Újabb befektetői nyomás csapódik a vállalatokon - Gondban lesz, aki nem száll be a hárombetűs játékba

"Minden adat, amit közzétesz egy vállalat, az sokkal jobb, mintha semmit nem hozna nyilvánosságra" - hangzott el a javaslat a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) V4 ESG konferenciáján. Tanácsok és ajánlások az ESG brutálisan növekvő világából, ahol a befektetői nyomás, a transzparencia előnyei és a fenntarthatósági jelentésekkel kapcsolatos nehézségek voltak középpontban. Akiket még nem csapott meg az ESG-ben rejlő lehetőségek szele, ahhoz folyamatos kommunikációval igyekeznek eljutni a régiós tőzsdék, illetve a könnyebb megértés okán ESG útmutatókat, ajánlásokat hoznak létre a régiós országok. Lássuk, hogyan áll Magyarország és a szomszédaink az ESG szempontok befogadásában!

Elképesztő növekedés előtt áll a fenntarthatósághoz kapcsolódó eszközökbe érkező befektetési volumen, globálisan és az EMEA országaiban 2-2,2-szeres növekedés várható 2025-re - mondta el Mirjam Staub-Bisang, a BlackRock Svájc Managing Directora, aki a befektetési szempontok és a klímakockázat kapcsolatáról tartott előadást a V4 ESG Konferencián tegnap. Ahhoz, hogy az ESG szempontok egyre több vállalat működésébe begyűrűzzenek és egyre több befektető biztonsággal tudja ezeket használni és figyelembe vehessek ezeket egyes döntések során, le kell küzdeni egy nagy akadályt.

Ez az akadály nem más, mint a rossz minőségű ESG adatok. Még nem elég robusztusak és nem megbízhatóak eléggé. Olyan mintha az egyik pénzügyi mutató azt mutatná, hogy negatív, a másik, hogy pozitív a vállalat cash flow-ja.

Mirjam Staub-Bisang előadásának további fő pontjai:

A gyorsuló növekedést és a legnagyobb cégek elköteleződését jól mutatja, hogy az S&P 500 cégek 90 százaléka 2019-re már része volt valamelyik ESG minősítésnek.

A klímakockázat költsége már most hatalmas méreteket ölt. Azok a természeti katasztrófák, amelyek az éghajlatváltozásból fakadtak 2020-ban 210 milliárd dollárt emésztettek fel.

A klímakockázat és a klímapolitika egyértelmű hatással van a gazdaságra és az országok GDP-jére. Európában a klímapolitika kumulatív hatása a GDP 10,1%-kát teszi ki.

Befektetők preferenciái átalakulnak, ez a nyomás egyéb szempontok mellett, egyre több vállalatot késztet arra (2020-ra ezek száma 9526-ra nőtt, a 2019-es 8361-ről), hogy nyilvánosságra hozzák a klímastratégiájukat, és világossá tegyék, hogy milyen fenntarthatósági célok és eredmények kötődnek hozzájuk.

A klímakockázat befektetési kockázat, ezért a fenntarthatóság az új befektetési standard.

ezért a fenntarthatóság az új befektetési standard. A BlackRock befektetési meggyőződésének két fontos része van, egyrészt, hogy az eszközárazás és a portfóliókockázatok nem fedik le teljes mértékben a fenntarthatósághoz kapcsolódó tényezőket. Másrészt, hogy a piac felgyorsítja a tőke újraelosztását és ebből azon vállalatok és eszközök részesülhetnek, amelyek figyelembe veszik a fenntarthatósági kérdéseket.

A mérés, a transzparencia, a befektetési menedzsment és az, hogy egyre többen kérjék a vállalatoktól, hogy mutassák be a céljaikat, eredményeiket, - mind szükségesek ahhoz, hogy a cégek és az ügyfeleik céljai találkozzanak.

További előadások témáiról itt számoltunk be:

Mi kell hozzá, hogy a vállalatok ESG riportokat adjanak ki és minősítést szerezzenek?

A konferencia következő részében a résztvevő országok tőzsdéinek képviselői számoltak be az ESG-szempontok szélesebb körben való elterjedésének soron következő lépéseiről és az eddig elért eredményekről.

Szerencsére azt láthattuk, hogy a pandémia alatt sem merült feledésbe a fenntarthatóság kérdése - mondta el Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) CEO-ja. Pont ezen időszak alatt készült el Magyarországon az MNB Zöld ajánlása, amit az elmúlt héten hoztak nyilvánosságra, másrészt az ÁKK többször bocsátott ki zöld kötvényt, elsőként euróban, majd japán jenben és a múlt héten forintban is. Nem is olyan rég pedig elkészült a BÉT ESG útmutatója, hogy többek között összefoglalja az ESG riportok elkészítéséhez szükséges lépéseket. Ezek az első fontos lépések Magyarországon.

Magyarországi jó gyakorlatként a MOL-t említette a vezérigazgató, véleménye szerint itthon ők a vezetők az ESG kérdésekben:

A magyar piacon a MOL egy nagyon jó példa, sok-sok évvel ezelőtt kezdtek el az ESG-vel foglalkozni, náluk stratégiai szintre épült be a fenntarthatóság. Ez egy átalakulás része, és egy olajvállalatnak nehezebb, mint például a pénzügyi területen tevékenykedőknek. Ebből is látszik, hogy nemcsak veszélyként és nehézségként, hanem lehetőségként is lehet kezelni egy ilyen átalakulást.

A szakértő arról is beszámolt, hogy a vállalatok között jelenleg hatalmas a különbség az ESG-vel kapcsolatos előrehaladásban, és általában könnyebben tudják beépíteni a gyakorlatokat azok, akiknek van nemzetközi tapasztalatuk. Akiknek nincs, azok számára szerveznek workshop-ot, és a BÉT is folyamatosan keresi, hogy mivel lehetne segíteni az egyéni tőzsdei vállalatokat, hogy ESG-minősítést szerezzenek, vagy javítsanak az értékelésükön. Végül hozzátette, hogy lassan a regionális ESG-indexek bevezetésének kérdésén is érdemes lehet elgondolkodni.

Petr Koblic, a Prágai Értéktőzsde (PSE) CEO-ja és elnöke kiemelte, hogy a kommunikáció az, amivel nagyon sokat lehet segíteni a vállalatoknak, hogy történjen előrelépés az ESG implementálását illetően. Ugyanakkor azt is meg kell érteni, hogy a szabályozások nemcsak a legnagyobb cégek számára készültek, hanem a kisebbeknek is, akik számára nehezebb lehet ezek értelmezése, befogadása, illetve a gyakorlatba ültetése. Illetve nemcsak a kisebbekről, hanem azokról a cégekről sem lehet elfeledkezni, akik nincsenek a tőzsdén jegyezve, esetükben a tőzsdére lépést is kell bátorítani, hisz attól kezdve már könnyebben be tudnának az ESG ügyekbe is kapcsolódni.

El kell gondolkodni az "egyenlő játék" kérdésén, vagyis, hogy nincs minden játékosnak egyenlő esélye a kedvező ESG minősítés megszerzésére, mégis ugyanazok a játékszabályok vonatkoznak rájuk.

Ács Barnabás, a Londoni Értéktőzsde (LSE) fenntartható befektetések globális igazgatója, többek között az adatok fontosságára, de az ezekkel kapcsolatos problémákra is felhívta a figyelmet. Elmondta, hogy rengeteg előírás vonatkozik a nyilvánosságra hozatalra, ami nehezíti a cégek helyzetét, és egyre nehezebben tudnak mindennek megfelelni. Ezért lenne üdvözölendő egy IFRS-hez hasonló standard.

Mit, és hogyan riportáljunk? A vállalatoknak azt javasolhatom, hogy ne legyenek szégyenlősek, minden, amit közzétesznek, az sokkal jobb mintha semmit nem mutatnának.

- mondta Ács Barnabás, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy angolul érdemes jelentést készíteni:

Ami nem angolul van, az olyan mintha nem is történt volna meg.

Kiemelte azt is, hogy az ESG nemcsak a vállalati és intézményi ügyfelekkel, a befektetésekkel foglalkozó divíziókat érinti, az ESG-jelentések az egész cégre tartoznak. Végül hozzátette, hogy

Nem baj, ha az első ESG-jelentés nem egy álom riport, a következők jobbak lesznek.

Dr. Marek Dietl, a Varsói Értéktőzsde (GPW) CEO-ja ismertette, hogy a lengyel tőzsdén jegyzett vállalatok 8 százaléka szerepel valamely ESG-indexben, ez mintegy 60 céget jelent. Az arány növelése érdekében egy éghajlatváltozási benchmarkot, egy viszonyítási alapot szeretnének létrehozni. Egy paradoxonra is felhívta a figyelmet, miszerint az ESG szempontoknak való megfelelés pont azoknak jelenti a legnagyobb költséget, akik a legnagyobb károsanyag-kibocsátók. Éppen ezeknek a cégeknek lenne a legfontosabb, hogy beszálljanak az ESG-be.

Radu Hanga, a Bukaresti Értéktőzsde (BSE) Kormányzótanácsának elnöke elmondta, hogy most a legfontosabb tennivalójuk, hogy a kommunikációt erősítsék, hogy minél több mindenkihez eljussanak az ESG szempontok. Edukációs szempontból figyelik, hogy mi történik Magyarországon és Lengyelországban. Egy külső partnerrel, a Sustainalytics-sel dolgoztak együtt, az egyes vállalatokra vonatkozó egyéni eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mert még a folyamat legelején tartanak. A helyi cégeknek a fenntarthatósági szempontok integrálásában a román központi bank nyújt segítséget. Az elnök beszélt arról is, hogy egyes iparágakban nagyon nehéz jó ESG minősítést elérni a vállalatoknak.

A konferencia egy következő beszélgetése során a vállalati nézőpont került előtérbe. Szabó István, a KPMG, CEE régió fenntarthatósági szolgáltatásokért felelős vezetője a beszélgetés során többek között elmondta, hogy nagyon sok kockázat van az értékláncokban és az ellátási láncokban, akár már csak a munkaügyi megfontolásokból fakadóan is. Kitért arra is, hogy sok lehetőség van, ami az ESG felé mozgathatja a vállalatokat, a befektetői nyomás, az EU-s források, de a taxonómia is segíthet. A zöld kötvény piacról is beszélt, mint mondta, egyértelműen növekszik ez a szegmens, az érdeklődés pedig kifejezetten erős például az energiaipari vállalatok részéről.

Gary Mazzotti, az EP Infrastructure igazgatósági alelnöke az ESG célját hangsúlyozta, ami nem más mint, hogy alacsonyabb kibocsátást érjünk el, amihez elengedhetetlen egy átmenet, egy változás a vállalatok oldaláról. Dale A. Martin a Siemens Zrt. elnöke és CEO-ja az elmúlt időszak eredményei kapcsán megemlítette, hogy tegnap reggel avatták fel az evosoft-székházat Budapesten, majd beszélt arról is, hogy bízik benne, hogy Magyarországon is elterjedtebbé válnak az ESG szempontok, hiszen nemcsak fontos, hanem attraktív hívószó a befektetők, és a munkavállalók számára is. Arkadiusz Rudzki, a Skanska CEE régió, kereskedelmi fejlesztési üzletág lízing és értékesítési ügyvezető alelnöke, elmondta, hogy 2045-re teljes karbonsemlegességet célzott meg az ingatlanfejlesztő és komoly terveik vannak egy olyan zöld beton gyártására, amely pozitív hatással van a környezetre. Hozzátette, hogy sok beruházásuk valamilyen innovációhoz kapcsolódik, például az irodaházaknál a megújuló energiára fektetnek nagy hangsúlyt.

Mikkel Skougaard a MOL Group ESG riportálással foglalkozó vezető szakértője elmondta, hogy nehéz a rengeteg szempontnak megfelelni és kiválasztani az adott cég számára megfelelő ESG keretrendszert, főleg, ha egy olyan vállalatról van szó, aki ezzel most kezd csak ismerkedni. A MOL korábban GRI keretrendszer alapján készítette a nem-pénzügyi jelentéseit, majd egy pénzügyileg lényegesebb adat-alapú jelentésre váltottak. Hangsúlyozta:

Az első lépés az ESG felé vezető úton, hogy transzparens legyen egy vállalat, ami ráadásul sokkal több előnnyel jár, mintha átláthatatlan lenne a vállalat működése.

