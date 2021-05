Horrorfilm vagy vígjáték forgatókönyvét írja az infláció?

Hónapok óta erősödik az inflációtól való félelem, már az első riasztó adatok is megjelentek áprilisról. A legnagyobb kérdés most mindenkiben az, hogy mennyire lesz tartós ez a folyamat, egyelőre az elemzők is csak találgatnak. Léteznek horror forgatókönyvek tartósan elszálló inflációról, ami a jegybankokat is lépésre kényszerítheti, a másik álláspont szerint viszont happy end lesz a történet vége, azok járnak pórul, akik most túlságosan aggódnak.