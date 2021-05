Váratlanul érte a hazai naperőműveket a drasztikus költségemelkedés

Egyáltalán nem volt felkészülve a hazai napenergia-termelő szektor a villamosenergia-rendszer kiegyenlítéséhez kapcsolódó költségeik megugrására. Iparági vélemények szerint ha a költségemelkedés tartósnak bizonyul, a termelők számára kigazdálkodhatatlan lesz, meggátolhatja újabb naperőművi befektetések megvalósítását, de legalábbis drasztikusan megemelheti a magyarországi napenergia-termelés költségét.

Drámai mértékben megnövekedett idén február-áprilisban a KÁT-mérlegkörbe tartozó hazai napenergia-termelők, illetve a a menetrendezési szolgáltatást nyújtó cégek által fizetett kiegyenlítő energia szabályozási pótdíj összege.

De mit is jelent mindez?

A drágulás elsősorban a magyar villamosenergia-rendszer növekvő szabályozási igényével függ össze, amelyet a hazai erőművi mix elmúlt évekbeli egyoldalú változása okoz. Az utóbbi jó pár évben ugyanis szinte kizárólag naperőművek épültek Magyarországon, amelyek termelése természetszerűleg jóval nehezebben tervezhető, mint a folyamatos, időjárástól nagyjából független termelésre képes hagyományos erőműveké. Utóbbiak - például a gázerőművek - sokkal jobban szabályozhatóak, mint a naperőművek, vagyis sokkal jobban lehet őket használni a termelés/ellátás és a fogyasztás nem várt eltéréseinek kiegyenlítésére.

Jelentős energiatároló kapacitás híján az ellátásnak és a fogyasztásnak ugyanis minden pillanatban egyensúlyban kell lennie.

Az előzetesen kötelező módon - úgynevezett menetrendben - előre jelzett várható termeléshez, illetve nagyfogyasztói igényekhez képest azonban érdemi eltérések jelentkezhetnek, ha például a termelést megakasztó műszaki hiba lép fel egy erőműben vagy gyárban. De ilyen eltérés az is, ha a naperőművek az egy nappal korábban a várható időjárás alapján prognosztizált termelésükhöz képest elmaradást vagy többletet produkálnak, ami - tekintettel az időjárási előrejelzések pontatlanságára - egyáltalán nem ritka. És ahogy egyre nagyobb egy ország naperőmű-állománya, az ilyen eltérések értelemszerűen szintén egyre méretesebbek lehetnek, ahogyan ez Magyarországon is történik.

Annak érdekében, hogy az ellátás és fogyasztás eltérései mindig kiegyenlíthetők legyenek, a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. úgynevezett szabályozási tartalékokat tart fenn.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a konvencionális erőművektől előre bizonyos nagyságú kapacitást vásárol (tendereken keresztül), amelyet azonban csak akkor vesz igénybe, ha "helyzet" van. Vagyis, ha hirtelen hiány mutatkozik a termelésben, akkor a készenlétben álló jellemzően gázos erőművek termelését fokozza (felszabályozás), ha pedig hirtelen túltermelés vagy a vártnál alacsonyabb fogyasztás tapasztalható, akkor az e célra fenntartott keretből csökkenti a termelésüket (leszabályozás).

Mivel a szabályozási igény nő, miközben a szabályozható kapacitások nagysága stagnál vagy zsugorodik a hagyományos erőművek kiöregedése miatt, az erőművek által kért szabályozási energia árak emelkednek, amit ráadásul az erre vonatkozó árkorlát uniós szabályozás miatti eltörlése fel is erősít. Ennek költségét végső soron a fogyasztóknak, illetve termelőknek kell viselniük, akik azonban - ha tehetik - nyilván igyekeznek ezt az áraikban is érvényesíteni.

Folyamatosan emelkedő költségek

A Mavirhoz benyújtott előzetes menetrendhez képest a termelésben vagy a fogyasztásban tapasztalható eltérés miatt ugyanis az úgynevezett kiegyenlítő energia költségét nekik kell kifizetniük. A KÁT-mérlegkörbe tartozó napenergia-termelőknek ezt egy szabályozási pótdíj formájában kell megtenniük. Ez a tétel a korábbi években csak töredéke volt annak a (kiegyenlítő energia) költségnek, ami a naperőművek termelésének menetrendtől való eltéréseiből adódott, azonban szintén az uniós szabályozás miatt ez az átmeneti időszak gyakorlatilag véget ért, a költség pedig lépcsőzetesen ráterhelődik a megújulóenergia-termelőkre.

Ez a költség még kiegészül az úgynevezett teljesítési biztosítékkal is, amelynek induló összege 500 ezer és 1 millió forinttól indul, attól függően, hogy az adott naperőmű menetrendcsoportban van-e vagy sem. És ezt a minimum összeget az egyre emelkedő pótdíj mértékéhez kötik, tehát ez is olyan egy plusz üzemeltetési költség tétel, amely folyamatosan emelkedik.

A fentiek mellett ez utóbbi változás nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy

a naperőművek menetrendezésével megbízott szolgáltató cégek (és az így kialakult menetrendcsoportok) által fizetendő szabályozási pótdíj havi összege egy nagyságrenddel megemelkedett, és most már akár a több tízmillió forintot is eléri.

Tetézi a helyzetet, hogy az erőművek számára a tavasz hagyományosan a karbantartások időszaka, ami szintén szűkíti az elérhető szabályozható erőművi kapacitások nagyságát. Ráadásul, a koronavírus-járvány első hulláma idején, 2020 tavaszán az akkori szigorú lezárások miatt sok karbantartást elhalasztottak a külföldi szakemberek akadályoztatása miatt, ezek egy részét pedig most tavasszal végzik el. (Ez a jelenség leginkább a hagyományos és szélerőművekre jellemző, a naperőművekre nem.)

A MEKH-et is lépésre sarkallta a helyzet

A kiegyenlítő energiaárak megugrása miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a Mavirral, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együtt intézkedési tervet dolgozott ki a szabályozási piacok egyensúlyának helyreállítása érdekében. A terv részeként a MEKH jóváhagyta a MAVIR Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat módosítását, amellyel a kiegyenlítő energia elszámolási képletében szereplő büntető paraméterek május 1-től nullára csökkentek, szignifikánsan mérsékelve a termelők terheit.

Emellett piaci erőfölény vizsgálatot indított a kiegyenlítő szabályozási energiapiacon, melynek során értékeli, hogy a verseny korlátossága milyen mértékben téríti el az árakat a hatékony verseny esetén jellemzőtől. A piacelemzéssel a MEKH célja meghatározni azt az ártartományt, amely a hatékony verseny esetén megvalósuló piaci működéssel összeegyeztethető, majd az eredmény alapján dönt arról, hogy milyen szabályozási intervenció szükséges a hatékony verseny kialakulásának előmozdítása érdekében.

Az ideiglenes árszabályozás is segítene

Az erőművek és az üzemeltetők álláspontja szerint azonban már egy ideiglenes árszabályozás is mentőövet jelentene, mert félő, hogy az alapos piacvizsgálat hosszú időt is vesz igénybe, ami a jelenlegi helyzetben inkább kockázati tényező a szereplők számára.

A hazai napenergia-termelő szektor egyáltalán nem volt felkészülve a szabályozási pótdíj jelentős mértékű emelkedésére.

Számítani lehetett áremelkedésre, de 10-20%-nál többet senki nem prognosztizált. Az áremelkedést nem mindenki érzi meg a piacon: ez elsősorban attól függ, hogy az adott erőmű tagja-e egy menetrendcsoportnak vagy sem. Ha nem tagja, akkor nagyon megérzi, mert a drasztikusan megemelkedett kiegyenlítő energia költségeket neki kellett fizetni, míg, ha valaki menetrendcsoporthoz tartozik, akkor a menetrendcsoport felelősök, tehát a menetrendezési szolgáltatást nyújtó cégek fizetik a pótdíjakat – átvállalva a termelőktől.

Tudunk olyan menetrendezési szolgáltatást nyújtó cégről, amelyik nem volt tőkeerős és bedőlt a megugrott költségek miatt, vagy a túlélés érdekében a vele szerződésben lévő erőművel kötött lényegesen magasabb áron és sokkal rosszabb feltételekkel új szerződést – mondta el kérdésünkre Pusztai Tamás, az ország egyik legnagyobb napelemes kiserőműveket tömörítő menetrendcsoporttal rendelkező REG Zrt. vezetője.

Mi lehet a megoldás?

Ez a szintű költségemelkedés, amennyiben tartósnak bizonyul, a termelők számára kigazdálkodhatatlan lesz. Káros piaci folyamatokat indíthat el, hiszen a meglévő projekthitelek felülvizsgálatát hozza magával és meggátolja újabb naperőművi befektetések megvalósítását, vagy legalábbis drasztikusan megemeli a METÁR tenderes árakat – vagyis a napenergia-termelés költségét.

A menetrendezés piacvezető cégei a szolgáltatást már most is magas színvonalon végzik, esetükben érdemi pontosítás már nem várható – véli Pusztai Tamás, elmondása szerint viszont további lehetőség lehet, ha csökkentik a menetrendadás napon belüli tiltását jelentő úgynevezett zárt időszakot: minél rövidebb ez az időszak, annál pontosabb előrejelzést tudnak adni a főként időjárás függő erőművek. Ez azt eredményezné, hogy a kiegyenlítő energia igénye és ezzel együtt a pótdíj mértéke is jelentősen csökken.

A MEKH említett korrekcióit tartalmazó új elszámolásokat egyelőre még nem küldték ki. Az úgynevezett büntető szorzók (S és B paraméter) kivezetése, illetve nullára csökkentése hozhat ugyan egy körülbelül 20-30%-os mértékű csökkenést a kapcsolódó költségekben, de ez önmagában nem jelent megoldást hosszú távon, a kiegyenlítő költségeket nem térnek vissza a korábbi árszintre.

Az ársapkák bevezetése ideiglenes megoldásként garantálhatná, hogy nem szállnak el az árak és nem lesznek a márciushoz hasonló mértékű pótdíj költségek.

Ez azt jelenti, hogy bár egy magas árszinten, de stabilizálható lenne a költség. A REG Zrt. vezetője szerint hosszú távon viszont csak az segít, ha a kiegyenlítő kapacitások bővülnek, nagyobb versengő piac jön létre, valamint, ha a kiegyenlítő energia igénye csökken. Ezt szem előtt tartva a klímacélokat csak akkumulátoros tárolókkal, hidrogén technológiával és aktív termelésszabályozással lehet elérni, ugyanakkor a rövid távú költségemelkedés nem fogja elősegíteni az energiatároló technológiák terjedését és a kiegyenlítő kapacitások bővülését sem, ezekhez ugyanis további ösztönző támogatásokra van szükség – fűzi hozzá Pusztai Tamás.

Címlapkép: MTI Fotó/Komka Péter