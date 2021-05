Igazi rakétára akarja ültetni a magyar gazdaságot az Orbán-kormány 2022-ben

Amennyire csak a költségvetési keretek engedik, a kormány rátapos a gázpedálra, a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében - összességében ez olvasható ki a kedden beterjesztett 324 oldalas jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatból. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy kik járnak jól látványosan 2022-ben, akkor egyértelmű választ tudunk adni: a beruházó, pályázó és építeni vágyó vállalkozások. Elég ha csak kiemeljük itt az 550 milliárd forintra (!) rúgó Beruházási Alapot, amire egyfajta tartalékként tekint a kormány, viszont nem bontja ki ennek a tartalmát, ami a költségvetés transzparenciájának nem kedvez. Érdemes ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a kormány ezzel párhuzamosan több újítást is végrehajtott a költségvetési dokumentumban a transzparencia javítása érdekében, ami mindenképpen előrelépésként értékelhető.

Csak a gázpedál

Varga Mihály pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóját követően bemutattuk gyorsértékelésünkben, hogy mire elég a 2022-es költségvetés és hogy a kormánynak milyen céljai lehetnek vele. A fő számok alapján összességében úgy értékelhetjük a jövő évi büdzsét, hogy a kormány igyekszik maximálisan kihasználni a rendelkezésére álló költségvetési mozgásteret. Nem véletlenül nevezi a kormány a 2022-es költségvetést az újraindítás költségvetésének és mondja azt a dokumentumban is, hogy ez "a modern Magyarország történetének legnagyobb gazdasági programja".

Az igencsak impozáns GDP-növekedési várakozás (5,2%) mellett tervez 5,9%-os GDP-arányos hiánycélt, ami épp csak arra lesz elegendő, hogy csak hajszállal csökkenjen az államadósság, ezzel megfelelve a törvényben lefektetett adósságszabálynak és a politikai presztízs elvárásoknak.

Ezek után adódik a kérdés: vajon mire használja az így megteremtett költségvetési mozgásterét a kormány? Erre a költségvetési törvényjavaslat egy új elemében kaphatjuk meg a választ. A Pénzügyminisztérium ugyanis a dokumentum 303. oldalán részletes táblázatban mutatja be a Gazdaság-Újraindítási Akcióterv elemeit.

A program jövőre hazai és uniós forrásokat felhasználva el fogja érni a kormány tervei szerint a 7308 milliárd forintot, ami egészen példátlan méretnek felel meg, a GDP 13%-a.

Nem meglepő ennek fényében, hogy a kormány a beruházások esetében jövőre 7,2%-os növekedéssel kalkulál és a beruházási ráta további emelkedésével (28,5%-ra).

A nagy nyertes területek

Vagyis ha a 2022-es év nyerteseit keressük, akkor érdemes alaposabban megvizsgálni ezt a részletes táblázatot. Ez alapján relatív kedvező helyzetben lehetnek:

Bizonyos ágazatok képviselői, mivel célzott fejlesztési forrásokat kapnak (turizmus, agrárium, sport, egyházak).

Az infrastruktúrális beruházások brutális mérete, valamint az otthonteremtési támogatások, ösztönzők miatt az építőipari szektor minden szeglete.

Az uniós pályázati forrásokra hajtó vállalkozások.

A 13. havi nyugdíj két heti részletéhez, valamint prémiumhoz hozzájutó nyugdíjasok.

A 25 év alattiak a bevezetendő szja-mentességnek köszönhetően.

Az egészségügyi dolgozóknak azon része, akik béremelésben részesülnek jövőre is.

Ezek a belső keresletet (beruházások felpörgetésén, fogyasztás megtámogatásán keresztül ható) ösztönző intézkedések komoly támaszt adhatnak a magyar gazdaságnak, nagy kérdés, hogy ez a hatalmas gazdaságba kerülő összeg egyetlen év alatt tud-e hasznosulni (építőipari kapacitáskorlátok miatt, vagy akár a potenciális pályázó cégek miatt). A kormány a háztartások fogyasztása esetében 4,8%-os bővülést vár, míg a nettó jövedelmek 7,7%-kal javulhatnak, és 1,1%-kal bővülhet a foglalkoztatás.

A 2022-es Gazdaság-Újraindítási Akcióterv elemei Tételek Mrd Ft 1. Gazdaság-újraindítás - nemzeti források Beruházási Alap 550 Foglalkoztatási támogatások és képzések 434 13. havi nyugdíj II. ütem és nyugdíjprémium 229 Egészségügyi béremelés 459 Otthonteremtés 382 Beruházás ösztönzési támogatások 105 Magyar Falu Program 93 Modern Városok Program 50 Infrastrukturális fejlesztések 463 Magasépítési beruházások 217 Turizmus fejlesztése 91 Agrárium fejlesztése 77 Sport és kultúra 130 Egyházak támogatása 30 Egyéb 573 ÖSSZESEN 3883 2. Gazdaság-újraindítás - európai uniós források GINOP és GINOP Plusz 595 IKOP és IKOP Plusz 341 EFOP és EFOP Plusz 221 TOP és TOP Plusz 398 VEKOP 54 KEHOP és KEHOP Plusz 322 DIMOP Plusz 160 VOP Plusz 20 Vidékfejlesztési Program 230 CEF 95 RRF 450 Egyéb európai uniós programok 116 ÖSSZESEN 3001 3. Gazdaság-újraindítást segítő adócsökkentés Otthonteremtéssel kapcsolatos ÁFA és illetékmentesség 170 25 év alattiak SZJA mentessége 140 A munkáltatói adóterhek 2%-pontos csökkentése 114 ÖSSZESEN 424 MINDÖSSZESEN (1.+2.+3.) 7308 Forrás: 2022-es költségvetésről szóló törvényjavaslat, Portfolio

Ha a fentebbi táblázat egyes sorait megnézzük, akkor sokak számára nyilvánvalóvá válhat, hogy az építkezésekkel összefüggő beruházásokra fogja elkölteni a legnagyobb összegeket a kormány jövőre.

A kormány egy másik táblázatában fejtette ki pontosan, hogy a hazai források terhére milyen beruházásokat tervez megvalósítani, összesen 3152 milliárd forint értékben. Ami érdekes, hogy ezek között helyett kapott egy 550 milliárd forint (!) értékű Beruházási Alap, aminek a tartalmát nem bontja ki egyáltalán a kormány. Emellett komolyabb tétel lesz jövőre a beruházási kiadások között a Paks II. projekttel összefüggő 270 milliárd forint, a közútfejlesztés 200 milliárd forint értékben és a vasútfejlesztés 180 milliárd forint értékben. Fontos hangsúlyozni, hogy ezeket a hazai költségvetésből tervezi finanszírozni a kormány.

A dokumentum általános indoklásában az olvasható, hogy "egyes beruházások finanszírozása érdekében a kormány egy speciális finanszírozási rendről döntött, amelynek központi eleme a Beruházási Alap, ami

egy speciális központi tartalék, kifejezetten beruházások előkészítésének és megvalósításának finanszírozására.

Ugyanitt a törvényjavaslat annyit tesz még hozzá, hogy "a Beruházási Alap előirányzat terhére 2022- ben folytatódnak az oktatási, egészségügyi, közlekedési, kulturális-, szabadidő és sport, turizmusfejlesztési, egyházi, illetve környezetvédelmi területen elkezdett beruházások, és további – gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt – jelentős beruházások vannak előkészítési fázisban". Tételes felsorolást a Beruházási Alap kapcsán azonban (még) nem találunk a dokumentumban, lehet, hogy később a fejezeti kötetek megjelenésekor bontja ki ennek részleteit a tárca.

A PM azt is részletezte (a korábbi évek gyakorlatának megfelelően), hogy a családokat 2022-ben mekkora összegekkel támogatja. A különböző támogatások és kedvezmények összesen 2777 milliárd forintra rúgnak.

Még egy újítás a költségvetésben

A Pénzügyminisztérium a Költségvetési Tanács felvetéseire is reagál ebben az anyagban és ebben a részben fejti ki, hogy "a transzparencia előmozdítása érdekében a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat a 2021. évi törvényi előirányzatok mellett megjeleníti a 2021. évi várható adatokat az általános indokolás mellékletében, „Az államháztartás és a központi alrendszer legfontosabb mérlegei” alcím alatt." Ez az újítás azért is fontos, mert a részletes idei várható büdzsésorok ismeretében jobban meg lehet ítélni az idei költségvetés teljesülését és ezáltal jobb képet kapunk a 2022-es tervekről is. A tárca ennek kapcsán úgy fogalmaz, hogy az újítás "biztosítja az idei évre prognosztizált, valamint a jövő évre tervezett előirányzatok összehasonlíthatóságát és ezáltal érdemben segíti a 2022. évi költségvetési törvényjavaslatban lefektetett hiánycsökkentés megalapozottságának áttekintését."

A kormány a törvényjavaslat végén reagál a Költségvetési Tanács deficitet érintő kritikájára is, miszerint a hiánycél lehetne alacsonyabb (közelebb a GDP 3%-ához) és kevés az államadósság-mutató 0,6 százalékpontos csökkentése. A kormányzati dokumentum emlékeztet arra, hogy a KT is utal arra, hogy a 2022-es évben a konjunktúra kibontakozását még számos bizonytalanság övezi. Leszögezi a kormány, hogy a cél, hogy mindent megtegyen a gazdaság újraindítása értékében. "A 2022-es költségvetési hiánycél megválasztásában és prioritások kijelölésében messzemenően ez a törekvés érvényesült" - húzza alá a kormány, mely szerint "2020-ban az aktív fiskális politika nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi várakozásoknál jóval kisebb, sőt az európai uniós átlagot messze alulmúló legyen a gazdaság szűkülése".

"A tervezet szerinti optimista, ugyanakkor reális növekedési pálya teljesülének feltétele ennek a fiskális politikának a megvalósítása. Az anticiklikus, keresletélénkítést is magába foglaló költségvetési politika tehát meghatározó szerepet játszik a gazdasági növekedés elérésében és

e politikát addig célszerű fenntartani, amíg a magyar gazdaság potenciális teljesítménye nagyobb, mint a tényleges kibocsátása

- érvel a Pénzügyminisztérium.

"Ugyanakkor középtávon, a gazdaság sikeres újraindítását (az ún. kibocsátási rés záródását) követően újra és egyre markánsabban érvényesülnie kell az alacsony, 3% alatti és csökkenő hiányt, valamint az adósság gyorsabb csökkenését megcélzó költségvetés-politikának" - tette hozzá.

Később annyit fűz még hozzá ehhez, hogy "a magyar adósságráta a következő években is csökkenni fog, a hiányszint mértékét ugyanakkor – a korábban említettek szerint – fokozatosan célszerű mérsékelni, annak érdekében, hogy a költségvetés a gazdaság újraindításához, a családok, a vállalkozások és a beruházások támogatásához szükséges forrásokat továbbra is maradéktalanul biztosítani tudja".

A kormány nem aggódik a tartalékok alacsony szintje miatt sem. "tartalékok 2022-re tervezett összege 233 milliárd forint, ami a várttól akár 1%-ponttal elmaradó növekedés esetére is kellő biztosítékul szolgál az adósságráta csökkentésére" - írta.

