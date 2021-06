Még erősebben szorongatja a magyarokat az áremelkedés – Hol lesz ennek vége?

A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint az áprilisi 5,1%-ról kicsit még tovább emelkedhetett az infláció a múlt hónapban. Ezzel jó eséllyel tetőzhet az áremelkedés üteme, ugyanakkor az év végi rátára vonatkozó előrejelzések érezhetően feljebb kerültek, vagyis nő annak esélye, hogy nem csak átmeneti jelenség lesz a magasabb infláció.

Nem az áprilisi infláció volt a csúcs

Áprilisban több mint nyolcéves csúcsra, 5,1%-ra ugrott az infláció Magyarországon. Ennél hosszabb időre visszatekintő rekordot valószínűleg most sem fogunk látni, hiszen a 2012 októberi 6%-os ráta elérésére kevés az esély, viszont

a megkérdezett elemzők mindegyike további kis emelkedést vár májusra.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2021. máj. 2021. dec. 2022. dec. Suppan Gergely Takarékbank 5,2 4,3 2,8 Halász Ágnes Unicredit Bank 5,2 4,8 4,2 Regős Gábor Századvég 5,3 3,5 3,4 Jobbágy Sándor Concorde 5,2 3,8 3 Trippon Mariann CIB Bank 5,5 4,4 3,2 Eppich Győző OTP Bank 5,2 5,0 - Nyeste Orsolya Erste Bank 5,3 4,4 3,1 Virovácz Péter ING Bank 5,4 4,8 3,0 konszenzus (medián) 5,25 4,40 3,10 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Az előrejelzések viszonylag szűk sávban szóródnak 5,2 és 5,5% között, és abban is nagy az egyetértés a szakemberek körében, hogy itt lehet a csúcs. Mindössze az OTP elemzője vár további minimális emelkedést júniusban még, a többiek a májusi értéket gondolják a legmagasabbnak egy ideig.

Mitől szállt el így az infláció?

Azt már áprilisban láttuk, hogy egyszerre több tényező emelte 5% fölé az inflációt, ezek egymást erősítik:

A járvány kitörésekor tavaly tavasszal bezuhant az infláció, ez most alacsony bázist teremt. A bázis szempontjából külön érdemes kiemelni az üzemanyagárakat, hiszen 2020 tavaszán gyakorlatilag nullára esett az olajár.

teremt. A bázis szempontjából külön érdemes kiemelni az üzemanyagárakat, hiszen 2020 tavaszán gyakorlatilag nullára esett az olajár. A gazdaságok újranyitásával párhuzamosan megindult a háztartások fogyasztási keresletének emelkedése , ami szintén erősíti az inflációt.

, ami szintén erősíti az inflációt. Kínálati okokból jelentősen emelkedtek az utóbbi hónapokban a nyersanyagárak, ez pedig költségoldali nyomást okozva beépül a fogyasztói árindexbe. Ide sorolható a globális chiphiány, illetve a tengeri szállításokban tapasztalható jelentős áremelkedés és kapacitáshiány

okozva beépül a fogyasztói árindexbe. Ide sorolható a globális chiphiány, illetve a tengeri szállításokban tapasztalható jelentős áremelkedés és kapacitáshiány A munkaerőpiaci helyzet javulása (illetve az azok körüli egyenetlenséek) munkaerőhiányos környezetet teremhetnek egy sor területen. Ez a magasabb inflációs várakozásokkal együtt ár-bér spirál kialakulásával fenyegetnek. Éppen ezért különösen érdekes, hogy a kereséleti és kínálati problémák tartósak lesznek, vagy csak átmeneti hatásról beszélhetünk.

Az infláció legfontosabb tényezői a folytatódó – részben szezonális tényezőkre visszavezethető - élelmiszer és járműüzemanyag-áremelkedés, valamint az újranyitással párhuzamosan a dráguló szolgáltatások lehetettek – emelte ki Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Az ingyenes parkolás eltörlése jelentős bizonytalanságot okoz, mivel nehéz megmondani, hogy ennek hatása már a májusi, vagy csak a júniusi adatokban jelenik majd meg. Mi előrejelzésünkben azzal számoltunk, hogy ez a kb. 0,2%pontos hatás csak a júniusi adatokban fog megjelenni – hangsúlyozta Eppich Győző, az OTP Bank elemzője. Hozzátette, hogy májusban csak az üzemanyagár több mint 35%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

Még mindig jelen lesz árfelhajtó tényezőként az év/év inflációs mutatóban a dohánytermékek jövedéki adójának változása. Ami a korábbiakhoz képest ugyanakkor újdonság, az a szolgáltatások és az élelmiszerek erősödő inflációja – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. A gyorsan fellendülő kereslet, a kínálati korlátok, a beszerzési költségek emelkedése, a munkaerő drágulása és az elmúlt egy év kieső bevételei mind arra sarkallják a szolgáltatókat, hogy árat emeljenek. Így ez vélhetően jelentősen megemeli nem csak a fő inflációs mutatót, de a maginfláció mértékét is, egészen 3,6 százalékig – teszi hozzá.

Mikor lehet vége az emelkedésnek?

Nyeste Orsolya szerint a következő hónapokban is magas maradhat az infláció, csak lassú lecsorgás jöhet a májusi csúcs után. Ebben segíthet a nyári, támogatóbb bázishatás is, ugyanakkor

nem valószínű, hogy 4% alatti inflációt látunk még idén.

Középtávon továbbra is bizonytalan, hogy a kereslet-kínálati súrlódások mennyire vezetnek tartósan inflációs nyomáshoz, különösen, ha a bérek erőteljes növekedési üteme fennmarad – emelte ki az Erste Bank szakembere.

Az elemzők egyébként az év végére érezhetően magasabb inflációval számolnak, most 4,4%-ra várják a decemberi rátát, egy hónapja ez 4,1% volt. 2022 végére aztán a jegybanki célérték közepe környékére eshet vissza a ráta, de ahogy Nyeste is kiemelte: erősek a felfelé mutató kockázatok.

A kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak. Ez több tőről fakad: szállítási zavarok és szállítási költségek további drágulása, a világpiaci nyersanyagok áremelkedése, mezőgazdasági és ipari termelői árak kétszámjegyű növekedése, a kereslet-kínálat oldali súrlódások erősödése a szolgáltatószektorban és bizonyos területeken a munkaerőhiány hajtotta béremelkedés is inflációs hatású lehet – vélekedik Virovácz Péter. Szerinte idén „duplacsúcs” várható az inflációban, a nyári enyhülés után az év vége felé, várhatóan novemberben újra 5% feletti rátát láthatunk.

Erre már reagálhat június végén az MNB

A májusi inflációs adat a jegybank szempontjából is lényeges lehet, hiszen zsinórban másodszor haladhatja meg jelentősen az MNB célsávját (3 pluszmínusz 1 százalék) az index. Emellett a szakemberek szerint a középtávú kockázatok is erősödnek, még az év végén is a célsáv felett lehet az áremelkedés mértéke.

A kockázatok erősödésére reagálva jelentette be már május végén a Monetáris Tanács a kamatkondíciók közelgő szigorítását. A jegybank közleményéből azt lehet kiolvasni, hogy csak a kamatemelés mértéke kérdéses, a szigorítást szinte biztosra vehetjük.

A mostani adat azért is lényeges, mert ez érdemben befolyásolhatja az MNB kamatdöntését, azaz, hogy a júniusra várt szigorítás milyen mértékű lesz és mit fog érinteni – emelte ki Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza. Emellett szerinte az újranyitás miatti áremelkedéseknek különösen nagy szerepe lesz az MNB döntésében, mert az a tartós, a várakozásokba is beépülő inflációt is befolyásolja.

Az is látható ugyanakkor, hogy az MNB verbális intervenciója erősíteni tudta a forintot, azaz ez a következő időszakban már valamennyivel mérsékelheti az inflációt

- teszi hozzá Regős.

Mélyen egyetértek a Magyar Nemzeti Bank májusban végrehajtott szóbeli monetáris politikai fordulatával, amely egy kamatemelési ciklust készít elő. A gyakorlatban várhatóan júniustól számíthatunk a kamatok emelkedésére. A ciklus mértékét és hosszát ugyanakkor majd a másodkörös hatások értékelése befolyásolja. Jelenleg 60 bázispontnyi kamatemelés mellett jövőre 3,3 százalékos átlagos inflációval kalkulálunk, rendkívül jelentős felfelé mutató kockázatok mellett – mondta a várható jegybanki reakcióval kapcsolatban Virovácz Péter.

