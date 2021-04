Szombaton nyithatna, de még nem fog a legnagyobb hazai mozihálózat - Mi az oka?

Még várni kell a Cinema City-k nyitására, mert ők nem tartoznak majd azok közé a mozik közé, akik szombattól már fogadnak majd nézőket. Jelentős kiesést könyveltek el a több havi zárással, azonban a jegyek díjszabásán nem terveznek változtatni. A vetítés során nem lesz kötelező a maszk, de a távolságtartásra figyelnek majd - ezeket Buda Andrea, a Cinema City mozihálózat Marketing és PR igazgatója osztotta meg a Portfolio-val.

A Cinema City mozik nyitásának pontos dátumát a mozi képviselője nem tudta megmondani, mivel náluk a nyitás komoly előkészítést kíván. Egyrészt a büfé raktárkészletét fel kell tölteniük, sok termék külföldről érkezik. Másrészt gondoskodniuk kell a személyzetről, mivel zömében diákokat alkalmaznak szövetkezeteken keresztül. Jelenleg időbe telik, hogy új fiatalokat találjanak, mivel csak a diákok kevesebb, mint fele térhet vissza hozzájuk. Ennek hátterében az áll, hogy a zárás viszonylag hosszú ideig tartott, az alatt sokan befejezték tanulmányaikat, sokan pedig más szektorban helyezkedtek el, illetve a fix munkahelyét nem valószínű, hogy feladná. Ezért sok, több száz új embert szükséges felvenniük és betanítaniuk az adott feladatokra - tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel bejelentette: holnapra elérjük a 4 millió oltást, ezért a nyitás következő szakasza életbe lép. Ez azt jelenti, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak számára megnyílnak az éttermek belső terei, a szállodák, a színházak és mozik, az uszodák, az edző- és fitnesztermek.

Kitért arra is, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében a 18 év alattiak csak oltási kártyával rendelkező nagykorúval, hozzátartozóval vagy kísérővel mehetnek moziba. Mivel ez a korosztály jelentős célcsoportja a moziknak, ezért az ő lehetőségeik eléggé korlátozottak.

A 14-18 évesek biztosan nem az anyukájukkal szeretnének moziba menni.

Ezért Buda Andrea azt valószínűsíti, hogy a forgalmazók először nem ezeknek a korosztálynak szóló filmeket tűzik majd műsorra. A Cinema City a repertoárt tekintve jól áll a filmekből, mivel Amerika már nyitva van, viszont így meggondolandó, hogy ki legyen a célközönség. Kérdéses, hogy a filmekre mennyien váltanak majd jegyet a megkötések miatt.

Maszk ugyan nem, de intézkedések várhatók

Az igazgató tájékoztatása szerint már eldöntötték, hogy amikor újra nyitják a mozikat, akkor legalább pár hétig azt a rendszert használják majd, amit az első nyitáskor, hogy akik egyszerre vesznek jegyet, egy háztartásból jönnek, azok egymás mellett ülhetnek majd úgy, hogy a szomszéd székeket szabadon hagyják. A Cinema City dolgozóinak kötelező lesz a maszk, és kézfertőtlenítőkkel, rendszeres takarítással gondoskodnak a vendégek biztonságáról. Ezekre a rendelet nem kötelezi őket - jegyezte meg.

A Cinema City-k 70 százalékos kapacitással működnek majd.

A szabályok enyhítésével számítanak csak nagyobb forgalomra. Amerikában is üzemeltetnek mozikat, azok áprilisban nyitottak. Ezen tapasztalataik alapján tapasztalható volt egy roham, tehát az embereknek van igénye a mozira, már csak azért is, mert a mozizás a szórakozás egyik legolcsóbb formája. Buda Andrea szerint valószínűleg nem hirtelen nő majd a forgalmuk, de az emberek fokozatosan visszatérnek a mozikba, ráadásul filmtartalom is lesz, amely bevonzza majd őket. Eddig ugye a filmezésre csak a streaming jelentett alternatívát.

Magyarországon van kultúrája a moziba járásnak. Éves szinten 14-15 millió mozijegyet értékesítenek általában a hazai mozik. Ez egy lakos évente körülbelül másfélszer megy el moziba, a környező országokban ez egy alatt van, Nyugat-Európában pedig átlagosan egy ember 2-3 alkalommal megy el moziba.

A Cinema City 18 mozit működtet az országban, 13 városban vannak jelen, Budapesten öt mozit üzemeltetnek.

