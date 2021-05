Átestél a covidon? Azonnal fordulj orvoshoz, ha ezektől a tünetektől szenvedsz

Veres Dóra Cikk mentése Megosztás

A koronavírus sok esetben nem tűnik el nyomtalanul, van, hogy a tünetek hosszú távon fennmaradnak, vagy épp a fertőzés után bizonyos idővel - akár 12 héttel később - egészen új tünetek jelentkeznek. Ebben az esetben beszélhetünk poszt-covid szindrómáról. Hogy pontosan hány embert érint, azt egyelőre nem lehet tudni, a WHO idén februárban még úgy becsülte, a covidon átesett betegek 10%-a szenvedhet a poszt-covid szindrómától, ugyanakkor bizonyos kutatások szerint ennél több, akár a koronavírus-fertőzöttek 30%-a is érintett lehet. Szakértők segítségével jártuk körbe, mégis milyen esetekben érdemes orvoshoz fordulni, milyen tünetekkel és szövődményekkel találkoznak leginkább a magyarországi privátszolgáltatók, és hogy nagyjából mennyit kell most várni a különböző poszt-covid vizsgálatokra.