Három legyet üt egy csapásra a kormány a 2022-es költségvetési törvénnyel

Az 5,9%-ra tervezett GDP-arányos deficitszám azért került a figyelem középpontjába, mert a Költségvetési Tanács (KT) múlt héten váratlanul kritikával illette azt, mondván, lehetne 3%-hoz közelebb is a deficitcél, ha már ilyen gyors, 5,2%-ra tervezett a növekedés.

Varga Mihály ma egyrészt többször is megköszönte a KT munkáját és véleményét, másrészt válaszolt is a felvetéseire, kritikáira. Lényegében azzal magyarázta a 3%-nál jóval magasabb hiánycélt, hogy az EU egyrészt megengedte 2022-re is, másrészt a járvány utáni újraindulás időszakában érdemes is kihasználni a meghagyott költségvetési mozgásteret.

Mindezek rövid értékelésünk szerint oda vezetnek, hogy a 2022-re tervezett relatív magas deficitcéllal egy csapásra legalább három legyet is üt a kormány:

A választási évben sem szorítja erős költségvetési kiigazítási kényszer, az expanzív költségvetési politikával népszerűséget tud növelni és sugallni tudja, hogy túl van az ország a koronavírus-válságon és közben a konvergenciaprogramban vázolt tartósan negatív output gap bezárásának céljában is halad előre. Az uniós helyreállítási alap 9 milliárd eurónyi hitelének (RRF-hitel) felhasználása sok kötöttséggel járt volna és részben ezért egyelőre el is engedte ezt a lehetőséget a minap a kormány. Az RRF-hitel terhére tervezett beruházások jelentős részét azonban bizonyára meg fogja valósítani a kormány tisztán magyar költségvetési forrásból (erre már múlt héten már konkrétan utalt Gulyás Gergely), ami sokkal nagyobb rugalmasságot jelent és részben ez is lecsapódhat már a 2022-es büdzsében, miközben továbbra is megtartja azt a lehetőséget a kormány, hogy 2023 augusztusáig kérje az RRF-hitelt is. Mindemellett még azt is el tudja érni a kormány a 2022-es költségvetési javaslattal, hogy az idei év végére tervezett 79,9%-ról 79,3%-ra, tehát kis mértékben csökkenteni tudja a GDP-arányos adósságrátát és az RRF-hitelek későbbi lehívásával az adósságráta csökkentésének folytatására is lehetőséget hagy.

Címlapkép forrása: MTI/Illyés Tibor. A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat a Parlamentben a tervezet benyújtásának napján, 2021. május 4-én.