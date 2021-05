A dohányreklámok sorsára juttatnák az olajcégek hirdetéseit

A világ legnagyobb olajvállalatai közül többen megtévesztik reklámjaikkal a nyilvánosságot, amikor tevékenységüket úgy állítják be, hogy annak középpontjában a fenntarthatóság áll, ezért a dohánytermékek csomagolásán alkalmazottakhoz hasonló egészségi-, környezetvédelmi figyelmeztetéseket kellene bevezetni hirdetéseiken - állítja a ClientEarth nevű nonprofit ügyvédi zöldszervezet, amely szerint a másik opció a fosszilis energiavállalatok hirdetéseinek betiltása.

A ClientEarth röviden "nagy megtévesztésként" jellemzi a gyakorlatot, amely gyakorlatilag megegyezik a greenwashing néven ismert és nem ritkán alkalmazott marketingeszközzel. Ennek célja leegyszerűsítve az, hogy környezetbarát(abb)nak állítsa be egy társaság tevékenységét (a valóságoshoz képest).

A társaság kutatásában kilenc nagy olajtársaságot vizsgált meg, részletesen összevetve hirdetéseiket és azok tartalmát a társaságok működésével és termékeivel, a klímaváltozásra gyakorolt összesített hatásukkal, illetve a klímabarát üzleti modellek felé tett intézkedéseikkel. Ennek alapján a szervezet felszólítja a döntéshozókat, hogy tiltsák be a fosszilis energiavállalatok hirdetéseit, mivel azok folytatólagosan hozzájárulnak a klímaválság súlyosbodásához - hacsak nem látják el hirdetéseiket a dohánytermékek csomagolásán láthatóakhoz hasonló figyelmeztetésekkel, amelyek a globális felmelegedés embereket és bolygót érintő kockázataira hívják fel a figyelmet.

Megalapozott panasz

A környezetvédelmi szervezet 2019-ben panaszt nyújtott be a BP-vel szemben a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnél (OECD), amely a vállalati magatartásra vonatkozó nemzetközi szabályokat is meghatároz. Állításuk szerint az olajvállalat hirdetési kampányai félrevezették a közvéleményt, mivel azok a cég alacsony szén-dioxid-kibocsátású termékeire fókuszáltak, miközben éves költéseinek több mint 96 százalékát az olaj és gáz kitermelését, feldolgozását és értékesítését célzó tevékenységekre fordították.

Az OECD a panaszt előzetesen megalapozottnak ítélte meg, és bár az ügy kivizsgálására nem került sor, mivel a BP a panasz részletes értékelése előtt visszavonta a hirdetéseket, a ClientEarth szerint így is precedensértékű döntés született.

A zöldszervezet most más fosszilis üzemanyag társaságokat is figyelmeztetni kíván greenwashing gyakorlatuk miatt. "Egy nagy megtévesztésnek lehetünk tanúi, ami arról szól, hogy a bolygó katasztrofális felmelegedéséért leginkább felelős vállalatok milliókat költenek arról szóló reklámkampányokra, hogy üzleti terveik hogyan irányulnak a fenntarthatóságra" - idézte a The Guardian Johnny White-ot, a ClientEarth egyik ügyvédjét. Miközben napjaink egyik elsődleges feladatát a fosszilis tüzelőanyagoktól való függésünk csökkentése jelenti, a vizsgált vállalatok a közvélemény figyelmét elterelő imázsjavító kampányokat folytatnak, ahelyett, hogy vezető szerepet vállalnának a dekarbonizációs átmenetben - mondta.

Hamis képet mutatnak

A kutatás eredményei szerint az olajcégek hirdetései hamisan mutatják be a vállalkozások valódi természetét, az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásukat és az energiaátmenettel kapcsolatos terveiket.

A jelentés tételesen felsorolja, hogy bár az egyes vállalatok médiamegjelenései azt sugallják, hogy az algaalapú és egyéb bioüzemanyagok, a hidrogén, az e-mobilitás, a nap- és szélenergia, illetve egyáltalán, a klímaváltozás kezelése központi helyet foglal el tevékenységükben, valójában azonban csak tört részét teszi ki annak, miközben a háttérben továbbra is fosszilis energia üzletágukat fejlesztik. A ClientEarth szerint ezért az olajcégek hirdetéseire vonatkozó figyelmeztetéseknek tartalmazniuk kell, hogy fosszilis üzemanyag termékeik a globális felmelegedés fő okozói, és azt is világossá kell tenniük, hogyan oszlanak meg a fosszilis és alacsony karbon üzletágaikra fordított költségeik.

A fosszilis üzemanyagok hirdetésének betiltásának szándékával számos kampány indult az utóbbi időszakban Európában és Észak-Amerikában. Ez a cél a francia parlament elé februárban beterjesztett klímatörvény által tervezett intézkedések között például szintén szerepel, igaz, az eredeti tervezetben a hirdetési tilalom még mindazon termékekre vonatkozott volna, amelyekhez magas üvegházgáz-kibocsátás társul. A 2021-es Föld napján pedig New York városa nyújtott be (ismét) keresetet több nagy olajipari vállalat ellen arra hivatkozva, hogy hamis reklámozással és más megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal megsértették a New York-i fogyasztóvédelmi törvényt.

A dohánytermékekkel egyszer már sikerült

A fosszilis energiahordozók hirdetéseire vonatkozó tiltást vagy a klímakockázatokról szóló figyelmeztetések kötelezettségét egyelőre még sehol nem vezették be központilag, azonban egyes, például médiavállalkozások már hoztak hasonló döntéseket. A fentebb hivatkozott brit The Guardian például 2020 januárja óta nem biztosít felületet az olaj- és gázipari vállalatoknak. A központi intézkedések előmozdítására irányuló kezdeményezések esélyét ugyanakkor már csak azért is nehéz mérlegelni, mert az iparág nem fogja ölbe tett kézzel kivárni a fejleményeket.

Mindenesetre a cigarettás példánál maradva az egészségi kockázatokról szóló figyelmeztetések tanulmányok szerint egyértelműen hatnak a fogyasztókra, a dohányipari vállalatokról pedig szintén nem állítható, hogy nélkülözték volna a lobbierőt. A dohányreklámot az 1970-es évek óta világszerte fokozatosan korlátozzák, sok helyen pedig be is tiltották. A kapcsolódó egészségi kockázatokra vonatkozó, csomagoláson elhelyezett figyelmeztetések egyre több országban kötelezőek, egyes országokban pedig már az egységes, márkajelzés nélküli csomagolásokat is bevezették. Más kérdés, hogy a világon így több mint 1 milliárd ember dohányzik.

Címlapkép: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images