Rengeteg pénz forog kockán az új csillagozási rendszer bevezetésével - Mi vár a magyar turistákra?

Május közepén nyújtották be az Országgyűlés elé a turizmusról szóló törvény módosítását, amelynek egyik legfontosabb része, hogy újraminősítik a hazai szálláshelyeket. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint az úgynevezett Nemzeti Szálláshelyminősítési Rendszer célja az, hogy típustól függetlenül, egységes szempontok mentén ítéljék meg a szolgáltatásokat. A korábbi rendszernek megfelelően itt is 1-től 5 csillagig minősítik majd a hoteleket, panziókat. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége üdvözli a kezdeményezést, annak ellenére, hogy több országgal közösen, már 2009 óta működtetnek Hotelstars Union néven egy hasonló rendszert. A Magyar Apartmankiadók Egyesülete szerint ugyanakkor a szálláshely-csillagozások felett eljárt az idő.

A vendégek érdekeit szolgálja

Az állami Magyar Turisztikai Ügynökség közölte, hogy módosítják a hazai turizmusról szóló törvényt. Ebben legfontosabb változásként azt emelték ki, hogy valamennyi szálláshely minősítést kap majd, amelynek köszönhetően egyértelművé válik, milyen szolgáltatásokat várhat el a vendég az adott szálláshelytől, milyen tartalommal és színvonalon. Azt is közölték, hogy a minősítéseket – ahogy egyébként eddig is – csillagok jelölik majd, minden esetben 1-től 5-ig. Az eddig használt egyéb szimbólumok megszűnnek.

Az új minősítési rendszer megalkotását a Magyar Turisztikai Ügynökség szerint fogyasztóvédelmi szempontok motiválták, mert számos panasz érkezett a vendégektől, hogy nem az állítólagos kategóriának megfelelő szolgáltatást kaptak egyes szálláshelyeken. A besorolás célja, hogy

mindenhol megbízható minőséget kapjanak a vendégek, legyen az szálloda vagy éppen magánszálláshely.

A Magyar Turisztikai Ügynökség a Portfolio megkeresésére részletesebben azt írta, hogy

a Nemzeti Szálláshelyminősítési Rendszer bevezetése átláthatóbb

azonos feltételeket teremt minden szolgáltatónak,

mérhetővé, összehasonlíthatóvá válik a teljesítményük és a minőségük,

ami végső soron a vendégek érdekeit szolgálja.

Az egységes szálláshelyminősítési rendszer, szálláshelytípusonként külön meghatározott követelményrendszerrel, a törvény elfogadása esetén 2022. január 1-én indulhat, először a szállodák és a panziók minősítésével. Ezt követően, a többi szálláshelytípus esetében fokozatos bevezetés várható. Az első kötelező minősítésig mindenki megtarthatja saját addigi besorolását, vagy esetlegesen meglévő minősítését annak lejártáig. A szálláshely-szolgáltatók egy erre kialakított, elektronikus felületen regisztrálhatnak majd a minősítésre. Szálláshelytípusonként a jogszabályban meghatározott időpontig kell a regisztrációnak megtörténnie.

Az összes, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált 39 450 szálláshely minősítése a tervek szerint 2024 végére fejeződik be.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a fokozatos bevezetéssel minden szálláshelytípus számára lehetőség nyílik a kritériumrendszerek teljes körű megismerésére és a feltételeknek való megfelelésre. Az előírásokat a szakmai szervezetek, piaci szereplők bevonásával dolgozták ki, aminek a hoteleknél és a panzióknál jelenleg is alkalmazott rendszer az alapja. A magánszálláshelyek kritériumrendszerének a jelenleg is hatályos szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásáról szóló rendelet lesz a kiindulópontja, de itt is figyelembe vették a szakmai szervezetek és a piaci szereplők ajánlásait és javaslatait.

4 csillagos, de mégsem az

Örülünk annak, hogy lesz minősítés, és annak is, hogy kötelező lesz

– mondta el a véleményét a tervezett módosítással kapcsolatban Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint is itt az ideje a csillagrendszer újragondolásának, mert

több szálláshelyadó már csak hirdeti magáról, hogy mondjuk 4 csillagos, de valójában inkább már a 3-as kategóriába esik.

„A tét nagy, mert akár 25 százalékos árkülönbség is lehet egy 3 vagy 4 csillagos hotel szobaárai között” – magyarázta a helyzetet Flesch Tamás. Úgy látja, hogy ma már két négycsillagos szálloda szolgáltatási minősége között akár 1,5 csillag különbség is lehet, ezért hasznos az újabb felmérés, amit szerinte 1 év alatt el lehet végezni.

Nem örülnek a magánszálláshelyek

Az európai szállodák egyébként működtetnek már egy rendszert. Az úgynevezett Hotelstars Union minősítésben Európában 19 ország szállásadói vannak benne, szakemberek szerint a magyar vendéglátók azzal csak pozitív üzenetet közvetítenek magukról, ha a saját rendszerüket és szolgáltatási minőségeiket újragondolják. A Hotelstars Union rendszert 2009-ben hozták létre, az európai közös szállodai minősítési rendszer 270 feltételen alapul. Az a szálloda például biztosan nem nevezheti magát ötcsillagosnak, amelyik nem üzemeltet 24 órás szobaszervízt.

Míg a hazai szállodai szövetség örül az új minősítési kezdeményezésnek, a magánszálláshelykiadók már nem annyira. Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy a vendégek egy részének a biztonságérzetét egy ilyen rendszer növelheti, ezért szólnak érvek mellette. Ugyanakkor náluk a szálláshelyeket összehasonlító oldalak felületein azonnal megírják a vendégek, ha elégedettek voltak a szolgáltatással, de azt is, hogyha nem.

A hotelekkel szemben, amelyek általában saját honlapjukon keresztül is értékesítik szobáikat, a magánszállások döntő többsége kizárólag a szálláshelyközvetítő és -összehasonlító honlapokon van jelen. A rajtuk megjelenő fogyasztói vélemények pedig sokszor nagyon részletesek és azonnaliak. A magánszállásadók szerint ez hitelesebb, mint egy pár évenkénti bekategorizálás.

A tervezet szerint csak az első minősítés lesz ingyenes, és egyelőre nincsen információ arról, hogy a további, kötelező minősítések milyen plusz terhet jelentenek majd a szolgáltatóknak

– mondta el a változásokkal kapcsolatos aggodalmait Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Amíg nem térnek vissza újra a külföldi turisták Budapestre, addig leginkább szenvedni fognak a magánszálláskiadók. Úgy látja, hogy csak a német, spanyol és brit turisták visszatérésével merészkednek vissza majd újra tömegesen a piacra a budapesti magánszállásadók.

A Sziget-fesztivál elmaradása már egy nagy üzleti csapás, de bízunk még az idei Forma 1-ben, a Futball Európa Bajnokság budapesti meccseiben és az Eucharisztikus Kongresszusban

– sorolta a nagy külföldi turistapotenciált rejtő eseményeket a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Schumicky Balázs megjegyezte azt is, hogy a vidéki magánszálláshelyadók részesülhettek a Kisfaludy-program felújítási lehetőségeiből, valószínűleg jó szezonjuk lesz. A budapesti vállalkozók azonban még azzal is küzdenek, hogy teljes a bizonytalanság, hogy egyáltalán milyen feltételek mellett, és hány napra adhatják ki lakásaikat a jövőben. Példaként a VI. kerületi Önkormányzatot említette, ahol 0-tól 365 napig terjedhet a skála egy készülő jogszabály értelmében, attól függően, hogy a szabályozást épp hogyan értelmezzük. A VII. kerület tervezett rendelkezései viszont betarthatónak tűnnek. A budapesti magánszállás hirdetéseknek a fele eltűnt egy év alatt. Ezek a vállalkozók vagy abbahagyhatták, vagy a biztosabbnak tűnő albérletpiacra mehettek át.

Kiemelt települések is lesznek

A Magyar Turisztikai Ügynökség azt is közölte, hogy bővítik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak. Az állami szervezet szerint

ez óriási segítséget jelent majd az adatvezérelt döntéshozatalban, a fejlesztések hatékonyabb tervezésében és az ágazat fehérítését is szolgálja.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre részletes, összegző adatsorok a turisták számára élményt, kultúrát, szórakozást nyújtó turisztikai attrakciókról. A hiányzó adatok forrásai az egyes turisztikai attrakciók által használt jegykezelő rendszerek lesznek - írták.

A turizmustörvény tervezett módosításában szerepel a kiemelt jelentőségű települések nevesítése is. A megnevezés olyan településre vonatkozik, ahol legalább egy országos, vagy nemzetközi jelentőségű turisztikai attrakció található, és amely a beutazó turizmus szempontjából kiemelkedő jelentőségű, vagy célzott fejlesztések eredményeként azzá tehető. A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a cél az, hogy ezek az utazási motivációt jelentő helyek a jövőben se kerüljenek ki a fókuszból, továbbra is fejlődjenek, és megfelelően jelenhessenek meg a marketing- és értékesítési tevékenység során. A Magyar Turisztikai Ügynökség indoklása szerint ahhoz, hogy a hazai turizmus-vendéglátás ki tudja használni lépéselőnyét az újraindulás során, további fejlesztésekre, illetve az ágazati működés korszerűsítésére van szükség, ezt szolgálhatják a benyújtott módosítási javaslatok is.

Címlapkép: Getty Images