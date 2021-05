Csányi Sándor: innovációs szempontból kevés olyan iparág van, mint az agrárium

Kevés olyan iparág van, ahol olyan széles mértékben lehet innoválni és kreatív ötletekkel jelentős eredményeket elérni, mint az agráriumban. Nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a fiatalok megismerjék a mai magyar mezőgazdaságot és innovatív megoldásokon kezdjenek el gondolkodni. Ugyanakkor a MATE-n olyan széles spektrumú tudást szerezhetnek, amellyel bármelyik szektorban képesek lehetnek elhelyezkedni - mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke a NAK TechLab online közvetített beszélgetésén.

Csányi Sándor szerint a mezőgazdasági munkák soha nem tartoztak a divatosak közé, emellett téves elképzelések vannak az agráriumról, az agrár- és élelmiszergazdaságról. Sokan abban a hitben élnek, hogy még mindig a régi módokon történik a gazdálkodás, miközben az agráriumban is már évekkel ezelőtt megjelent a csúcstechnológia. Ugyanakkor arra, hogy milyen csúcstechnológiák vannak az ágazatban, a diákok számára nem ismeretesek, pedig ha nyitottabbak lennének, akkor felfedeznék, hogy azok használatával igazán kellemes munkahelyet lehet teremteni.

A magyar agrárium minden ágazata olyan lehetőségeket kínál, hogy kulturált munkahelyen és kulturált munkával a természetben jelentős csúcstechnológiai felszereltség mellett dolgozni élmény lesz mindenki számára - tette hozzá.

Már most látható, hogy a fiatalok felfedezték az agrároktatásban rejlő potenciált: a jelentkezések alapján Kaposvárra 82 százalékkal több diák jelentkezett, mint korábban. Az egész MATE-ra pedig 35 százalékkal többen jelentkeztek a korábbi évhez képest. Szándékoznak életpálya modellt kínálni nemcsak a végzetteknek, hanem a dolgozóknak is. Ebben úgy véli, hogy nagy szerepet majd kapnak a stratégiai vállalatok, amelyek együtt dolgoznak a MATE-val.

A terveik szerint a MATE-n a hagyományos agrárterületeken kívül a gazdálkodás, a digitalizáció, a technológia is nagy szerepet kap majd, az oktatáson belül legalább 50 százalékot. Így az egyetemen végzettek nagy eséllyel helyezkednek el majd nemcsak az agráriumban, hanem bármelyik másik iparágban is.

A terveik között szerepel, hogy

a MATE az ország legjobb agráregyetemévé váljon, illetve az egyik legjobbá európai szinten, valamint a legjobb magyar egyetemek élvonalába kerüljön

- emelte ki.

A szétaprózódott agrároktatást koncentrálja a MATE, de nemcsak az egyetemeket integrálták, hanem a kutatóintézeteket is, amelynek köszönhetően most már egy helyen van az oktatás és a kutatás. Tangazdaságokat is csatlakoztattak, így mintegy 10 ezer hektáron gazdálkodhat a MATE, ezzel teret adnak minden fontos gyakorlati képzésnek. Tervezik azt is, hogy olyan, a mezőgazdaságban élen járó vállalkozásokkal, mint például a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság vagy a Bonafarm szoros együttműködést alakítsanak ki. Egy korszerű mezőgazdasági nagyüzem kiépítése jelentős összegbe kerül, és nem feltétlenül kell az egyetemi berkeken belül megvalósítani, hiszen a megfelelő eszközök ezen cégeknél rendelkezésre állnak.

Egy, a Financial Timesban megjelent felmérés szerint

a leginnovatívabb üzletág az élelmiszeripar,

mégpedig azért, mert a leggyorsabban abban a szektorban változnak a termékek, a technológia. Ez érvényes a teljes mezőgazdaságra, hiszen napjainkban nagy sertéstenyésztő telepek annyira gépesítve vannak, hogy csak minimális személyzetet igényelnek. Az agrárium hatékonyságához hozzájárul az adatgyűjtés és a feldolgozás, így az egyetemen is nagy hangsúlyt fektetnek az adattudomány oktatására. Az agrárdigitalizáció hozzájárulhat az agrárium kihívásainak megoldásához a jövőben - jegyezte meg.

Címlapképen: Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) ünnepi névadó dokumentumának aláírásán 2021. február 1-jén. Az eddig Szent István Egyetem (SZIE) néven működő felsőoktatási intézményhez csatlakozott a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 11 kutatóintézete és gazdasági társaságai, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézete. A MATE fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány. MTI/Kovács Tamás