Forró, trópusi éjszakák várnak a magyar városokra

Major András

Alaposan meg fog ugrani azoknak az éjszakáknak a száma a magyar városokban, amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 Celsius-fok alá. Budapest legsűrűbben beépített részein a trópusi éjszakák éves száma a 60-at is meghaladhatja a 21. század végéhez közeledve, ezeken a területeken nyáron már most is több mint 5 fokkal melegebb van, mint a városkörnyéki területeken - derült ki a Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HUPCC) Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferenciáján.