Néhány kivételtől eltekintve erőteljesen emelkedett az alapvető élelmiszerek, vagy azok előállításához szükséges alapanyagok ára - legalábbis ez a következtetés vonható le az Agrárközgazdasági Intézet áprilisban közzétett agrárpiaci jelentéseiből. Az előállítóknak nemcsak az időjárás viszontagságaival kellett szembenézniük, hanem a koronavírus-járvány okozta kihívásokkal is.

Az AKI adatai alapján a budapesti nagybani piacon a belpiaci, 47–57 mm-es gömb paradicsom kilója 685 forintos átlagáron szerepelt a 14. heti kínálatban, ezzel szemben a spanyol származásút 587 forintért értékesítették, a hazai 5 százalékkal, a külpiaci pedig 44 százalékkal haladta meg a 2020. évi azonos heti árát. Ezzel szemben kilogrammonként 680 forintot tett ki a belföldi termesztésű, 30–70 mm vállátmérőjű tölteni való édes paprika átlagára, ez 10 százalékos csökkenést jelent az az egy évvel és az egy héttel azelőttihez képest. A hazai magasabb, 960 forint/kilogramm heti átlagáron került a fővárosi nagybani piac kínálatába a török importú, mintegy 70 milliméteres paprika.

Csökkenést mutattak a káposztafélék átlagárai a tavalyi év azonos időszakához képest: a hazai, tavalyi termésből eltárolt fejes káposzta kilónként 130 forintért, a vörös káposzta 180 forintért, a kelkáposzta 255 forintért került a választékba a vizsgált héten. Tíz forinttal olcsóbb volt a Hollandiából importált fejeskáposzta, ugyanakkor a primőr kelkáposztát 420 forintért árulták.

Hazai termék a 14. héten nem szerepelt karfiolból és brokkoliból, de az olasz áru olcsóbb lett: míg előbbi kilogrammonként 744 forintba, addig utóbbi 785 forintba került.

A Budapesti Nagybani Piac egész évben kínál belföldön termesztett hónapos retket és újhagymát - írták a jelentésben, amely adatai szerint egy csomó retek termelői ára 176 forintot tett ki az idei év 1–14. hetében, ami 5 százalékos mérséklődés az előző év azonos hetéhez képest. Ugyanebben az időszakban az olasz importból származó hónapos retek nagykereskedelmi ára 19 százalékkal, kilónként 146 forintra nőtt. A belföldi újhagyma termelői ára 11 százalékkal 162 forint/csomóra emelkedett, az importterméké nem változott, 188 forint/csomó körül alakult. A hazai felhozatal bővülésével az idén is eltűnik az importált újhagyma és hónapos retek a kínálatból.

Az AKI által megfigyelt tíz üzletláncban a hónapos retek fogyasztói átlagára 230 forint/csomó volt, az újhagyma csomóját 267 forint fogyasztói átlagáron kínálták 2021 1–14. hetében.

Elszállt a szamóca ára

Származási országtól függően az importszamóca kilogrammonként 1000 és 1300 forint volt, de már felbukkant a nagyon korai termesztésű hazai szamóca is, amelynek ára jelentősen elszállt, a tavalyi azonos hetet 17 százalékkal meghaladóan 3500 forint/kilogramm termelői áron értékesítették.

Nemcsak az eper ára emelkedett, hanem a hazai termesztésű, lédig kiszerelésű almák ára is, a 14. héten az egy évvel ezelőtt jellemző árukat 20–28 százalékkal haladták meg. A Budapesti nagybani piaci körkép alapján az Idared kilogrammonként 275, a Gala 320, a Starking 350, a Golden pedig 300 forintért került a kínálatba.

Emelkedik a hús és tojás ára is

Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke szerint nagyon összetett a helyzet a húsiparban, mivel van egy kereslethiány a HoReCa-szektor (szállodák, éttermek, kávéházak) részéről, de egyre nagyobb gondot jelent az, hogy

A TAKARMÁNYÁRAK NÖVEKEDÉSE MIATT AZ ÁLLATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÖNKÖLTSÉGE DRASZTIKUSAN EMELKEDIK.

Ezt érvényesíteni a következő hónapokban a termékek fogyasztói árában hatalmas feladat lesz a húsipar számára. Erről bővebben a következő cikkben nyilatkozott a Portfolio-nak a szövetség elnöke:

Hasonló képet vetített előre a Tojásszövetség is, mivel az állattenyésztés azon szegmensére is hatással van a takarmányárak növekedése, és így nem tudja elkerülni a beszállítói ár emelését. A forgalmazók, ha kompenzálni is képesek árpolitikájuk révén a termelő áremelést, előbb-utóbb ők is a fogyasztói ár emelésére kényszerülnek.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján 2021 9-10. hetében a budapesti és vidéki nagyvárosok piacain 35 és 50 Ft között lehetett étkezési tojást kapni, míg a budapesti üzletekben bruttó 45-46 forint volt darabja. Nézve az idei, 3,6 százalékos áremelkedést a boltokban, messze nem ellensúlyozza a takarmányárak emelkedését.

Nem fürdünk tejben-vajban

Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 111,76 forint/kilogramm volt 2021 márciusában. A fehérjetartalom 0,02 százalékpontos romlása, a zsírtartalom stagnálása és az alapár 1 százalékos növekedése mellett a nyerstej átlagára 1 százalékkal emelkedett 2021 márciusában a 2021. februárihoz képest és 4 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát - olvasható az AKI tejre és tejtermékekre vonatkozó aktuális agrárpiaci beszámolójában.

A jelentés szerint idén márciusban az előző év azonos hónapjához képest a belföldi előállítású tejtermékek közül emelkedett a natúr vajkrém 7 százalékkal, a kefir 4 százalékkal, a tehéntúró 3 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej 2 százalékkal, az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej, a 2,8 százalék zsírtartalmú zacskós és dobozos friss tej, valamint a natúr joghurt egyaránt 1 értékesítési ára százalékkal. Ezekkel szemben a trappista sajté stagnált, míg a gyümölcsös joghurté és az ömlesztett sajté egyaránt 1 százalékkal, az adagolt vajé 3 százalékkal csökkent.

Hivatkoznak a KSH adataira, amely alapján a trappista sajt fogyasztói ára áfa nélkül 3 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL-(hosszan friss) tejé 2 százalékkal, az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL (hosszan friss) tejé 1 százalékkal emelkedett, míg a 2,8 százalék zsírtartalmú UHT-(tartós) dobozos tejé stagnált ugyanebben az összehasonlításban.

