Napokon belül nyithatnak a magyar szállodák - Mire számíthatunk?

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése alapján úgy tűnik, hogy a 4 millió oltás elérése után, már jövő héten véget érhet a szállodaipar szűk hat hónapja, és akár már április végén kinyithat, aki tud. Tavaly november 10-e óta csak üzleti utazás vagy oktatási célból fogadhattak vendégeket. A veszteségeket még megbecsülni sem lehet, a legnagyobb kérdés pedig most az, hogy milyen munkaerővel tudnak nekivágni a szállodák az új időszaknak. Egyelőre csak az tűnik biztosnak, hogy olyan vendégeket fogadhatnak csak, akinek van védettségi igazolványa.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy becsülte, hogy a jövő hét közepén, szerdán-csütörtökön meglehet a négymillió beoltott. Akkor pedig megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. A kormányfő szinte valamennyi nagy szolgáltatást megemlített, amelyek újra elindulhatnak. Azt is közölte, hogy a 4 millió oltás elérése után kinyithatnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is. Megismételte, hogy a nyitási lehetőség ellenére nemcsak áprilisra, hanem májusra is kifizeti még a turizmus-vendéglátás számára a bértámogatást a kormány.

Újranyitás, de ki fog itt dolgozni?

Egy kis panziót meg lehet nyitni egy hét alatt, főleg akkor, ha csak a családtagok dolgoznak ott. Komolyabb vidéki szállodát viszont legalább 2 hét kinyitni. Itt takarítani, fertőtleníteni kell. A szobákat pedig elő kell készíteni. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák- és Éttermek Szövetségének elnöke a Portfolio-nak azt mondtam most a legfontosabb kérdés az, hogy az kivel kellene kellene. Az lesz az egyik fő probléma ugyanis, hogy sokan elmentek a szektorból. Pontos adatok ugyan nincsenek, de a járvány előtt a vendéglátásban dolgozó mintegy 200 ezer ember közül 70-80 ezren, de akár 100 ezren is elveszíthették az állásukat. A szállodaiparban pedig nagyjából a járvány előtti létszám fele maradhatott meg. Egy része máshol megtalálta a számításait, és nem akar visszajönni a turizmus-vendéglátásba.

Van olyan is, aki a bizonytalanság miatt egyelőre kivárhat, mert tavaly az újranyitást követő újabb záráskor már megégette magát

– magyarázta a helyzet munkaerőpiaci bonyolultságát Flesch Tamás. A Magyar Szállodák- és Éttermek Szövetségének elnöke úgy látja, hogy még az is nagy kérdés, hogy a munkaerő-kölcsönzők cégeknek hogyan lesz embere, ha a szállodák hozzájuk fordulnak.

A munkaerő-kérdés egy érdekes aspektusára hívta fel a figyelmet Czellecz Zoltán, a munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Work Force operációs igazgatója. „A jól haladó hazai programnak köszönhetően egyre többen kapnak oltást a vendéglátásban, idegenforgalomban dolgozók közül, és könnyen elképzelhető, hogy ha az oltásokkal gyengébben álló európai országokban is kinyithatnak az éttermek, szállodák, sok vállalkozás megfontolja majd, hogy külföldről, így Magyarországról hozzon védettséggel rendelkező munkatársakat” – értékelt Czellecz Zoltán. Ez tovább nehezítheti például majd a nyitásra készülő hazai szállodák helyzetét, mert nem csak nehezebb lesz munkatársat találni, de valószínűleg a nemzetközi verseny miatt jóval magasabbak lesznek a költségek is, tette hozzá.

Milliós, tízmilliós költségek

A szállodaiparban egyébként úgy számolnak, hogy a kisebb panzióknál pár millió forint, a nagyobb hoteleknél viszont akár több tízmillió forintba is kerülhet az újranyitás. „Csak az éttermi rész árufeltöltése 10 millió forintos összeg lehet, de az új emberek felvétele, munkaruhák megvásárlása, az új emberek kiképzése mind-mind pénzbe kerül” – sorolta a költségeket Flesch Tamás. Megjegyezte azt is, hogy mivel a kicsi és nagy piaci szereplők is anyagilag kivéreztek a kötelező zárvatartás hónapjaiban, ezért nagy baj lesz, ha a szállásadók bérversenybe kezdenek egymással, és így próbálnak meg magukhoz munkaerőt csábítani.

Flesch Tamás csak rövidtávon számít erre, főleg akkor, ha a Balaton is beindul. „Nemcsak pénz kérdése a munkaerő. Bízunk abban, hogy a dolgozók számára fontos lesz az is, hogy a munkáltató mit tudott adni az elmúlt időszakban. Megtartotta-e őket a zárvatartás alatt, ha alacsonyabb fizetéssel is” – vázolta a reményeit Flesch Tamás.

Az iparági várakozás az, hogy az újranyitásban inkább a vidéki szállodák fognak jeleskedni. Budapesten nagyon kevés hotel nyithat ki, mert nincsenek turisták.

A miniszterelnök bejelentése alapján a szálláshelyeket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd igénybe venni. A szállodaszövetségnél úgy nyilatkoztak a Portfolio-nak, hogy jobban örültek volna egy kapacitási korlátnak, de természetesen, ha ez az előírás, akkor betartják. Várják, hogy a kormány ennek megteremtse a jogi hátterét. A szálláshelyadók arra számítanak, hogy bejelentkezéskor kötelező lesz majd elkérni a védettségi igazolványt, és ennek hiányában nem adhatják majd ki a szobát. Biztosak abban is, hogy a GDPR, vagyis adatvédelmi előírások miatt az oltást vagy a koronavírus-fertőzésen átesést bizonyító dokumentumot nem másolhatják majd le.

Címlapkép: Getty Images