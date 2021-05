Tengerparti nyaralás: drágulhat az utolsó pillanatban is a kifizetett utazás?

Tengerpartra néző hotelszoba, vacsora, vagy éppen fakultatív kirándulások – ezekért továbbra is kérhetnek felárat az utazási irodák, de semmi olyanért nem számolhatnak fel pluszköltséget, ami egy utazás létrejöttéhez feltétlenül szükséges. A repülőjegyért tehát nem lehet kerozinpótdíjat kérni, mint ahogy a részvételi díjnak tartalmaznia kell a repülőtéri illetéket is. Az utazásszervezők és -közvetítők árazását egy tavaly év végén kiadott kormányrendelet pontosította, arra viszont nem árt figyelni, hogy több mint 20 nappal az indulás előtt még kérhet az iroda pluszbefizetést. Az árazási kérdések egy GVH-vizsgálat miatt kerültek a figyelem középpontjába, így ebben a cikkünkben utánajártunk, mit tehet és mit nem egy utazásszervező. A kérdés egyre fontosabb, hiszen a szakértők a külföldi utazások felpörgésére számítanak.

Májusban zárt le egy 2019-es vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az IBUSZ Utazási Irodák Kft.-vel szemben, amit a cég árfeltüntetési gyakorlata miatt indítottak. A versenyhatóság eljárása azért indult, mert az IBUSZ Utazási Irodák Kft. honlapján közölt, közösségi médiás és kirakati hirdetései – egyébként a piacra jellemző módon – a repülőgépes utazási csomagok teljes ára helyett kizárólag az alap részvételi díjat tették közzé. Az utazáskor ehhez valójában hozzáadódtak egyes, kötelezően fizetendő díjtételek. Ilyenek voltak az idegenforgalmi adók és illetékek. A Gazdasági Versenyhivatal szerint ez a gyakorlat megtéveszthette a fogyasztókat, és megnehezítette az egyes ajánlatok összehasonlítását is. Mindenesetre az IBUSZ korrigálta a dolgot és „Tokkal vonóval” szlogennel folytatott kampányt. Itt már csak a teljes árait kommunikálta, emellett közvetítőként sem fogadtak be olyan ajánlatot, reklámot, amely nem a teljes árat közvetíti a fogyasztók felé.

Egy vállalkozás az árak reklámozásakor kétféleképpen járhat el jogszerűen:

Vagy már az első kapcsolatfelvételkor, azaz a fogyasztó figyelmének felkeltésekor megjelenítheti a teljes, fizetendő árat.

Vagy a másik lehetősége, hogy jól észlelhetően – az alapár megjelenítésével azonos módon, hasonló hangsúllyal – a hirdetés részeként feltüntet minden további díjelemet, amely elkerülhetetlenül részét képezi a végső árnak, megjelölve azok pontos jogcímét.

A Gazdasági Versenyhivatal az IBUSZ-eset miatt tisztább versenyhelyzetre számít az utazási irodák között a járványhelyzet enyhülésével.

Már korábban elindult a piaci öntisztulás

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége már 2019-ben felkérte a hazai irodákat, hogy a teljes árat tüntessék fel hirdetéseikben. Talán emiatt is, 2020. december 22-én módosították az utazási irodák árazására vonatkozó kormányrendeletet. Ez egyebek mellett kimondja, hogy az utazásszervező vagy az utazásközvetítő valamennyi olyan gazdasági reklámjában, amelyben az utazási csomag díját feltünteti, köteles azt egy összegben megtenni. Ha a díjak nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, azokat akkor is meg kell jelölni az utazási csomag díját tartalmazó gazdasági reklámban. A jogszabálymódosítás arról is rendelkezik, hogy ha valamelyik utazási iroda ezt az előírást megszegi, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint

az egységes árazás mindenkinek jobb lesz a piacon, mert tisztább viszonyokat teremt.

Fontos, hogy milyen feltételekkel mehetnek el a magyar utasok külföldre, mert egy felmérés szerint a nyaralást tervezők 35 százaléka külföldre menne idén. A járványhelyzet pedig elindított egy olyan folyamatot, hogy a biztonság miatt sokan az utazási irodákkal szerződve mernek csak külföldön kikapcsolódni – értékelt Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy

sem plusz repülőtéri illetéket, vagy a korábbi évekre jellemző kerozinpótdíjat nem számolhatnak fel az utazási irodák.

Viszont, ha valaki 3 hónappal az utazás előtt köt le egy utat, és közben jelentősen gyengül a forint, akkor egy hónappal az elindulás előtt kérhet még az iroda tőle plusz pénzt. Ilyenkor 10 százalékos áremelést el kell, hogy viselje az utas. Ha lemondja a nyaralást, akkor kötbért köteles fizetni az iroda felé. Ennél nagyobb áremelésnél viszont már indoklás nélkül lemondható az út, és visszakövetelhető az utas részéről a teljes befizetett összeg. 20 napon belül már nem változhatnak az árak, az utazást szervező cég ilyenkor üzleti kockázatként viseli az esetleges többletköltséget, az utasától az iroda már nem kérhet több pénzt.

Vakcinaigazolvány és Uniós zöldkártya

A koronavírus-járvány lecsengését követően egyre nagyobb az érdeklődés a külföldi utazások iránt. Tíz országgal már kötött kétoldalú megállapodást a magyar külügyi vezetés, így több országban elfogadják a hazai védettségi igazolványt, ám itt is vannak buktatók. Turisztikai szakemberek szerint a valódi megoldást az egységes uniós zöldkártya jelentheti majd, de nagy kérdés, hogy miképp vezetik majd ezt be az egyes országokban. Egyelőre annyi tudható, hogy egyezségre jutott az Európai Parlament és a Tanács az EU-s digitális Covid-igazolásról, ennek értelmében július 1-gyel hatályba lép az EU-n belüli szabad mozgást lehetővé tevő rendelet:

Az igazolvány célja, hogy ismét szabadon lehessen mozogni az Unióban és fokozatosan megszűnjenek a korlátozások.

A teszteket kedvező áron és könnyen hozzáférhető módon kell biztosítani.

Az egységes formátumú uniós digitális Covid-igazolványt minden tagállamban elfogadják majd.

A tagállamoknak el kell fogadniuk az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyaggal (jelenleg ezek a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca és Janssen vakcinák) elvégzett védőoltásokról szóló igazolásokat.

Az egyes tagállamok dönthetik el, hogy olyan oltóanyaggal elvégzett oltásról szóló igazolást is elfogadnak-e, amelyet egy másik tagállam saját eljárásban engedélyezett.

„Nagy segítség a külföldi utat tervezőknek, hogy április 30-a óta nincs karanténkötelezettsége a külföldről visszatért nyaralóknak. Meggyőződésem, hogy a külföldi utak, például a görögországi vagy horvátországi nyaralások árai versenyképesek lesznek majd a balatoni árakkal” – mondta el várakozásait Molnár Judit. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke úgy látja, hogy a tavalyi tapasztalatokból kiindulva abban is biztos lehet mindenki, hogy a turizmusból élő országokban kiemelet figyelmet fordítanak majd idén is az egészségügyi és higiéniás előírások betartására.

