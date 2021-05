Mennyire fáj a Covid-válság az európai dolgozóknak?

Annak ellenére, hogy a Covid-19 járvány és különböző hullámai nem hagyományos értelemben vett gazdasági krízisnek tekinthetők, hatásait tekintve markáns és permanens gazdasági következményekkel bírnak. Nincs ez másként a munkaerő-piac vonatkozásában sem, ugyanis az egyes országokban bevezetett egészségvédelmi és gazdaságvédelmi intézkedések hatásai eltérő mértékben és irányban befolyásolták a munkaerő-piaci mutatók alakulását. Felmerül a kérdés, hogy az összetett intézkedési mechanizmusok mentén a munkaerőpiac bizonyos szektoraiban jelentkező jelenlegi hibernált állapotából a társadalom átoltottságát követően visszatér-e a 2020. február előtti állapotához. Aligha. Ennek számos szerkezeti átalakuláshoz és gazdasági növekedéshez kapcsolódó összefüggése van, melyek kihatással vannak a munkaerő-piaci trendek alakulására.

Hagyományos exogén és endogén sokk esetén a munkaerő-piaci mutatók az egyik legérzékenyebbek a reálgazdasági krízis hatásainak érzékeltetése és lekövetése szempontjából. Esetükben érvényesül azonban a késleltetési hatás is, vagyis a kilábalás időszakában a gazdasági növekedés fokozódását csak időben mérsékelt ütemben követi a munkanélküliségi ráta csökkenése (a késleltetési hatás fordított helyzetben is érvényesül). E megállapítás azonban számottevően függ olyan országspecifikus tényezőktől, mint a munkaerőpiac szerkezeti jellegzetessége, a bérek rugalmassága, a munkaerő-piaci szabályok merevsége vagy a munkaerő mobilitása.

A koronavírus járvány azonban egy merőben más helyzetet teremtett a munkaerő-piacon.

Ez a krízis más sokkhatás szempontjából, más jellegű a munkaerőpiac érintettsége szempontjából és más a válságkezelés oldaláról is. Home office, rövidített munkaidő vagy kurzarbeit, lockdown, ágazatok hibernált állapotban – néhány azon tényezők közül, melyek közvetett vagy közvetlen módon alakították és formálják napjainkban is a munkaerő helyzetét, s megnehezítik annak bármilyen más korábbi közgazdasági tapasztaltunkkal való összehasonlítást. 2021 tavaszán azonban egyre biztosabban állíthatjuk, hogy a Covid-19 járvány és különböző hullámai több tényező mentén, multiplikatív módon generálnak hatást a munkaerőpiac különböző szegmenseire. Tartós trendek kialakulásával számolhatunk.

Aktuális tendenciák a világgazdaságban

A munkaerő-piaci trendeket a munkanélküliség alakulásának perspektívájából vizsgálva érdemes különbséget tenni az egyes országcsoportok között. A rendelkezésre álló legfrissebb havi munkanélküliségi adatok szűk keresztmetszetéből adódóan teljes körű elemzés ugyan nem végezhető, de néhány következtetést így is le tudunk vonni, ha megvizsgáljuk az országcsoportok tendenciáit.

Az összehasonlíthatóságot[1] ugyan nehezíti az egyes országok eltérő járványkezelési stratégiája, s a különböző hullámok időbeli eltérései, valamint az országspecifikus munkaerő-piaci jellemzők, mindazonáltal két összefüggés megállapítható.

A vizsgált országcsoportokban az első járványhullám elején volt megfigyelhető a munkanélküliségi ráta emelkedése, s az alkalmazott munkaerőpiachoz kapcsolódó közvetett vagy közvetlen válságkezelő intézkedések részben mérsékelték a turbulens hatásokat, melynek eredményeként a fenti országok közül kiugró növekedés három országban az Egyesült Államokban, Kanadában és Kolumbiában volt megfigyelhető. A kedvezőnek tűnő hatásmechanizmus mellett azonban le kell szögezni, hogy – eltekintve a kiugró adatokkal bíró országoktól – a munkanélküliség ráta minden vizsgált ország esetében emelkedett. Kiemelendő emellett, hogy a vizsgálat időhorizontjának tekintett egy éves időintervallumon nézve a mutató egy magasabb szintre állt be, nem tért vissza a válságot megelőző szintre. (Szögezzük le azonban, hogy a koronavírus-járvány turbulens hatásai még jelenleg is számottevően befolyásolják a munkaerő-piacot: a legtöbb országban a nyitás folyamata el sem indult vagy csupán óvatosan, fokozott ütemben, ezáltal el sem várható a teljes helyreállás.)

Ezzel összefüggésben tehát az elmúlt egy évben kialakult egy magasabb munkanélküliségi rátával jellemzett munkaerő-piaci helyzet, ahol ugyan kisebb fluktuációk megfigyelhetők, mindazonáltal a trendet tekintve permanenssé kezd válni a folyamat. Ennek egyik tényezője, hogy a szektorális munkanélküliség a hibernált szektorokban nagy, valamint számos munkavállaló vált pályaelhagyóvá. Ezt mutatja a munkaerőpiac feszessége is számos országban. Amennyiben a KSH adatai alapján nézzük az egyes szektorokban alkalmazásban állók számát, úgy láthatjuk, hogy a hibernálás által érintett szektorok (pl. vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás) esetében volt megfigyelhető a jelentős mérséklődés a krízis előtti állapothoz képest, míg bizonyos szektorok (pl. infokommunikációs) munkaerő-növekményt értek el 2020 végére. Ez magyarázza a feszes munkaerő-piacot és a kialakult turbulens hatásokhoz képest mérsékeltebb emelkedést mutató munkanélküliségi rátát is.

A munkanélküliségi ráta emelkedésének mértékét emellett számos tényező befolyásolja:

az alkalmazott gazdaságpolitikai intézkedések és azok hatásossága,

az országspecifikus munkaerő-piaci jellemzők,

valamint a mutató kiinduló állapota is meghatározó volt.

A járvány gazdasági hatásait kezelő intézkedések is számottevő szerepet játszottak a hatások mérséklésében, s az egyes országok szinte mindegyike már az első járványhullám idején alkalmazta a rövidített munkaidő valamilyen formáját, melyek kiterjesztése a járvány további szakaszaiban is megjelent. Mindazonáltal számos kutatás kiemeli a különböző munkaerő-piaci gazdaságpolitikai programok fontosságát a válságkezelésben, s hogy ezek eltérő mértékben kerültek bevezetésre az egyes országcsoportokban. A kurzarbeit alkalmazását illetően vizsgálatok alapján leszögezhető, hogy az európai nagy gazdaságokban jelentős mértékben kerültek implementálásra a munkaerő tekintetében.

Amennyiben az Európai Unió tagállamait tekintjük országonként a kiinduló állapot szempontjából, a koronavírus járványt megelőzően az Eurostat adatai alapján a mediterrán országokban (különösen Spanyolországban és Görögországban), Franciaországban, két skandináv és két balti államban, valamint Szlovákiában már elérte vagy meghaladta a 6%-ot a munkanélküliségi ráta, míg a többi tagállamban a mutató értéke alacsonyabb szinten alakult. E kiinduló állapot is számottevően befolyásolta, de a növekmény szempontjából, ha 2020. januárról 2021. februárra nézve vizsgáljuk a változást nem triviálisan eredményezte azt az egyes tagállamokban. Kutatások alapján azonban megállapítható, hogy a járványhelyzet által legjobban érintett európai országok (pl. Egyesült Királyság) esetében merültek fel már a krízist megelőzően is különböző munkaerő-piaci egyensúlytalanságok.

Merre tovább munkaerőpiac?

Az elmúlt év munkaerő-piaci jellegzetességei olyan átalakulást eredményeztek, melyek a koronavírus nélkül évekbe teltek volna. Mindazonáltal a koronavírus járványt megelőzően is tendenciózus folyamatok hatottak a munkaerő helyzetére. Többek között ide sorolhatjuk az ipar 4.0 vívmányainak és az idősödő társadalom hatásait. A következő év(ek)ben a fenti két tényező és a kilábalás lehetséges forgatókönyveinek országonként eltérő megvalósulásai fogják befolyásolni az egyes trendeket.

1. Szerkezeti hatások és kérdések

Ahogy a korábbiakban már kitértünk rá a szektorális különbözőségek, a szektorális munkanélküliség és a pályaelhagyók neuralgikus pontot képeznek a hibernált ágazatok helyreállása szempontjából. A feszes munkaerőpiaccal párhuzamosan már az első hullám idején megfigyelhető volt, hogy a munkanélküliség ráta nagyobb növekedése az európai országokban a turizmus által érintett déli tagállamokban volt. Az ágazat szempontjából fontos szerkezeti kérdés lesz a kereslet helyreállásának gyorsasága, s ezzel párhuzamosan a munkaerő-kereslet növekedésének üteme. A munkaerő-kínálat oldaláról lényeges pontként kiemelendő a megfelelő, szakképzett munkaerő megtalálása, s gyors munkaerő-felvétel az ágazat beindulása és helyreállása nyomán.

A munkaerőpiac struktúráját tekintve a koronavírus-járvány eltérő módon érintette az egyes résztvevő csoportokat is.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) kutatása megállapította, hogy az alacsonyabb bérrel rendelkező és/vagy az alacsonyabban kvalifikált munkaerő érintettsége, valamint nemi megoszlás tekintetében a nők érintettsége nagyobb volt a negatív turbulens folyamatok által, s a Covid-19 a munkabérekre is lefelé irányuló nyomást gyakorolt. Az Eurostat adatai alapján az Európai Unió aggregált szintjén vizsgálva a nők munkanélküliségi rátája a magasabb kiinduló értékről a 2020. januári 7%-ról 7,9%-ra emelkedett 2021. februárjára, míg a férfiaknál ugyanezen vizsgált hónapokban 6,3%-ról 7,1%-ra emelkedett. Szükséges kiemelni azt is, hogy a munkaerőpiac szerkezetét tekintve a fiatalkori munkavállalók és a fiatalkori munkanélküliségi ráta érintettsége is számottevő. Az életkor szerinti összefüggés mezsgyéjén továbbhaladva ugyanakkor a munkaerő-kínálat és annak összetétele is számottevő lesz. A koronavírus járványt megelőzően ugyanis számos ország már megtapasztalta a munkaerőhiányt, mindazonáltal a fejlődő és fejlett gazdaságokban egyaránt jelentkező folyamatosan idősödő társadalom további szűk keresztmetszetként szolgál és szolgálhat a munkaerő-kínálat alakulása és összetétele szempontjából. Ennek egyik kapcsolódó területe lehet az ipar 4.0 vívmányainak alkalmazása, mindazonáltal azt le kell szögezni, hogy a jelenlegi folyamatok mentén még egyértelműen nem azonosítható a munkaerő-kínálat idősödés és ipar 4.0 vívmányai közötti trade-off.

2. Ipar 4.0 vívmányainak munkaerő-piaci hatásai

Az ipar 4.0 vívmányai a koronavírus járványtól függetlenül már 2020 előtt is éreztették hatásukat a munkaerőpiacon. Az egyes munkakörök vonatkozásában a kiegészítő hatás érvényesülése már mindennapivá vált, s számos esetben a helyettesítő hatás esélye is fennállt. Ez azonban országspecifikus tényezőktől, s az ipar 4.0 vívmányainak adott országban történő elterjedtségétől, azok adaptálási fokától és a gazdaság szerkezeti összefüggéseitől is függnek. Az Egyesült Államok munkapiacán elvégzett kutatások ugyanakkor kimutatták, hogy például a mesterséges intelligencia jelenlegi fokával helyettesíthető munkafolyamatoknál érzékelhető a helyettesítő hatás léte, mindazonáltal a teljes munkaerőpiac tekintetében a hatás még nem mutatható ki. A koronavírus járvány ezt a folyamatot azonban felgyorsította és felgyorsíthatja. Emellett az ILO kutatása szerint a távmunka és a különböző online platformok térnyerése lehetőséget teremthet a vállalkozások számára a rugalmas munkaerő alkalmazásra, mely olyan munkavállalóknak is lehetőséget teremthet a munkaerő-piacra való belépésre, akik eddig nem vagy csak korlátozottan tudtak bekapcsolódni. A szerkezeti kérdésekkel összekapcsolva a digitalizációt kutatások kiemelik azt is, hogy a Covid-19 járvány nyomán felgyorsult digitális átalakulás, az irodahelyiségek megváltozó igényei, s ennek következtében magasabb költségei, valamint a vállalkozások adóssághelyzete ösztökélheti a távmunkát, a digitális munkát és az automatizáció folyamatát a vállalkozásoknál.

Összességében tehát leszögezhetjük, hogy a koronavírus eredményezte hatás tartós trenddé kezd válni számos ország munkaerőpiacának vonatkozásában, mely a munkanélküliségi ráta magas szintjében is érezteti hatását.

A munkanélküliségi ráta emelkedése ugyanakkor számos országban a gazdaság kilábalásával párhuzamosan hosszan tartó folyamat eredményeként térhet vissza a krízist megelőző állapothoz, melyet a részleges szektorális átrendeződés is jellemezhet. Ezzel ellentétben más országokat azonban rövid távon már újra a feszes munkaerő-piac, s a munkaerőhiány jellemezhet. A munkaerő-piaci folyamatok alakulása tekintetében – az egyes járványügyi tényezők alakulása mellett, pl. átoltottság növekedése és nyájimmunitás kialakulása, többszörösen mutáns vírusok megjelenése – a következő években releváns tényező lesz az idősödő társadalom okozta munkaerő-kínálat alakulása, valamint az ipar 4.0 munkaerőre gyakorolt kiegészítő és helyettesítő hatásainak felgyorsulása is.

[1] Az összehasonlítás során bázisidőszakban 2020. januárját tekintjük, míg tárgyidőszaknak a legfrissebb elérhető 2021. februári adatokat. (A cikk írásakor a 2021. márciusi adatok csupán néhány ország vonatkozásában érhetőek el az Eurostat és OECD adatbázisában, mely nem teszi lehetővé, hogy összehasonlítási alapul szolgáljanak.)

