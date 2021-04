Románia ugrott be Magyarország helyére, ők használhatják fel az ide szánt orosz gázt

Románia használhatja fel a Török Áramlat vezetéken történő magyar ellátásra korábban elkülönített orosz földgázt a nyár folyamán, illetve amíg meg nem épül a vezeték magyarországi szakasza. A vezeték már 2020 január elsején elért a magyar határig, miután átadták szerbiai szakaszát is, hozzánk viszont leghamarabb október 1-jétől érkezhet gáz ezen az útvonalon, bár a korábbi terv szerint ez már az év elejétől lehetséges lett volna.

Magyarország hagyományosan Ukrajna felől importálja a felhasználása több mint 80 százalékát fedező orosz gázt, 2020-ban 8,6 milliárd köbméter érkezett az országba ezen az útvonalon. A Török Áramlat északi ágának (Balkáni Áramlat) megépülésével azonban Szerbia felől új, jelentős ellátási útvonal éri el Magyarországot.

A Török Áramlat projekt értelmében a vezetékpár egyik ágán keresztül Törökország évi 14 milliárd köbméter orosz gázt kap, míg a másik ágon át a Gazprom 15,8 milliárd köbméternyi gázt értékesíthet Bulgária, Görögország, Észak-Macedónia, Szerbia és Magyarország számára. A projekt indításakor Románia nem szerepelt a vezeték tervezett útvonalán, ugyanakkor Bulgáriával rendelkezik közös határkeresztező kapacitással, vagyis technikailag nincs akadálya, hogy ebből a forrásból jusson gázhoz.

Az ICIS, a világ egyik legnagyobb árupiaci adat- és információszolgáltató vállalata által idézett adatok szerint március közepétől Bulgária felől Romániába és Szerbiába nagyjából egyenlő mennyiségű orosz gáz került a Török Áramlaton át érkező energiahordozóból, annak ellenére, hogy az eredeti terv szerint Románia nem kapott volna gázt abból. Az időszakban Románia átlagosan napi mintegy 6,8 millió köbméteres (72 GWh) mennyiséget importált Bulgáriából a transz-balkáni vezetéken keresztül, míg Szerbia körülbelül napi 7,6 millió köbmétert (80 GWh) az ENTSOG (Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózata) adatai alapján. (Szerbia korábban hagyományosan Ukrajna-Magyarország útvonalon jutott az orosz gázhoz, de az adatok tanúsága szerint április 1-jét követően már egyáltalán nem importált gázt ebből az irányból.)

Nem siettük el

A Török Áramlat a legmagasabb szintű magyar-orosz tárgyalásoknak is visszatérő témája, a magyar kormány rendszeresen hangsúlyozza, a betáplálási pont megvalósítása ellátásbiztonsági szempontból prioritás. Ezzel együtt nem mondhatni, hogy Magyarország elsiette volna a vezetékhez való csatlakozáshoz, illetve az évi mintegy 6 milliárd köbméteres importkapacitás kiaknázásához szükséges fejlesztéseket, vagyis a kiskundorozsmai szerb-magyar betáplálási pontot és a hozzá kapcsolódó 15 kilométeres vezetékszakaszt. Emögött egyfajta alkustratégia sejthető, amely mindkét fél részéről többről szól, mint az árakról.

Forrás: Gazprom

Bár Magyarország gázellátása még erősen függ Oroszországtól, amely várhatóan a következő években is a legnagyobb forrás maradhat, az utóbbi években végrehajtott infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően új ellátási útvonalak és források állnak a rendelkezésünkre, amelyek jelentős mértékben függetleníthetik az országot az orosz gáztól - ez pedig érdemben javította Budapest alkupozícióját is Moszkvával szemben.

A körülbelül 10 milliárd köbméter/éves magyar piac ugyan nem tűnik meghatározónak ahhoz képest, hogy a Gazprom évi mintegy 170 milliárd köbméter gázt exportál Európába, központi elhelyezkedése és erősödő régiós gázpiaci szerepe miatt azonban a magyar piac fontos Oroszországnak. A magyar részről az elmúlt években tett diplomáciai gesztusok eredményeképpen sok régiós országnál olcsóbban kaptuk az orosz gázt, de ez az állapot nincs bebetonozva, a geopolitikai játszmákkal is összefüggő gázpiacon gyorsan változhatnak a dolgok, amit a koronavírus járvány és akár az orosz-ukrán konfliktus fejleményei is érdemben befolyásolhatnak.

A jelek szerint ahhoz, hogy a tervhez képest érdemi csúszást jelentő októberig megvalósulhassanak a Török Áramlat Magyarországra irányuló gázszállításának feltételei, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) friss, áprilisi rendeletére is szükség volt. Enélkül tehát még az októberi határidő sem feltétlen lett volna tartható, a rendelet megfogalmazása viszont arra utal, hogy most már nekünk is sürgőssé vált a beruházás. Az új határkeresztező pont kereskedelmi használatba vételének ugyanakkor az is alapfeltétele, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szerb rendszerüzemeltetővel együttműködési megállapodást kössön, de a hírek szerint a kapcsolódó bolgár infrastruktúra sem teljes még. Az ICIS helyi forrásra hivatkozva azt írta, a 400 kilométeres transzportvezeték állapota kérdéseket vet fel, ezért az átviteli kapacitás vélhetően az egész bolgár szakaszon korlátozott.

Román prémium

A magyarországi munkálatok csúszása önmagában magyarázza, hogy Románia miért kerülhetett be a Török Áramlat által ellátott országok körébe. A változás hatása a magyar-román gázkereskedelmi adatokon is tükröződik. Míg 2020 első negyedévében átlagosan napi 56 GWh volt a román import Magyarország irányából, 2021 eddig eltelt hónapjaiban ez 10 GWh-ra csökkent az ICIS szerint (a MEKH adatai szerint februárban körülbelül napi 13 GWh/nap volt). A román piac vonzerejét a kereskedők számára az is növeli, hogy a spot (azonnali) piaci árak magasabban alakulnak a magyarországinál. Április 20-án például 22,90 euró/MWh ár alakult ki a román gáztőzsdén, míg Magyarországon jóval 22 euró alatt állt a jegyzés. A prémiumot a román termelés csökkenése és a fogyasztás átlagosnál hidegebb idő miatti emelkedése okozza. Tréderek szerint a román piaci gázár nyáron körülbelül 2 euró/MWh-val alakulhat a magyar felett, vagyis az ország a Török Áramlaton érkező orosz földgáz fő felvevőpiaca lehet idén.

Románia éves gázfogyasztása 11-12 milliárd köbméter körül alakul, szemben a mintegy 10 milliárd köbméteres magyar felhasználással. A román belföldi kitermelés a korábbi években gyakorlatilag fedezte a teljes fogyasztást, azonban a jogszabályi környezet módosítása miatt a kitermelő cégek működési környezete kedvezőtlenül változott, így befékezték a beruházásaikat (lásd fekete-tengeri román gázkincs). Az ország jelentős kitermelhető gázkészlettel rendelkezik: bizonyított gázkészlete körülbelül 100, becsült gázkészlete pedig megközelítőleg 200 milliárd köbméter.

Forrás: MEKH

Magyarország számára a Török Áramlat 2 megépülése az ellátási útvonalak diverzifikációján túl hamarosan új források bevonását is lehetővé teheti. Az uniós szabályozás szerint a vezeték kapacitásának 50 százalékát alternatív ellátók számára kell fenntartani, márpedig jó esély mutatkozik rá, hogy pár éven belül egyebek mellet török vagy azeri gáz is juthat ilyen úton Magyarországra. Addig azonban kizárólag az orosz gáz továbbítását szolgálja, és bár Magyarország jelentős mértékben függ ettől a forrástól, az ukrajnai szállítási irány még akár évekig tökéletesen megfelelhet az import zömének lebonyolítására.

Marad az ukrán útvonal?

Amennyiben a Magyarországra történő szállítás feltételét képező infrastrukturális fejlesztések nem valósulnak meg a következő hónapokban, és a balkáni kapacitás továbbra sem lesz teljesen elérhető, úgy a Gazpromnak egy ideig még továbbra is Ukrajna felől kell ellátnia Magyarországot. A 2019 végén az Európai Bizottság közvetítésével megkötött orosz-ukrán gáztranzit szerződés értelmében 2024-ig az ukrán tranzitút évi 40 milliárd köbméter orosz gázt továbbíthat Európába, ami ugyan jócskán elmarad az 1990-es végi 140 milliárd köbmétertől, azonban továbbra is jelentősnek mondható.

A Török Áramlat hazai fejlesztési munkálatainak elkapkodását az sem indokolta, hogy Magyarország Ausztria, Szlovákia, Románia és Horvátország felől is rendelkezik - igaz, egyelőre korlátozott – importkapacitással, ahogyan jelentős gáztároló-kapacitással is. Orosz hivatalos jelzések szerint az Északi Áramlat második ága júniusig megépül, a gázszállítás pedig nyár vége előtt indulhat meg a vezetéken, amellyel a németországi irányú exportkapacitás 110 milliárd köbméterre duplázódik. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nyugati, északi irányú beszerzési lehetőségei is javulnak. A tervek között ugyanakkor a szerb-magyar beszállítási kapacitás 8,5-10 milliárd köbméterre bővítése is szerepel 2022. októberi megvalósítással, aminek persze feltétele, hogy először egyáltalán létrejöjjön a kapacitás.

Címlapkép: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images