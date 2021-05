Európa nem tűrheti el tovább a kontinens utolsó diktátorának őrült húzásait

Lukasenka autoriter rezsimje a Ryanair-gép földre kényszerítése óta nem fehérorosz belügy többé. A diktátor egy újságíró miatt – aki sok borsot tört az orra alá – veszélyeztette egy tucatnyi ország állampolgárát, ezzel Lukasenka szintet lépett az autoriter vezetők körében. Már nemcsak saját, hanem más országok állampolgáraira is veszélyt jelent, amit az EU sem tolerálhatott.

A Ryanair-gép fehérorosz földre kényszerítésének megértéséhez egészen a 2020-as választásig kell visszamennünk. Aljakszandr Lukasenka – aki Európa utolsó diktátoraként híresült el – ugyanis a nemzetközi közösség szerint egy elcsalt választás után megkezdte hatodik ciklusát. A hivatalos, 80%-os győzelmet a fehérorosz vezetésen és az autoriter partnerországain kívül senki sem ismeri el, így nem csodálkozhatunk azon, hogy tömegtüntetések kezdődtek a választást követően.

A tüntetések sorozata annak ellenére is kitartott, hogy a fehérorosz erőszakszervezetek sorra verték le azokat, sebesítették, ölték meg a tüntetőket, és koholt vádak alapján börtönöztek be és kínoztak meg ellenzékieket. Ezekben a hónapokban élte hatalmának legnehezebb időszakát Lukasenka, aki azóta is megtorlással fenyeget mindenkit. Nem kell messzire mennünk, hogy hasonló esettel találkozzunk: Recep Tayyip Erdogan török vezető ugyanis hatalmának 2016-os megrendülése után még ma is tucatjával börtönzi be azokat, akik állítólag részt vettek a puccskísérletben.

Az autoriter rezsimek vezetői számos eszközt megragadnak, hogy igyekezzenek megszilárdítani hatalmukat, amikor veszélyben érzik azt.

Legyen szó akár egy ellenfél bebörtönzéséről, megfélemlítéséről, megmérgezésről vagy éppen titkosszolgálati eszközökkel való „becserkészéséről”. Utóbbi történt meg a 26 éves Raman Prataszevics ellenzéki újságíróval, aki miatt Lukasenka a földre kényszerítette a Ryanair polgári repülőjáratot, amely a görögországi Athénból a litvániai Vilniusba tartott.

Raman Prataszevics az ellenzéki Nextra Telegram-csatorna volt főszerkesztője, amely sok borsot tört Lukasenka orra alá az elmúlt egy évben, és életben tartotta sok fehérorosz állampolgárban a hitet, hogy az állami hírügynökségek hazug tartalmaival szemben ők is megismerhetik a valóságot. Azt, hogy a fehérorosz vezetés milyen brutálisan lépett fel az ellenzékiek ellen, részben a Nexta tudósításaiból lehet tudni, és azt is, hogy mikor, hol tartottak nagyobb tüntetéseket. Nem csoda, hogy a fehérorosz vezető nem szerette volna, ha sokáig szabadlábon van Prataszevics, aki bizonyára előkelő helyen volt a titkosszolgálatok listáján is.

Lukasenka a hétvégi incidens óta és immár nemcsak egy olyan diktátor, aki saját népe minden állampolgárára jelent veszélyt, hanem egy olyan autoriter vezető, aki egy vadászgép segítségével képes eltéríteni egy olyan polgári repülőgépet, amelyen a világ tucatnyi országának állampolgára utazik.

Képes veszélyeztetni a biztonságukat, és képes még ennél is sokkal többre, ha hatalmának megszilárdítását remélheti vagy leszámolhat ellenfeleivel.

És ez az a pont, ami miatt a nyugati világ vezetőit már zavarja egy diktátor tevékenysége. Ennek első lépése az Európai Unió határozott döntése, amely nem használja a fehérorosz légteret és kitiltotta az unió légtérből a fehérorosz gépeket. Nemcsak arról van szó, hogy nem szállhatnak le, hanem arról, hogy be sem repülhetnek az uniós légtérbe.

Amíg csak a saját népének életét nehezíti meg egy rezsim, addig sok beleszólása nincs egy másik ország vezetőjének abba, hogy mit csinál, amikor viszont már a határon túlnyúlik a keze egy diktátornak (és ide tartozik a Ryanair-gép esete), amivel más országok állampolgárait veszélyezteti, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A nemzetközi közösség nyilvánvalóan azt sem hagyhatja figyelmen kívül, ha egy vezető a határain belül nem tudja (vagy akarja) megakadályozni olyan terroristacsoportok kialakulását és felemelkedését, amely veszélyt jelent a világra nézve. Ilyen azonban csak a Közel-Keleten merül fel, Fehéroroszország esetében nem. Sokkal egyértelműbb ennél a fehérorosz helyzet, amikor maga a vezető jelent veszélyt más országokra nézve. Lukasenka diktatúrája a Ryanair-gép eltérítése nem belügy többé.

Lukasenka egy olyan vezető, aki a tavalyi választási csalás utáni hatalmon maradásával immár nincs tisztában cselekedeteinek súlyával, amelyet jól mutat az ellene szervezett tüntetéseken való aránytalan, csakis elnyomó rezsimekre jellemző fellépés. Koncepciós perek, ellenzéki vezetők megfélemlítése, bebörtönzése, emberek meggyilkolása kíséri hatalmát.

A most életbe léptetett szankciók után a kérdés az, hogy meddig mennek el a világ vezető hatalmai. Az esélyek ugyanakkor arra, hogy Európa utolsó diktatúráját megbuktassák, egyelőre csekélyek. Az orosz támogatás sokat jelent Lukasenkának, aki bizonyára a végsőkig kitart, és inkább választja a nemzetközi elszigetelődést, mint a hatalomból való távozást.

Címlapkép: Getty Images