Mindenki a nyaralást várja: bárhová is megyünk, idén igazi árrobbanásra számíthatunk

Még csak most nyithattak ki a hazai szálláshelyek, de az már látszik, hogy a tavalyi szobaárak nem tarthatók. A nyári főszezonban akár 15-20 százalékos áremelkedés is lehet, mivel feljebb kúsztak az élelmiszerárak, a karbantartási szolgáltatásokat csak drágábban végzik el a szakemberek, és az új alkalmazottakat is csak magasabb fizetésért lehet visszacsábítani a turizmus-vendéglátásba. Most úgy tűnik, hogy újra a tavak melletti, elsősorban a balatoni szálláshelyek lehetnek a legdrágábbak. Ha nyílnak a külföldi nyaralóhelyek, akkor elsősorban a görög, horvát és szlovén szolgáltatások árai lehetnek komoly versenytársai a magyar szállodai áraknak.