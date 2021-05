Kovács Árpád: Az államháztartás stabilitása a fejlődés fenntartásának kulcsa

A COVID-19 járvány hozta gazdasági és vele a társadalmi sokk leküzdésének, majd a kilábalásnak a támogatása új, kivételes jelentőségű dimenzióba helyezi az államháztartás működését, s az ahhoz forrást biztosító költségvetés stabilitását. A Költségvetési Tanács az Alaptörvény felhatalmazása alapján a központi költségvetés tervezetének megalapozottságát mindenkor a feladatköre által meghatározott – a pénzügyi stabilitás őrzése – nézőpontjából egységében vizsgálja. A „büdzsé” makrogazdasági hátterét, bevételeit és kiadásait kizárólag a rövid és hosszabb távú pénzügyi egyensúlyi követelmények fenntarthatósága, valamint az ezt biztosító államadósság-szabály teljesülése szempontjából elemzi, és ebből kiindulva teszi meg észrevételeit. Véleménye centrumában igy 2022-re is a GDP-arányos hiány és államadósság alakulása, csökkentésének üteme áll.

A jövő évi költségvetés tervezetének értékelése nem nélkülözhette az annak hátterét, bázisát jelentő 2020. évi tényleges és a 2021. évi várható makrogazdasági és államháztartási folyamatok áttekintését. Közismert, hogy a világméretű koronavírus-járvány 2020-ban letérítette a magyar gazdaságot a kiegyensúlyozott és erőteljes növekedési pályáról. A múlt évi GDP a komor előrejelzői várakozásoknál bár kedvezőbben, de az előző, kiváló évhez viszonyítva 5 százalékkal csökkent. A gazdaság teljesítménye különösen a múlt év második negyedévében esett vissza. Az év második félévében ezt tompította a gazdaság ellenálló képessége, a kilábalást segítő kormányzati gazdaságvédelmi intézkedéseknek és az MNB gazdasági növekedést támogató programjainak a sikere.

A 2020-as költségvetési kiadások nagymértékű növekménye egyértelműen a koronavírus-járvány kezelése miatti egészség- és gazdaságvédelmi többletráfordítások következménye.

Ezeket nem lehetett finanszírozni teljes mértékben pótlólagos bevételekkel, vagy belső átcsoportosításokkal. Így a 2020-as magyar hiányadat, bár régiós és nemzetközi összehasonlításban átlagosnak tekinthető, meghaladta GDP-arányosan a 8 százalékot.

A mértékadó nemzetközi pénzügyi szervezetek 2021-ben a magyar gazdaság 4 százalék körüli, a kormány prognózisával lényegében megegyező, bővülését valószínűsítik. A gazdaság sikeres újraindításának köszönhető, a koronavírus-járvány hullámainak hatását is kompenzáló, most kibontakozó – kedvező – folyamatokat látva esély van arra is, hogy ennél jobb összteljesítmény-adattal fogunk az év végén találkozni. A magyar gazdaság várható növekedésével összhangban, az Alaptörvény szabályának megfelelően az államadósság GDP-arányos mértéke 2021-ben újra mérséklődhet a 2020. év végi 80,4 százalékról 79,9 százalékra.

A múlt évi, az idei, valamint a jövő évi költségvetési tervezés feltételrendszeréhez tartozik, hogy az Európai Unió aktiválta a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési rendelkezését, amely a rendkívüli helyzetre tekintettel egyelőre lehetővé teszi a maastrichti kritériumot meghaladó hiányt. Igy az idei költségvetési törvény módosításával az ún. ESA-módszertan szerint számolt hiánycél a GDP 2,9 százalékáról 7,5 százalékára emelkedik.

Ez nagyobb mozgásteret ad a kormányzat egészségvédelmi és gazdaság-újraindítási intézkedései számára, A Tanács ugyanakkor ennél markánsabb hiánycsökkentést tartana célszerűnek.

Ha ugyanis a makrogazdaság alakulása ebben az évben már megengedi, érdemes lenne azt kihasználni. Kedvezőbb feltételeket teremteni a költségvetési egyensúly 2022. évi lényeges javulásához és az államadósság-mutató további években is fenntartható mérsékléséhez, a 3 százalékos ún. maastrichti kritérium inkább előbb, mint utóbb történő betartásához.

A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat fókuszában a munkahelyek, a családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtés támogatásának erősítése, az emberek életminőségének javítása mellett a gyorsan alkalmazkodó és fenntartható gazdasági szerkezet létrehozása áll. A költségvetés magas, 5,2 százalékos gazdasági növekedésre épít. Ez megvalósítható, feltételezve, hogy a világban a feszültségek enyhülnek, a tömeges oltások megteremtik a nyitás alapjait. A válságból történő kilábalást azonban bizonytalanságok is övezik, s ezekkel számolva az újraindulást gazdaságösztönző költségvetési intézkedésekkel jövőre is támogatni kell.

A 2022-es költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai összhangban vannak a 2021-re várható és a 2022-re várt gazdasági és tervezett államháztartási folyamatokkal. Ezzel együtt itt is érvényes, hogy a bevételek csak részben fedezik a kiadásokat.

Az államháztartás központi alrendszere továbbra is három nagy csoportra bontott kiadásainak döntő része – csaknem 80 százaléka – 2022-ben is működési célokat szolgál. A hazai forrásból felhalmozási feladatokra, valamint az európai uniós finanszírozású fejlesztésekre pedig egyaránt kevéssel 10 százalék feletti mértékben terveznek fordítani. Érték, hogy a folyó (működési) rész egyenlege – immár ötödik évben – nulla, és pénzforgalmi deficit csak a felhalmozási és az uniós költségvetésben keletkezhet.

Az újraindítás intézkedései több területen szerkezeti változást irányoznak elő olyan fejlesztésekkel, amelyek hosszú távon támogathatják a gazdaság bővülését. Segítőleg hat a háztartások fogyasztási volumenének 4,8 százalékos és a bruttó állóeszköz felhalmozás 7,2 százalékos emelkedése. A már megkezdett és folytatódó, uniós és hazai forrásokból történő fejlesztések nyomán az elmúlt években, így 2020-ban, 2021-ben is kiemelkedően magas beruházási ráta 2022-ben 28,5 százalékra emelkedhet.

A Költségvetési Tanács e célok méltánylása mellett úgy látja, hogy

a háztartások fogyasztásának és a magánszféra beruházási aktivitásának ilyen mértékű dinamikus növekedése esetén az ösztönző intézkedések a gazdaság túlfűtöttségét eredményezhetik, növelve az inflációs nyomást és veszélyeztetve a külgazdasági egyensúlyt.

A járvány hozta gazdasági visszaesés időszakában a kormányzati kiadások növelése javította a gazdaság „ütésálló képességét”. 2022-ben a költségvetési politikától viszont már a gazdasági feltételek alakulásához való rugalmas alkalmazkodás várható el. Ez egyaránt jelentheti a költségvetési kiadások növelését vagy visszafogását. Megszűnik a prociklikus költségvetési politika kényszere. A GDP kedvezőtlen alakulása esetén nem kell a kiadásokat csökkenteni, hanem növelni lehet azokat. Gyorsabb felfutás esetén pedig a költségvetési kiadások visszafogásával – következésképpen az egyenleg javításával – lehet a túlfűtöttséget elkerülni. Ebből kiindulva célszerű az egyes kiadási előirányzatok felhasználását feltételhez kötni és csak akkor elkölteni, ha a gazdaság dinamizálásához azokra szükség van.

Ily módon kedvező gazdasági feltételek esetén a tervbe vett kiadások egy részét meg lehetne takarítani vagy el lehetne halasztani, nagyobb lépést téve a költségvetési egyensúly helyreállítása irányába, csökkentve az államadósságot, vagy fedezetet teremtve az előre nem látott kiadásokra a hiány növelése nélkül. Ennek fényében kockázatos, hogy a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló tartalékok mértéke mindössze a GDP 0,4 százaléka, ami elmarad a 2021-re tervezett alacsony szinttől – a GDP 0,5 százalékától – is. Az előzőekkel, valamint a 2021. évi költségvetési törvény módosításánál javasoltakkal összhangban a Tanács nem tartotta elégségesnek a 2022-es GDP-arányos államháztartási hiány mind eredményszemléletben, mind pénzforgalmi szempontból csupán 5,9 százalékra történő mérséklését.

Jövőre az Alaptörvény előírásának megfelelően az államadósság-mutató csökkenő trendje – a 2020-as átmeneti növekedést követően – tartós marad és mértéke a 2021. évi 79,9 százalékról 2022-re 79,3 százalékra süllyed.

Bár a 0,6 százalékpontos csökkenés megfelel a Stabilitási törvény rendelkezésének, azonban annak mértéke – ugyanúgy, mint a hiánynál – a lehetőségekhez képest szerény.

A 2021-ben már megkezdődő és a remények szerint megvalósuló gazdasági helyreállás az adósságmutató ennél nagyobb mértékű csökkenését is lehetővé teszi.

A GDP-arányos hiány, valamint az államadósság-mutató értékének nagyobb mértékű javítására vonatkozó javaslatra reagálva:

a kormány kifejtette, hogy még 2022-ben is költségvetés-politikai eszközökkel mindent meg kívánnak tenni a gazdaság újraindítása érdekében.

Álláspontja szerint az optimista, de reális növekedési pálya teljesülésének feltétele az általa tervezett fiskális politikának a megvalósítása. Ugyanakkor a kormány is kiemelten fontos értéknek tartja a költségvetési stabilitást.

Szerinte középtávon – a gazdaság sikeres újraindítását követően – kell újra és egyre erőteljesebben érvényesíteni az alacsony, 3 százalék alatti és csökkenő hiányt, valamint az államadósság-mutató gyorsabb mérséklését.

A kormány a tervezett tartalékokat is elégségesnek tartotta, mert azok összegének növelése vagy a tervezett hiány emelkedésével, vagy más területek kiadásainak csökkenésével kellene, hogy együtt járjon.

Szerinte a tartalékok 2022-re tervezett összege a várttól akár 1 százalékponttal elmaradó növekedés esetén is kellő biztosítékul szolgál az adósságráta csökkentésére.

A pandémia hozta mai helyzetet megelőzően a pénzügyi stabilitási érdekek a Tanács feladatkörébe tartozó, hasonlóan határozott képviseletére 2013-ban volt szükség. Ekkor a makrogazdasági pálya nyújtotta lehetőségekkel kapcsolatos, óvatosságot kérő véleményt végül elfogadta a Kormány. Módosította költségvetési elképzeléseit és azokat emelte törvénnyé az Országgyűlés. Sikeres évek következtek.

A jelenlegi – konstruktív, a közös jobbítási szándékot visszatükröző – szakmai véleménycsere még nem zárult le. A vita nem a gazdaság lehetőségeinek eltérő megítéléséből adódik, hanem a reménybeli, kedvező gazdasági pálya teremtette hiány- és adósságcsökkentés arányán és azoknak az adottságoknak kihasználásán, amelyek a beruházások hatékonyságához kapcsolódnak. A kormányt a 2022-es költségvetés céljainak és előirányzatainak tervezése során jövőt szolgáló társadalompolitikai és gazdaságösztönző szándékok vezérlik. A Költségvetési Tanács a javaslatait ezzel együtt és éppen ezért tartja indokoltnak.

