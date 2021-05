Hirtelen menekülőre fogták a forint támadói – Három éve nem láttunk ilyet

Több mint három éve nem volt olyan kevés forint elleni spekulatív pozíciójuk a külföldieknek, mint most, az utóbbi egy hónapban sorra fogták menekülőre azok, akik eddig a magyar deviza ellen fogadtak – derül ki az MNB friss ábrakészletéből. Júniusban szinte borítékolható a kamatemelés, jó eséllyel közel tíz év után az alapkamat is feljebb kerülhet, azonban az árfolyamba ezt nagyrészt már beárazhatták a befektetők.

Hirtelen fújtak visszavonulót a forint támadói

Az elmúlt egy hónapban jelentősen csökkent a külföldiek forint elleni spekulatív pozícióinak állománya – derül ki az MNB kedden publikált szokásos havi ábrakészletéből. A folyamat már április végén elkezdődött, majd csak ráerősített Virág Barnabás múlt heti nyilatkozata, amikor már egy júniusi kamatemelés lehetőségét vetette fel.

A jegybank adatai szerint az egy hónappal korábbi állapothoz képest 450 milliárd forinttal csökkentek a forint elleni külföldi spekulatív pozíciók, így 1615 milliárd forintnyi short pozíció van jelenleg.

Ennél alacsonyabb utoljára 2018 januárjában volt a külföldi befektetők forint elleni pozíciója.

Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a hazai szereplők forint melletti (long) pozícióinak állománya még nagyobb mértékben esett. Ez most 499 milliárd forintot tesz ki, ami több mint ezer milliárddal alacsonyabb az áprilisi szintnél.

Az utóbbi hetekben érezhetően erősödött a magyar deviza, amire csak ráerősített Virág Barnabás múlt heti nyilatkozata, melyben már egy júniusi kamatemelés lehetőségéről beszélt. Ez az erősödés pedig fokozhatta a shortzárásokat a piacon.

Júniusban jöhet az MNB nagy dobása, kérdés, az mennyit segíthet még

Most kedden az MNB Monetáris Tanácsa még változatlan szinten hagyta a kamatokat, azonban az alelnök múlt heti szavainak megfelelően már erősebb hangnemet ütött meg a közleményben. A hivatalos kommunikáció alapján a szigorítás már nem, csak annak mértéke kérdéses júniusban. A szakértők arra számítanak, hogy kilenc és fél év után először akár az alapkamat is emelkedhet, illetve egy szintre kerülhet a most még 15 bázisponttal magasabban lévő irányadó egyhetes betéti rátával.

Egyelőre a legtöbb hazai és nemzetközi elemző a júniusi szigorítás előkészítéseként értékeli a jegybank keddi közleményét. Júniusban jön a jegybank friss inflációs jelentése is, amikor az előrejelzésekben számszerűsíthetik a most hangsúlyozott emelkedő inflációs kockázatokat, illetve további részletek is kiderülhetnek azzal kapcsolatban, hogy tartós kamatemelési ciklusra kell-e készülnünk.

A Morgan Stanley értékelése szerint az MNB közleménye még erősebbre sikerült, mint amire előzetesen számítani lehetett, hiszen nem csak a júniusi kamatemelést vetítette előre, de óvatosan felvetette az NHP Hajrá kedvezményes hitelprogram kivezetését is, miközben az állampapír-vásárlási eszközt tartósra tervezi a jegybank. Az amerikai befektetési bank várakozásai szerint júniusban és júliusban egyaránt 15 bázispontos kamatemelés jöhet, de a tegnapi közlemény után a kockázatok inkább az erősebb szigorítás irányába mutatnak.

Ugyanakkor az elemzők szerint most a korábban vártnál kisebb az esély arra, hogy egy szintre kerül majd az alapkamat és az egyhetes betét, a közlemény ugyanis változatlanul tartalmazta azt a mondatot, hogy a szükséges ideig fennmarad a különbség köztük.

Összességében a Morgan Stanley szerint, ha nem okoz meglepetést az MNB a következő hónapokban, akkor jelenleg

a piac túl sok szigorítást árazott már be, vagyis további komoly forinterősödést nem válthat ki a lépés sem.

Meglepetés lehetne, ha júniusban és júliusban nem 15, hanem 25 bázisponttal emelné a kamatot a Monetáris Tanács – teszik hozzá.

A Societé Generale (SocGen) elemzője is úgy gondolja, hogy ha júniusban a várakozásoknak megfelelő 15 bázispontos kamatemelés jön, akkor az csalódás lesz a piac számára. Ez azonban szerintük csak átmeneti lesz, mivel a harmadik negyedévtől kezdődően 2022 végéig negyedévente 25 bázispontos további szigorításra számítanak. Ez pedig a forint árfolyamában is megmutatkozhat szerintük: rövidtávon inkább gyengülhet a magyar deviza kicsit a nagy erősödés után és a júniusi kiábrándulás következtében, hosszabb távon viszont az erős gazdasági fundamentumok és a jegybanki szigorítási sorozat meghozzák majd eredményüket.

A francia bank szakemberei szerint az év végére 340-ig erősödhet vissza a forint az euróval szemben.

