nem lenne nyitás még a következő hetekben (tartósan fennmaradna a szigor), és a járvány sokkal gyorsabban csengene le. A gyorsabb lecsengés gyorsabb ütemben javuló kórházi állapotokkal, kevesebb súlyos beteggel, kevesebb lélegeztetésre szoruló beteggel járna és ebből kifolyólag alacsonyabb halálozási számokkal.

Címlapkép: Védőmaszkot viselő járókelők a budapesti Örs vezér téren 2020. november 11-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán