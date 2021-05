Hogyan NE írjunk a magyar gazdaságról?

„A magyar gazdaság az idei első negyedévben is visszaesett.” „A magyar gazdaság olyan jól teljesít, hogy hamarosan 10% feletti növekedést látunk tőle.” Íme, két szélsőséges vélemény a tegnap megjelent GDP-adatok kapcsán, amelyek szépen mutatják, hogy 30 év piacgazdaság után is milyen bizonytalanul, rosszul (és nem egy esetben bizonyára elfogultan, szándékosan torzítva) tudja interpretálni a hazai média a gazdasági folyamatokat. A fenti két megállapítás ugyanis egyformán hamis.

Ha a koronavírus-válság őrületes cikkcakkjai más hasznot nem is hoznak, arra jók lehetnének, hogy leszámoljunk az igénytelen és hibás adatközlési gyakorlatokkal, és helyette a más országokban már régóta alkalmazott formákat vegyünk át. Hogy mennyire rosszul csináljuk most, azt egy egyszerű példával illusztráljuk, majd mindezt a koronavírus-válság éles fordulataira alkalmazva bemutatjuk a helyes gyakorlatot.

Lemaradva egy (négy) brosúrával

Tegyük fel, hogy a magyar gazdaság stagnál. Negyedévről negyedévre pontosan ugyanazt a teljesítményt hozza, vagyis mindig ugyanakkora GDP-t termel meg az ország. Egyszer aztán (a „t-edik időpontban”) egy nagy gyár hirtelen bővíti a termelését, és a GDP tartósan 1%-kal megugrik. Majd minden marad a régiben, tovább stagnálunk, nagyjából így:

A hazai média zöme erről a következőképpen számolna be:

A megugrás pillanatában („t”) megírná, hogy a gazdaság növekedésbe váltott

A következő negyedévben (t+1) megírná, hogy a gazdaság még mindig növekszik

A következőben (t+2) arról írna, hogy kitart a növekedés

A következőben (t+3) pedig arról, hogy egyenletesen növekszik a gazdaság

Ezután (t+4) pedig arról, hogy megállt a gazdaság növekedése

Nem nehéz belátni, hogy a gazdaság teljesítménye szempontjából az utóbbi négy jelentés fals lenne. De akkor miért olvashatnánk ilyeneket? Az ok az „egyetlen mutató számít, az pedig az éves index”-fetisizmus. Az éves index alakulása pedig a fenti grafikonnal összhangban így nézne ki:

Mint látható, mindaddig, amíg az adott negyedév teljesítményét egy olyan korábbi teljesítménnyel vetjük össze, ami még a megugrás előtti állapotot mutatja, addig növekedést jelez. Aztán amikor az összehasonlítási alapba (bázisba) is beérkezik az egyszeri megugrás, akkor a hatás eltűnik. És egy év késéssel erről be is számol az éves indexeket figyelő média.

Ugyanez megkoronázva

A fenti kis példa természetesen a valóságban eggyel bonyolultabb. A gazdaságot egy év alatt nem egy, hanem nagyon sok pozitív és negatív hatás éri, ezek kisimulnak. Ezért az éves indexek általában nem ugrálnak őrült módon, és (ha a megfogalmazások sokszor pontatlanok is) az ezekre alapozott helyzetértékelés többnyire helytálló.

Az idehaza követett gyakorlat hibáira akkor döbbenhetünk rá, amikor a gazdaságot hirtelen sokk éri. Például a koronavírus-járvány hatására a mélybe zuhan a gazdasági teljesítmény, majd onnan kezd el kapaszkodni felfelé. Nézzük meg ezt a fenti példánk mintájára!

Az ábra alapján így értékelhetjük a koronavírus-válság eddigi fejleményeit: tavaly a második negyedévben óriásit zuhant a magyar gazdaság, majd a sokkhatás elmúltával egy természetes korrekcióval az esés bő felét azonnal ledolgozta. Majd jött a második és harmadik járványhullám, ami meglepetésre nem vetette vissza a gazdaságot újra, „csak” fékezte a kilábalást. Összességében a visszaesés jelentős része már eltűnt, és egy-két negyedév múlva a maradékot is ledolgozza a gazdaság. (Természetesen nem azonos gazdaságszerkezetben, vannak szektorok, amelyek súlyos veszteségeket szenvednek el a mai napig, de ez most nem témája az írásuknak.)

Hogyan csapódik le mindez a médiában, ha csak az éves változásra koncentrálunk? Hát így:

Ezért olvashattunk az elmúlt negyedévekben olyan üzeneteket a friss GDP-adatok címeiben, hogy „tovább zsugorodik a gazdaság”, „lassul a gazdaság visszaesése”, „még mindig csökken a GDP”. Mint láthatjuk, egyik sem igaz, az egy évvel ezelőtti hirtelen zuhanás hatását sugallja friss fejleményként.

Sovány vigasz, hogy az éves index, ha késik is, de demokratikus. Most a gazdaságot siratni kívánóknak ad muníciót, de egy negyedév múlva kb. így néz majd ki a fix bázisú és az éves indexet mutató grafikon:

Ezért három hónap múlva a magyar gazdaságot ünnepelni kívánók ujjonganak majd a két számjegyű GDP-növekedésen. Akkor az „Óriásit nőtt a magyar gazdaság”, „Kilőtt a GDP a második negyedévben” lehetnek majd a fő üzenetek, miközben a fenti ábra bal oldalán láthatjuk majd az igazságot: az éves index óriási ugrása egyszerűen azért következik be, mert a tavaly tavaszi gazdasági zuhanás lesz a viszonyítási alap. Minden kommunikátor nyer, éppen „csak” az olvasó veszít.

Mit kellene tenni?

A mostani helyzet kialakulásának van történelmi oka. A modern piacgazdaság kiépülésének időszakában a számbavételi lehetőségek korlátozottak voltak. A rövid időre visszatekintő idősorokban nem volt még biztos tudásunk például arról, hogy milyen szezonális hatások jellemzők egy-egy időszakra (és a sok szerkezeti változás miatt ezek is időről időre változtak). Ezért csak azonos tulajdonságú időszakok összevetése adott megbízható képet, maradtak tehát az éves indexek. Azóta azonban már sokat változott a helyzet, évek óta megbízhatóan lehet szezonálisan igazítani, az ezzel kapcsolatos bizonytalansággal más országok is együtt tudnak élni.

A helyzet nálunk valamiért konzerválódott, és ahelyett, hogy a legjobb gyakorlat felé mozdultunk volna el, olyan mutatókkal erőlködünk leírni a legfrissebb gazdasági folyamatokat, amelyek erre kevésbé alkalmasak.

Minden statisztika hasznos lehet, ha tudjuk, melyik kérdésre válaszol. Az éves index is sok mindenre jó, de illik tudni, pontosan mire. Ha az a kérdés, hogy mi történik „most” a gazdaságban, akkor olyan mutatót kell választani, ami ezt válaszolja meg. A tegnapi GDP-jelentés legfontosabb száma tehát az, hogy az előző negyedévhez képest 1,9%-os a növekedés. Nem zsugorodás, nem visszaesés, nem folyamatos csökkenés. Ahogyan a második negyedéves teljesítmény sem a brutális, mindent elsöprő növekedésről fog szólni (még ha reménykedünk is abban, hogy az egyre szabadabban működő gazdaság valóban kap még plusz lendületet).

A helyzetben sajnos az is közrejátszik, hogy a KSH sem változtat a gyakorlatán, szinte minden jelentésében első helyre teszi az éves indexet (ez lesz a „headline”), így nem tudja átszoktatni a laikusabb felhasználókat arra, hogy más adatokat, más szemléletben értékeljenek. (A statisztikai hivatal egyébként épp a tegnapi adat kapcsán végre lépett, de a sokéves késés, a felhasználókban rögzült rutin nem íródik át egyik percről a másikra.)

Szerencsés lenne, ha a koronavírus-járvány gazdasági sokkjainak helyes értékelésének korlátai az adatokat előállító intézményeket és az elsődleges felhasználókat is megújulásra ösztönöznék. A rövid és fix bázisú indexek előállítása, a szezonális igazítás gyakorlatának kiterjesztése új területekre, a tudatosabb adatfelhasználás kezdődhetne mondjuk holnap. És akkor az olvasó is nyerne. Legalább egy tisztább, konzisztensebb képet a gazdasági folyamatokról.

Címlapkép: Getty Images